/PM मोदी के दोस्त असगर वोरा को अभी नहीं मिलेगी जमीन, BJP MLA पीछे हटे, अब कहां फंसा है पेंच?

इस मामले में कुल 2,810 वर्ग मीटर जमीन के आधे हिस्से के मौजूदा मालिक 'स्वयं बिल्डर्स' के तीनों पार्टनर्स शेफल रांका, अनवर हुसैन और बाबूभाई से भी बात की गई. उनका कहना है कि उन्होंने यह जमीन साल 2011 में खरीदी थी. इसे लेकर असगर वोरा सबसे पहले ठाणे के सब-डिविजनल डिपार्टमेंट की अदालत में गए, जहां 2011 में ही उनकी याचिका खारिज हो गई. इसके बाद वोरा ठाणे तहसीलदार दफ्तर पहुंचे, लेकिन 2013 में वहां से भी उनकी अपील खारिज कर दी गई. फिर वोरा ने डिप्टी कलेक्टर के पास गुहार लगाई, पर वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली और अपील खारिज हो गई. इन्हीं सबके बीच वोरा ने 2011 में ठाणे की सिविल कोर्ट में एक दीवानी मुकदमा भी दायर किया था. इसका फैसला 16 जनवरी 2026 को आया, जिसमें कोर्ट ने उनके इस केस को पूरी तरह खारिज कर दिया. मतलब वोरा केस हार चुके हैं.