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PM मोदी के दोस्त असगर वोरा को अभी नहीं मिलेगी जमीन, BJP MLA पीछे हटे, अब कहां फंसा है पेंच?

पीएम नरेंद्र मोदी के स्कूल के दोस्त असगर अली वोरा की करोड़ों की जमीन का विवाद खत्म होने के बजाय और पेचीदा हो गया है. बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता इस मामले में पीछे हट गए हैं, लेकिन अब जमीन से जुड़े बिल्डर ने नया अड़ंगा लगा दिया है. आइए जानते हैं पूरा मामला...

Written ByAnkur Tyagi Edited ByBhoopendra Rai
Published: Sep 16, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 07:48 PM IST
PM मोदी के दोस्त असगर वोरा को अभी नहीं मिलेगी जमीन, BJP MLA पीछे हटे, अब कहां फंसा है पेंच?

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