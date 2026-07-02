/PM मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची को बताया छोटी बहन, भारत-जापान के आपसी सहयोग मजबूत करेंगे ये बड़े फैसले

पीएम मोदी ने आगे कहा कि जापानी पीएम साझा बौद्ध विरासत के केंद्र नारा प्रीफेक्चर से आती है. उन्होंने बताया कि G-7 में मैंने कहा था कि अशांति के माहौल में यह एक ग्लोबल स्ट्रैटजिक एसेट है. भारत-जापान की साझेदारी इसी कसौटी पर खरी उतरी है. जापान ऑटोमोटिव से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक पिछले कई दशकों में भारत की ग्रोथ स्टोरी का अहम हिस्सा बना है. यह भारत के साथ दोस्ती और विश्वास का बेहद कीमती संपत्ति बनकर उभरा है.