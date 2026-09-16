/PM मोदी के दोस्त असगर वोरा को अभी नहीं मिलेगी जमीन, BJP MLA पीछे हटे, अब कहां फंसा है पेंच?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्कूल के दोस्त असगर अली वोरा (81 साल) और बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता के बीच सालों से चला आ रहा जमीन का झगड़ा सुलझ गया है. असगर अली वोरा ने कुछ ही दिन पहले पीएम मोदी से मिलकर इस मामले में मदद मांगी थी. इसके तुरंत बाद विधायक मेहता ने विवादित जमीन छोड़ने का ऐलान कर दिया है. मंगलवार को बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता ने कहा कि वह विवादित प्लॉट का कब्जा छोड़ रहे हैं और उसके लिए मिली कंस्ट्रक्शन की मंजूरी भी वापस कर रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के बाद उन्होंने वोरा के खिलाफ दर्ज पुलिस शिकायत भी वापस ले ली है. बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता के पीछे हटने के बाद भी वोरा को जमीन मिली नहीं है. आइए जानते हैं करोड़ों की इस जमीन का झगड़ा 1989 से कैसे शुरू हुआ और अभी इसमें कहां पेंच फंसा है?
8 सितंबर को गुजरात के वडनगर में बीएन स्कूल के दिनों में पीएम मोदी के क्लासमेट रहे वोरा ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि भयंदर ईस्ट में उनकी जमीन पर कुछ बिल्डरों ने अवैध कब्जा कर लिया है, जिनके तार मेहता से जुड़े हैं.
असगर अली वोरा के मुताबिक, उन्होंने साल 1989 में बाकायदा रजिस्ट्री कराकर भयंदर ईस्ट के नवघर इलाके में करीब 2,810 वर्ग मीटर जमीन खरीदी थी. उन्होंने इस जमीन को न तो कभी किसी को बेचा और न ही ट्रांसफर किया. उनका आरोप था कि 2011 में फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और उनकी जानकारी के बिना ही जमीन को दो टुकड़ों में बांट दिया गया. कागजों में एक हिस्से पर वोरा और 'स्वयं बिल्डर्स' का कब्जा दिखाया गया, जबकि दूसरा हिस्सा मेहता से जुड़ी कंपनी 'सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शन्स' के नाम जोड़ दिया गया.
वोरा का यह भी कहना था कि जमीन के असली मालिक होने के उनके दावों को नजरअंदाज करते हुए मीरा-भायंदर नगर निगम के टाउन प्लानिंग विभाग ने वहां कंस्ट्रक्शन की मंजूरी दे दी. उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम, रेवेन्यू और पुलिस विभाग से बार-बार शिकायत करने के बावजूद किसी भी अधिकारी ने कोई सुनवाई नहीं की. इसी वजह से वोरा ने इस पूरे फर्जीवाड़े में शामिल बिल्डरों और सरकारी अफसरों की मिलीभगत की सीबीआई (CBI) जांच कराने की मांग भी की थी.
इस मामले में बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता ने बताया कि असगर वोरा ने 2,810 वर्ग मीटर की यह जमीन (पुराना सर्वे नंबर 240, नया सर्वे नंबर 185) साल 1989 में रेनॉल लोबो नाम के शख्स से खरीदी थी. इसके बाद साल 2011 में रेनॉल लोबो ने यही जमीन दोबारा 'स्वयं बिल्डर्स' को बेच दी. जब यह बात सामने आई, तो असगर वोरा ने ठाणे की सिविल कोर्ट में स्वयं बिल्डर्स के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया. साल 2014 में रेनॉल लोबो के रिश्तेदार मर्विन फर्नांडिस ने अदालत का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने इस 2,810 वर्ग मीटर जमीन में से आधी जमीन पर अपना हक जताया, जिसे कोर्ट ने सही मान लिया. इसके बाद से अब तक किसी ने भी मर्विन के इस दावे को कोर्ट में चुनौती नहीं दी.
नरेंद्र मेहता ने बताया कि आगे चलकर साल 2019 में हमारी कंपनी '711' ने यह जमीन मुकेश पारीख और मर्विन फर्नांडिस से खरीद ली थी. अब जब इस मामले पर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, तो मैंने 2019 के उस सौदे को रद्द करने का फैसला लिया है. हमने जमीन सरेंडर नहीं की है, बल्कि डील ही पूरी तरह खत्म कर दी है. इसका सीधा मतलब है कि जमीन अब वापस मर्विन के पास चली गई है और यह झगड़ा सीधे असगर वोरा और मर्विन के बीच का रह गया है. इस पूरे मामले में बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता ने मौजूदा ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाईक पर भी निशाना साधा. मेहता ने आरोप लगाया कि सरनाईक इस मामले को लेकर झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच इस वक्त रिश्ते काफी तल्ख चल रहे हैं.
