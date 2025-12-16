भारत और जॉर्डन को भविष्य में खुशहाली के लिए पुराने रिश्ते फिर करने होंगे मजबूत, ट्रेड संबंधों पर बोले PM मोदी

Advertisement
Hindi Newsदेशभारत और जॉर्डन को भविष्य में खुशहाली के लिए पुराने रिश्ते फिर करने होंगे मजबूत, ट्रेड संबंधों पर बोले PM मोदी

PM Modi Jordan Trade: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारत-जॉर्डन व्यापारिक रिश्तों पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि दोनों देशों को अपने पुराने संपर्कों को दोबारा मजबूत करने की जरूरत है. उनका कहना है कि इससे भविष्य में आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और इससे दोनों देशों को इसका लाभ मिलेगा.

Dec 16, 2025, 01:42 PM IST
PM Modi Jordan Trade: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और जॉर्डन के लंबे समय से चले आ रहे कारोबारी संबंधों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि भारत इस समय जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि व्यापार में आंकड़ों का महत्व होता है, लेकिन भारत केवल नंबर गिनने के लिए नहीं बल्कि एक स्थायी और मजबूत साझेदारी बनाने के इरादे से आगे बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और जॉर्डन को अपने पुराने व्यापारिक संबंधों को फिर से जीवित करना चाहिए. उन्होंने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक भरोसे और भविष्य की संभावनाओं पर जोर दिया था.

प्रधानमंत्री मोदी ने इतिहास की ओर इशारा करते हुए कहा कि एक समय ऐसा था, जब गुजरात से लेकर यूरोप तक व्यापार पेट्रा के रास्ते किया जाता था. उन्होंने कहा कि इन्हीं पुराने व्यापारिक रास्तों और रिश्तों को फिर से जीवित करना आज की जरूरत है, ताकि आने वाले समय में दोनों देशों की आर्थिक तरक्की को सुनिश्चित किया जा सके.

भारत-जॉर्डन रिश्ता खास
पीएम मोदी ने भारत-जॉर्डन रिश्तों को खास बताते हुए कहा कि यह ऐसा संबंध है, जहां ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की आर्थिक संभावनाएं एक साथ मिलती हैं. आगे उन्होंने बताया कि इस दौरान इस बात पर विस्तार से चर्चा हुई कि किस तरह भौगोलिक स्थिति को अवसर में बदला जा सकता है, साथ ही उन अवसरों को टिकाऊ विकास में कैसे बदला जाए इस बात पर भी चर्चा हुई.

भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था
भारत की आर्थिक स्थिति पर प्रधानमंत्री ने बात करते हुए कहा, देश तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने बताया कि भारत की विकास दर 8 प्रतिशत से ज्यादा है. यह बेहतर उत्पादकता, मजबूत शासन व्यवस्था और नवाचार आधारित नीतियों का नतीजा है. 

डिजिटल क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का अनुभव जॉर्डन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है. उन्होंने बताया कि यूपीआई, आधार और डिजिलॉकर जैसे प्लेटफॉर्म आज दुनिया भर में Inclusion and efficiency के उदाहरण बन चुके हैं. पीएम मोदी ने कहा कि इन डिजिटल ढांचों को जॉर्डन की मोड एंड मेथड्स से जोड़ने को लेकर जॉर्डन के राजा के साथ चर्चा हुई है.

स्टार्टअप और इनोवेशन में साझेदारी
प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप सेक्टर में भी सहयोग की संभावनाओं पर बात की. उन्होंने सुझाव दिया कि भारत और जॉर्डन अपने स्टार्टअप्स को एक साझा मंच से जोड़ सकते हैं. जहां विचार, नवाचार और पूंजी एक साथ आ सके. इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्ते और भी मजबूत हो पाएंगे. प्रधानमंत्री मोदी के इन बयानों से साफ हो चुका है कि भारत और जॉर्डन के पुराने संबंधों को नई ऊर्जा देना चाहते हैं.

ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

PM Modi Jordan Trade

