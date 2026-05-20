पीएम मोदी ने 21 मई को बुलाई मंत्रियों की बैठक, पश्चिम एशिया संकट और महंगाई समेत इन मुद्दों पर होगा फोकस!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 मई को मंत्रिपरिषद की अहम बैठक बुलाई है. विदेश यात्रा से लौटने के बाद सीधे पीएम मोदी की होने वाली यह बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है. इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं...
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Union Cabinet Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय विदेश की यात्रा पर हैं. बुधवार देर रात तक वह भारत लौट सकते हैं. स्वदेश लौटते ही पीएम मोदी एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आने वाले हैं. प्रधानमंत्री ने 21 मई को मंत्रिपरिषद की अहम बैठक बुलाई है. पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के दो साल पूरा होने से ठीक कुछ दिन पहले हो रही ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है.
दरअसल, पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की इस बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल है. बता दें कि इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट की यह बैठक 7 मई को प्रस्तावित थी, लेकिन इसको टालकर 21 कर दिया गया. इस बैठक के दौरान वैश्विक तेल संकट, महंगाई समेत कई आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हो सकती है.
माना जा रहा है कि इस केंद्रीय कैबिनेट की बैठक का प्रमुख उद्देश्य सरकार के सुधार एजेंड को गति देना है. वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और पश्चिम एशिया के संकंट के बीच सरकार के नियमों को और सरल बनाना हो सकता है. माना जा रहा है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कागजी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को कम करने पर विशेष चर्चा होगी.
रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बैठक से पहले मंत्रालयों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. वहीं, बताया जा रहा है इस दौरान अलग-अलग मंत्रालयों के सचिव प्रेजेंटेशन देंगे. जानकारी के अनुसार, पीएम मोदी के निर्देश पर सभी केंद्रीय मंत्रालयों ने जून 2024 से अभी तक के किए गए सुधारों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे. इन सभी सुधारों को कुल चार श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें वैधानिक नियम बदलाव, प्रशासनिक सुधार नीतिगत सुधार और विधायी बदलाव शामिल है.
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गौरतलब है कि इससे पहले पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के तुरंत बाद पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया था और नागरिकों युद्ध के कारण प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाए जाने चाहिए. इस बैठक में आम जनता के लाभ के लिए सभी क्षेत्रों में सुधार लाने की सरकार की प्राथमिकता पर भी चर्चा होने की प्रबल संभावना है.
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