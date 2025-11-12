पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे; क्या Operation Sindoor 2.O की स्क्रिप्ट तैयार?

PM Modi to chair CCS meeting: दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट के मद्देनजर, पीएम मोदी नरेंद्र मोदी बुधवार, यानी 11 नवंबर को शाम 5:30 बजे सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (Cabinet Committee on Security) और कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे. प्रधानमंत्री के भूटान से लौटते ही ये बैठक होगी.

ब्लास्ट के बाद अहम है मीटिंग

10 नवंबर को दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर धीमी गति से चल रही एक कार में विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और कई वाहन जलकर खाक हो गए. इसको लेकर ये अहम मीटिंग की जाएगी.

पीएम ने जताया दुख

पीएम मोदी, जो मंगलवार को ही भूटान (Bhutan) के दौरे पर रवाना हुए थे, उन्होंने घटना पर दुख जताया और जोर देकर कहा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ 'कड़ी से कड़ी कार्रवाई' की जाएगी. भूटान की राजधानी थिम्पू (Thimphu) की अपनी यात्रा के दौरान बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा, "दिल्ली में एक दुखद घटना हुई. मैं उन परिवारों का दर्द समझ सकता हूं जिन्होंने अपनों को खोया है."

Condolences to those who have lost their loved ones in the blast in Delhi earlier this evening. May the injured recover at the earliest. Those affected are being assisted by authorities. Reviewed the situation with Home Minister Amit Shah Ji and other officials.@AmitShah — Narendra Modi (@narendramodi) November 10, 2025

भूटान दौरे पर क्या कहा?

पीएम मोदी ने कहा, "आज मैं भारी मन से यहां आया हूँ. कल दिल्ली में हुई घटना ने सभी को झकझोर दिया है. इस दुख की घड़ी में पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है." उन्होंने आगे कहा कि दोषियों को "न्याय के कटघरे में लाया जाएगा.".

The horrific blast in Delhi last evening has deeply pained everyone. India stands with those who have suffered. I assure everyone that the agencies will get to the bottom of the entire conspiracy. All those involved will be brought to justice. pic.twitter.com/gwFzSVwD2Q — Narendra Modi (@narendramodi) November 11, 2025

अमित शाह की मीटिंग

इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने मंगलवार, 11 नवंबर को कर्तव्य भवन (Kartavya Bhawan) में एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की. बैठक के दौरान, गृह मंत्री ने विस्फोट से जुड़े जांट का आकलन किया.



क्या फिर होगा 'ऑपरेशन सिंदूर'?

पीएम मोदी की इस मीटिंग को पहलगाम हमले (22 अप्रैल 2025) के ठीक दूसरे दिन हुई सीसीएस मीटिंग (23 अप्रैल 2025) से जोड़कर देखा जा रहा है. बैसरन घाटी में हुए आतंकी घटना के बाद हुई बैठक में 'ऑपरेशन सिंदूर' प्लान किया गया था. अब दिल्ली ब्लास्ट के 2 दिन बाद ऐसी ही मीटिंग हो रही है, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं Operation Sindoor 2.0 की स्क्रिप्ट तो तैयार नहीं हो रही? अगर ऐसा कुछ होने जा रहा है तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में टेंशन बढ़ना लाजमी है.