इस मामले में कुल 2,810 वर्ग मीटर जमीन के आधे हिस्से के मौजूदा मालिक 'स्वयं बिल्डर्स' के तीनों पार्टनर्स शेफल रांका, अनवर हुसैन और बाबूभाई से भी बात की गई. उनका कहना है कि उन्होंने यह जमीन साल 2011 में खरीदी थी. इसे लेकर असगर वोरा सबसे पहले ठाणे के सब-डिविजनल डिपार्टमेंट की अदालत में गए, जहां 2011 में ही उनकी याचिका खारिज हो गई. इसके बाद वोरा ठाणे तहसीलदार दफ्तर पहुंचे, लेकिन 2013 में वहां से भी उनकी अपील खारिज कर दी गई. फिर वोरा ने डिप्टी कलेक्टर के पास गुहार लगाई, पर वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली और अपील खारिज हो गई. इन्हीं सबके बीच वोरा ने 2011 में ठाणे की सिविल कोर्ट में एक दीवानी मुकदमा भी दायर किया था. इसका फैसला 16 जनवरी 2026 को आया, जिसमें कोर्ट ने उनके इस केस को पूरी तरह खारिज कर दिया. मतलब वोरा केस हार चुके हैं.
स्वयं बिल्डर्स की डेवलपर शेफाल जैन ने असगर अली वोरा के दावे पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि वोरा जनवरी 2026 में केस हार चुके हैं और हाल ही में 90 दिन की अवधि गुजरने के बाद उन्होंने फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की है. अदालत के आदेश में साफ कहा गया है कि वोरा सह-मालिक की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी पेश करने में नाकाम रहे. उनका यह भी दावा है कि 1989 में वोरा की ओर से 1.51 लाख रुपये के भुगतान का कोई सबूत नहीं है. जमीन पर स्वयं बिल्डर्स का कब्जा है, उसके पक्ष में अदालत का आदेश है और 1.16 करोड़ रुपये के भुगतान का एग्रीमेंट भी मौजूद है. कंपनी वोरा के खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई करेगी.
'स्वयं बिल्डर्स' के दावे पर असगर अली की लीगल टीम ने पलटवार किया है. उनका सीधा सवाल है कि जब सबको पता था कि 1989 की पक्की रजिस्ट्री के जरिए पूरी जमीन असगर अली ने खरीदी थी और कभी बेची ही नहीं, यानी जमीन का टाइटल साफ नहीं था और उस पर विवाद चल रहा था तो फिर जानबूझकर ऐसी विवादित जमीन क्यों खरीदी गई?
लीगल टीम का आरोप है कि मेहता जी ने यह बात छिपाई कि 2019 में उनकी कंपनी '711 कंस्ट्रक्शंस' ने नगर निगम से इमारत बनाने की इजाजत (CC/परमिशन) ली थी. इस परमिशन के खिलाफ असगर अली ने नगर निगम में लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी. सुनवाई के बाद निगम ने 711 कंपनी को दी गई कंस्ट्रक्शन परमिशन रद्द कर दी थी.
परमिशन कैंसिल करने वाले उस सरकारी पत्र में साफ लिखा था कि ठाणे कोर्ट ने 2016 में ही इस जमीन पर 'यथास्थिति' बनाए रखने का आदेश दिया हुआ है. इसका मतलब यह है कि 2016 का अदालती स्टे 2019 में भी लागू था, और इसी वजह से निगम ने 2019 में 711 की परमिशन रद्द की थी.
मतलब ये कि असगर अली वोरा 2015 से ही अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे. 1989 की मूल रजिस्ट्री और 2016 के कोर्ट ऑर्डर की पूरी जानकारी होने के बावजूद विवादित जमीन का यह सौदा किया गया, लीगल टीम का कहना है कि जब मामला पहले से कोर्ट में था, तब भी जानबूझकर इस जमीन का लेन-देन किया गया.
इस पूरे मामले में पीएम मोदी के बचपन के दोस्त वोरा को अभी जमीन नहीं मिलेगी. क्योंकि अभी पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि 'स्वयं बिल्डर्स' की डेवलपर शेफाल जैन ने असगर अली वोरा की बात को गलत बताया है. उनका कहना है कि वोरा यह केस जनवरी 2026 में ही कोर्ट में हार चुके हैं, तय 90 दिन निकल जाने के बाद अब उन्होंने अपील की है. अदालत ने भी साफ कहा था कि वोरा दूसरे हिस्सेदार के जरूरी कागजात नहीं दिखा पाए. शेफाल जैन का दावा है कि वोरा ने जमीन के लिए 1989 में 1.51 लाख रुपये दिए थे, इसका कोई पक्का सबूत नहीं है. दूसरी तरफ, जमीन पर स्वयं बिल्डर्स का कब्जा है, कोर्ट का फैसला उनके साथ है और उन्होंने 1.16 करोड़ रुपये देकर जमीन खरीदी थी, जिसका एग्रीमेंट भी मौजूद है. बिल्डर अब वोरा पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कह रहा है.