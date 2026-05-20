Advertisement
trendingNow13224105
Hindi Newsदेशपीएम मोदी ने 21 मई को बुलाई मंत्रियों की बैठक, पश्चिम एशिया संकट और महंगाई समेत इन मुद्दों पर होगा फोकस!

पीएम मोदी ने 21 मई को बुलाई मंत्रियों की बैठक, पश्चिम एशिया संकट और महंगाई समेत इन मुद्दों पर होगा फोकस!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 मई को मंत्रिपरिषद की अहम बैठक बुलाई है. विदेश यात्रा से लौटने के बाद सीधे पीएम मोदी की होने वाली यह बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है. इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं...

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 20, 2026, 10:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पीएम मोदी ने 21 मई को बुलाई मंत्रियों की बैठक, पश्चिम एशिया संकट और महंगाई समेत इन मुद्दों पर होगा फोकस!

Union Cabinet Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय विदेश की यात्रा पर हैं. बुधवार देर रात तक वह भारत लौट सकते हैं. स्वदेश लौटते ही पीएम मोदी एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आने वाले हैं. प्रधानमंत्री ने 21 मई को मंत्रिपरिषद की अहम बैठक बुलाई है. पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के दो साल पूरा होने से ठीक कुछ दिन पहले हो रही ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है. 

दरअसल, पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की इस बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल है. बता दें कि इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट की यह बैठक 7 मई को प्रस्तावित थी, लेकिन इसको टालकर 21 कर दिया गया. इस बैठक के दौरान वैश्विक तेल संकट, महंगाई समेत कई आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. 

इन एजेंडों पर रह सकता है फोकस 

माना जा रहा है कि इस केंद्रीय कैबिनेट की बैठक का प्रमुख उद्देश्य सरकार के सुधार एजेंड को गति देना है. वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और पश्चिम एशिया के संकंट के बीच सरकार के नियमों को और सरल बनाना हो सकता है. माना जा रहा है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कागजी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को कम करने पर विशेष चर्चा होगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

मंत्रालयों ने सौंपी अपनी रिपोर्ट

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बैठक से पहले मंत्रालयों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. वहीं, बताया जा रहा है इस दौरान अलग-अलग मंत्रालयों के सचिव प्रेजेंटेशन देंगे. जानकारी के अनुसार, पीएम मोदी के निर्देश पर सभी केंद्रीय मंत्रालयों ने जून 2024 से अभी तक के किए गए सुधारों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे. इन सभी सुधारों को कुल चार श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें वैधानिक नियम बदलाव, प्रशासनिक सुधार नीतिगत सुधार और विधायी बदलाव शामिल है. 

यह भी पढ़ें: अमरनाथ यात्रा में अब टेंट नहीं, 'प्री-फ्रैब' में रहेंगे भोले के भक्त; बेस कैंपों में युद्धस्तर पर चल रही तैयारी

 

पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा संभव 

गौरतलब है कि इससे पहले पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के तुरंत बाद पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया था और नागरिकों युद्ध के कारण प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाए जाने चाहिए. इस बैठक में आम जनता के लाभ के लिए सभी क्षेत्रों में सुधार लाने की सरकार की प्राथमिकता पर भी चर्चा होने की प्रबल संभावना है. 

यह भी पढ़ें: Abhijeet deepke: क्या है 'कॉकरोच जनता पार्टी' और कौन हैं इसे बनाने वाले अभिजीत दीपके? कुछ ही घंटों में बन गए सोशल मीडिया के धुरंधर!

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

PM ModiUnion Cabinet

Trending news

PM ने कल बुलाई मंत्रियों की बैठक, पश्चिम एशिया संकट समेत इन मुद्दों पर होगा फोकस
PM Modi
PM ने कल बुलाई मंत्रियों की बैठक, पश्चिम एशिया संकट समेत इन मुद्दों पर होगा फोकस
क्या बच्चों तक पहुंच रही शराब? टेट्रा पैक में आखिर क्या बेचा जा रहा, जिससे SC नाराज
 Supreme Court
क्या बच्चों तक पहुंच रही शराब? टेट्रा पैक में आखिर क्या बेचा जा रहा, जिससे SC नाराज
PM मोदी को मिला दुनिया का बड़ा कृषि सम्मान, बोले- ये मेडल मेरा नहीं, भारत के किसानों
PM Modi
PM मोदी को मिला दुनिया का बड़ा कृषि सम्मान, बोले- ये मेडल मेरा नहीं, भारत के किसानों
सोशल मीडिया की नई सनसनी अभिजीत दीपके कौन हैं, जो 'कॉकरोच जनता पार्टी' बनाकर छा गए
cockroach Janata party
सोशल मीडिया की नई सनसनी अभिजीत दीपके कौन हैं, जो 'कॉकरोच जनता पार्टी' बनाकर छा गए
मई में ही जून वाला फील क्यों? कल भी आसमान से बरसेगी आग! IMD ने जारी किया अलर्ट
weather news
मई में ही जून वाला फील क्यों? कल भी आसमान से बरसेगी आग! IMD ने जारी किया अलर्ट
भारत का वो शहर, जो कहलाता है सिल्क कैपिटल, विदेशों में जाती हैं यहां की साड़ी
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो शहर, जो कहलाता है सिल्क कैपिटल, विदेशों में जाती हैं यहां की साड़ी
‘शेयर टू शाइन’ थीम के साथ 190 देशों में गूंजा 'आर्ट ऑफ गिविंग' आंदोलन
international art of giving day
‘शेयर टू शाइन’ थीम के साथ 190 देशों में गूंजा 'आर्ट ऑफ गिविंग' आंदोलन
भारत का इकलौता शहर, जहां बनता है देश का सबसे ज्यादा सोना, कहते हैं गोल्ड कैपिटल
Gold
भारत का इकलौता शहर, जहां बनता है देश का सबसे ज्यादा सोना, कहते हैं गोल्ड कैपिटल
'ये अनाथ हैं, आगे छोड़ देना', मासूमों को बस में बैठा प्रेमी के साथ फरार हुई मां
Maharashtra news
'ये अनाथ हैं, आगे छोड़ देना', मासूमों को बस में बैठा प्रेमी के साथ फरार हुई मां
मुंबई में अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चला, पत्थर बरसाने वाले Zee News के कैमरे में कैद
Mumbai News
मुंबई में अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चला, पत्थर बरसाने वाले Zee News के कैमरे में कैद