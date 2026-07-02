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PM मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची को बताया छोटी बहन, भारत-जापान के आपसी सहयोग मजबूत करेंगे ये बड़े फैसले

PM Modi Calls Sanae Takaichi Younger Sister: जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन के लिए भारत दौरे पर आई हैं. इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के साथ एक साझा प्रेस वार्ता की. पीएम ने सनाए ताकाइची को अपनी छोटी बहन कहकर संबोधित किया.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 02, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:05 PM IST
PM मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची को बताया छोटी बहन, भारत-जापान के आपसी सहयोग मजबूत करेंगे ये बड़े फैसले
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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