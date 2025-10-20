आपने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी... INS विक्रांत पर पीएम मोदी; जवानों के साथ मनाई दिवाली

Diwali 2025: देशभर में आज दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है. इस मौके पर पीएम मोदी ने समस्त देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं. इसके लिए पीएम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट शेयर किया है. बता दें कि पीएम मोदी साल 2014 में प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद से आजतक हर साल सुरक्षाबलों के साथ दीपावली का त्योहार मनाते हैं. इस साल भी पीएम दीपावली मनाने के लिए INS विक्रांत पर पहुंच चुके हैं.

जवानों के साथ पीएम ने मनाई दीपावली

पीएम मोदी आज सशस्त्र बलों के जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए गोवा और कारवार के तट पर INS विक्रांत पर पहुंचे. इस दौरान पीएम ने कहा कि यह दीपावली उनके लिए बेहद खास है. वह कल से ही नेवी के साथ मौजूद हैं. पीएम ने नौसैनिकों को अपना परिवार बताते हुए कहा कि वह भी अपने परिवारवालों के साथ दीवापली का त्योहार मना रहे हैं. उनके लिए यह बेहद सौभाग्य की बात है.

ये भी पढ़ें- मास्क पहनना हो गया जरूरी! खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, दिवाली से पहले ही बिगड़ गए हालात

Add Zee News as a Preferred Source

पहली बार नौसैनिकों के साथ दीपावली मना रहे पीएम

बता दें कि यह पहला मौका है जब पीएम नौसैनिको के साथ दीपावली का त्योहार मना रहे हैं. उन्होंने इस दौरान सैकड़ों जाबांज नौसेना कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन बेहद अद्भुत है. यह यादगार क्षण है. पीएम ने कहा,' आज मेरे एक ओर अथाह समुद्र है तो दूसरी ओर मां भारती के वीर सिपाहियों का अथाह सामर्थ्य है. समुद्र के जल पर सूर्य की किरणों की चमक, वीर सैनिकों द्वारा जलाए गए दिवाली के दीयों जैसी है.'

ये भी पढ़ें- शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का हमला, नेता ने TMC पर लगाया आरोप

ऑपरेशन सिंदूर पर की बात

पीएम मोदी ने इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की बहादूरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि इन 3 सेनाओं ने पाकिस्तान को जल्द ही घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था. पीएम ने कहा कि भारत का डिफेंस प्रोडक्शन पिछले 11 सालों में 3 गुना बढ़ा है. प्रतिदिन 40 में से एक वॉरशिप या सबमरीन नेवी में शामिल हो रही है. कई देश आज ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहते हैं. पीएम ने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर में शामिल हो.

FAQ

पीएम मोदी कहां दिवाली मनाने पहुंचे?

पीएम मोदी INS विक्रांत पर दिवाली मनाने पहुंचे, जो गोवा और कारवार के तट पर स्थित है.

कितने साल से पीएम मोदी सशस्त्र बलों के साथ दिवाली मना रहे हैं?

पीएम मोदी 2014 से हर साल सशस्त्र बलों के साथ दिवाली का त्योहार मनाते हैं.