Advertisement
trendingNow12998358
Hindi Newsदेश

पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे; क्या Operation Sindoor 2.O की स्क्रिप्ट तैयार?

Delhi Car Blast: पहलगाम हमले के बाद भी पीएम ने सीसीएस मीटिंग की थी, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था. अब ऐसी ही मीटिंग दिल्ली ब्लास्ट के 2 दिन बाद होने वाली है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 12, 2025, 01:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे; क्या Operation Sindoor 2.O की स्क्रिप्ट तैयार?

PM Modi to chair CCS meeting: दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट के मद्देनजर, पीएम मोदी नरेंद्र मोदी बुधवार, यानी 11 नवंबर को शाम 5:30 बजे सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (Cabinet Committee on Security) और कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे. प्रधानमंत्री के भूटान से लौटते ही ये बैठक होगी.

ब्लास्ट के बाद अहम है मीटिंग
10 नवंबर को दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर धीमी गति से चल रही एक कार में विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और कई वाहन जलकर खाक हो गए. इसको लेकर ये अहम मीटिंग की जाएगी.

पीएम ने जताया दुख
पीएम मोदी, जो मंगलवार को ही भूटान (Bhutan) के दौरे पर रवाना हुए थे, उन्होंने घटना पर दुख जताया और जोर देकर कहा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ 'कड़ी से कड़ी कार्रवाई' की जाएगी. भूटान की राजधानी थिम्पू (Thimphu) की अपनी यात्रा के दौरान बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा, "दिल्ली में एक दुखद घटना हुई. मैं उन परिवारों का दर्द समझ सकता हूं जिन्होंने अपनों को खोया है."

Add Zee News as a Preferred Source

 

भूटान दौरे पर क्या कहा?
पीएम मोदी ने कहा, "आज मैं भारी मन से यहां आया हूँ. कल दिल्ली में हुई घटना ने सभी को झकझोर दिया है. इस दुख की घड़ी में पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है." उन्होंने आगे कहा कि दोषियों को "न्याय के कटघरे में लाया जाएगा.".

 

अमित शाह की मीटिंग
इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah)  ने मंगलवार, 11 नवंबर को कर्तव्य भवन (Kartavya Bhawan) में एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की. बैठक के दौरान, गृह मंत्री ने विस्फोट से जुड़े जांट का आकलन किया.
 

क्या फिर होगा 'ऑपरेशन सिंदूर'?
पीएम मोदी की इस मीटिंग को पहलगाम हमले (22 अप्रैल 2025) के ठीक दूसरे दिन हुई सीसीएस मीटिंग (23 अप्रैल 2025) से जोड़कर देखा जा रहा है. बैसरन घाटी में हुए आतंकी घटना के बाद हुई बैठक में 'ऑपरेशन सिंदूर' प्लान किया गया था. अब दिल्ली ब्लास्ट के 2 दिन बाद ऐसी ही मीटिंग हो रही है, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं Operation Sindoor 2.0 की स्क्रिप्ट तो तैयार नहीं हो रही? अगर ऐसा कुछ होने जा रहा है तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में टेंशन बढ़ना लाजमी है.

 

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Narendra ModiPM ModiDelhi Car BlastPahalgam

Trending news

Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'
Rajeev Sandhu
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'
8 दिसंबर को असम के आइकन को मिलेगा न्याय, जुबिन गर्ग की मौत पर CM सरमा का बड़ा बयान
zubeen garg death case
8 दिसंबर को असम के आइकन को मिलेगा न्याय, जुबिन गर्ग की मौत पर CM सरमा का बड़ा बयान
सरहद पार बैठे आकाओं से जुड़े ब्लास्ट के तार, क्यों है सबसे खतरनाक टेरर मॉड्यूल?
red fort blast
सरहद पार बैठे आकाओं से जुड़े ब्लास्ट के तार, क्यों है सबसे खतरनाक टेरर मॉड्यूल?
दिल्ली ब्लास्ट की साजिश पाकिस्तान में रची गई! ISKP-ISI गठजोड़ पर एजेंसियों की नजर
DNA
दिल्ली ब्लास्ट की साजिश पाकिस्तान में रची गई! ISKP-ISI गठजोड़ पर एजेंसियों की नजर
SIR का डर या कोई और वजह...बिहार की जनता में क्यों मच गई रिकॉर्डतोड़ वोटिंग की होड़
Bihar voting percentage
SIR का डर या कोई और वजह...बिहार की जनता में क्यों मच गई रिकॉर्डतोड़ वोटिंग की होड़
Delhi Blast: हड़बड़ी में हुआ था धमाका, मंसूबा अधिक भयावह था! 24 घंटे में क्या निकला?
Delhi Car Blast
Delhi Blast: हड़बड़ी में हुआ था धमाका, मंसूबा अधिक भयावह था! 24 घंटे में क्या निकला?
क्या आपको पता है बिहार में Nitish किस सीट से लड़ रहे चुनाव? यहां जानें सारे जवाब
nitish kumar
क्या आपको पता है बिहार में Nitish किस सीट से लड़ रहे चुनाव? यहां जानें सारे जवाब
फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के मास्टरमाइंड का क्या है दिल्ली धमाकों से कनेक्शन?
Delhi blast
फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के मास्टरमाइंड का क्या है दिल्ली धमाकों से कनेक्शन?
Delhi last Update: कश्मीर के व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से जुड़े ब्लास्ट के तार
Delhi blast
Delhi last Update: कश्मीर के व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से जुड़े ब्लास्ट के तार
'एक-एक को ढूंढकर निकालो, गुनहगारों को छोड़ेंगे नहीं, धमाके के बाद एक्शन में अमित शाह
Delhi blast
'एक-एक को ढूंढकर निकालो, गुनहगारों को छोड़ेंगे नहीं, धमाके के बाद एक्शन में अमित शाह