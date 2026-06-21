कोलकाता में आयोजित भव्य डिफेंस सेरेमनी में भारतीय नौसेना को तीन स्वदेशी युद्धपोत INS अग्रे, INS दुनागिरी और INS संशोधक सौंपने के बाद पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती ताकत का शंखनाद किया. प्रधानमंत्री ने बंगाल की महान और ऐतिहासिक भूमि को नमन करते हुए कहा कि आज का दिन कई मायनों में बेहद खास है.
एक तरफ पूरी दुनिया इंटरनेशनल योगा डे मना रही है, तो दूसरी तरफ आज 'वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे' भी है. यह एक अद्भुत संयोग है कि आज ही के दिन हमने भारत के सबसे एडवांस्ड हाइड्रोग्राफी शिप, INS संशोधक को नौसेना में कमीशन किया है. बंगाल की यह वही धरती है जिसने भारत के पुनर्जागरण को हवा दी और सदियों से देश को समंदर के रास्ते पूरी दुनिया से जोड़ा है.
वैश्विक पटल पर भारत की धाक और नौसैनिक शक्ति की महत्ता को रेखांकित करते हुए पीएम मोदी ने दोटूक लफ्जों में कहा कि दुनिया इस बात की गवाह है कि समुद्री क्षमताओं के बिना कोई भी देश बड़ी ताकत नहीं बन सकता. उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र का विकास, सुरक्षा और खुशहाली सीधे तौर पर समुद्र से जुड़ी हुई है. आज दुनिया का ज्यादातर व्यापार समुद्री रास्तों से होता है और पूरी दुनिया को आपस में जोड़ने वाला डेटा नेटवर्क (इंटरनेट केबल) भी समुद्र के नीचे से ही गुजरता है. आने वाले भविष्य में जरूरी मिनरल्स, गहरे समुद्र के रिसोर्स और ऊर्जा के नए स्रोत भी समुद्र से ही जुड़े होंगे. ऐसे में आत्मनिर्भर और सुरक्षित भारत का रास्ता समंदर की इसी ताकत से होकर गुजरता है.
#WATCH | Kolkata, West Bengal: Prime Minister Narendra Modi says, "Today is a special day in many ways. The entire world is celebrating International Yoga Day. I am delighted to have the opportunity to visit this great land of Bengal on this very occasion. This is the land that… https://t.co/JJlkxUp3eJ pic.twitter.com/99lricwIq9
— ANI (@ANI) June 21, 2026
इन तीनों बाहुबली जहाजों के आने से न केवल हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में भारत की सामरिक पकड़ बेहद मजबूत होगी, बल्कि चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों की रणनीतिक चुनौतियां भी कई गुना बढ़ जाएंगी. रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि समंदर में भारत की बढ़ती सैन्य ताकत के लिहाज से ये तीनों युद्धपोत गेम चेंजर साबित होने वाले हैं.
भारतीय नौसेना में शामिल हुए ये तीनों लड़ाकू जहाज अलग-अलग भूमिकाओं में समंदर में भारत का अभेद्य कवच बनेंगे.
1. INS दूनागिरी (एडवांस्ड स्टील्थ फ्रिगेट): यह प्रोजेक्ट 17A के तहत बना एक बेहद घातक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 'स्टील्थ' तकनीक है, जिसकी वजह से ये दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा देकर उनके बेहद करीब पहुंच सकता है. अत्याधुनिक सेंसर और घातक मिसाइलों से लैस यह जहाज दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देगा.
2. INS संशोधक (सर्वे वेसल लार्ज): यह विशाल जहाज समंदर की अथाह गहराइयों में छिपे खतरों को खोजने के काम आएगा है. अत्याधुनिक सोनार और हाइड्रोग्राफिक उपकरणों से लैस यह पोत युद्ध के समय नौसेना को समंदर के नीचे का सटीक रास्ता दिखाने और दुश्मन की हर खुफिया चाल को बेनकाब करने में मदद करेगा.
3. INS अग्रे (एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट): यह समंदर का वो 'बाहुबली शिकारी' है जिससे दुश्मन की पनडुब्बियां (Submarines) खौफ खाएंगी. तटीय इलाकों और उथले पानी में दुश्मनों की पनडुब्बियों को ढूंढकर उन पर सटीक हमला करने में इसे महारत हासिल है.
इन तीनों जहाजों का निर्माण और डिजाइन पूरी तरह से भारत में किया गया है, जो 'मेक इन इंडिया' की एक ऐतिहासिक सफलता है. हिंद महासागर और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में जिस तरह से चीनी नौसेना (ड्रैगन) की दखलअंदाजी और जासूसी जहाज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसे देखते हुए भारतीय नौसेना को एक ऐसे आधुनिक बेड़े की सख्त जरूरत थी. कोलकाता में आयोजित इस कार्यक्रम ने यह साफ कर दिया है कि भारत अब रक्षा उत्पादन में किसी पर निर्भर नहीं है.
INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे के आने से भारतीय नौसेना की निगरानी क्षमता, आक्रामक मारक क्षमता और डिफेंस सिस्टम कई गुना एडवांस हो गए हैं. अब समंदर में भारत के हितों को चुनौती देने वाली किसी भी नफरती ताकत को इन तीनों बाहुबलियों के कड़े प्रहार का सामना करना पड़ेगा.