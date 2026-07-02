/PM मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची को बताया छोटी बहन, भारत-जापान के आपसी सहयोग मजबूत करेंगे ये बड़े फैसले

Japan PM India Visit: जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन के आधिकारिक दौरे पर भारत पहुंची हैं. उन्होंने पीएम मोदी के साथ दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत-जापान वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लिया. दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने इसके बाद एक साझा प्रेस वार्ता की, जिसमें भारत-जापान की साझेदारी को अधिक मजबूत करने का संकल्प लिया. पीएम मोदी ने प्रेस वार्ता की शुरुआत करते हुए जापानी पीएम सनाए ताकाइची को अपनी छोटी बहन कहकर संबोधित किया.
पीएम मोदी ने कहा कि सनाए ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री होने के साथ एक दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता भी हैं. उन्होंने कहा कि पीएम ताकाइची और मेरा विश्वास है कि हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बनेगी. इसी विजन को साकार करने के लिए आज AI के सेक्टर में हमने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है.
पीएम मोदी ने आगे कहा कि जापानी पीएम साझा बौद्ध विरासत के केंद्र नारा प्रीफेक्चर से आती है. उन्होंने बताया कि G-7 में मैंने कहा था कि अशांति के माहौल में यह एक ग्लोबल स्ट्रैटजिक एसेट है. भारत-जापान की साझेदारी इसी कसौटी पर खरी उतरी है. जापान ऑटोमोटिव से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक पिछले कई दशकों में भारत की ग्रोथ स्टोरी का अहम हिस्सा बना है. यह भारत के साथ दोस्ती और विश्वास का बेहद कीमती संपत्ति बनकर उभरा है.
#WATCH दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री सनाए तकाइची की पहली भारत यात्रा पर स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। वे जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और एक दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता भी हैं...वे जापान की नारा… https://t.co/9VpQqUIyaz pic.twitter.com/8rg9nOf9s7
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 2, 2026
पीएम ने कहा कि आज ताकाइची के दौरे से हम अपनी स्पेशल स्ट्रेटजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं.
पीएम मोदी ने भारत-जापान को आर्थिक तौर पर बेहद मजबूत बताते हुए कहा कि आज भारत और जापान दोनों देश दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक हैं. हमारी साझा प्राथमिकता स्वतंत्र, समृद्ध और नियम आधारित इंडो पैसिफिक है.
Delhi: MoC (Memorandum of Cooperation) signed between India and Japan in the presence of Prime Minister Narendra Modi and Japanese Prime Minister, Sanae Takaichi at Hyderabad House.
(Pics: ANI Picture Service) pic.twitter.com/B5XhgsVZKA
— ANI (@ANI) July 2, 2026
पीएम ने टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हो रहे इन्वेस्टमेंट पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि जापान की प्रीसिजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता का संयोजन ग्लोबल AI डेवलपमेंट को नई रफ्तार और पावर देगा. पीएम मोदी ने बताया कि आज दोनों देशों ने डिफेंस के सेक्टर में जापान के पहले को डेव्लेपमेंट प्रोजेक्ट पर डील की है.
पीएम मोदी ने कहा कि भारत-जापान की इन्वेस्टर के तौर पर साझेदारी मजबूत हो रही है. पिछले 1 साल में लगभग 120 नई बिजनेस डील हुई हैं, जिनसे भारत में 0 बिलियन डॉलर से ज्यादा जापानी इन्वेस्टमेंट आएगा. इससे पहले पीएम मोदी और जापानी पीएम के बीच नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक हुई. दोनों नेताओ ने डिफेंस, सेमीकंडक्टर, इन्वेस्टमेंट, सप्लाई चेन,क्रिटिकल मिनरल्स क्षेत्रीय-वैश्विक मुद्दों और समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की.