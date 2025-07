VIDEO: पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ा, नेहरू का रिकॉर्ड भी टूटेगा? कांग्रेस के आदि से वर्तमान तक BJP ने क्यों हमला बोला?

PM Modi becomes second longest serving PM: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पॉलिटिकल पोर्टफोलियो में एक और मील का पत्थर सुनहरे अच्छरों में लिख दिया है. PM मोदी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री पद पर 4078 दिन पूरे कर लिए हैं. इस तरह नरेंद्र मोदी भारत के लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे PM बन गए. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 4077 दिनों (24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977) का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

बीजेपी ने कांग्रेस को क्यों घेरा?

जाहिर तौर पर ये बीजेपी के नेताओं और उसके करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए गर्व का पल था. लेकिन इस गौरवशाली इतिहास के बीच बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पार्टी के आदि से आलाकमान और उनके नीचे के नेताओं को भी घेर लिया.

कांग्रेस राज में एससी-एसटी-ओबीसी का रिकॉर्ड बताएं राहुल गांधी: BJP

बीजेपी नेता ने कहा, 'इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छोड़ा. एक तरफ पूर्व के दो प्रधानमंत्री के काले अध्याय रहे. यहां विकास का अध्याय है. जनसमर्थन के द्वारा मोदी जी प्रधानमंत्री पर आसीन होने वाले पीएम बने. राहुल गांधी जी हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में अशोभनीय बातें करते है. भारत में संविधान की मर्यादा को ध्वस्त करने का उदाहरण है. राहुल गांधी द्वारा जो बातें आज बोली गई, उसमें राहुल गांधी आज मुखौटा लगाकर चुनाव में हार की खिसियाहट निकाल रहे है'.

कांग्रेस राज में SC-ST-OBC बड़े पदों पर थे?

बीजेपी नेता ने ये भी कहा, 'कांग्रेस बताएं 2004 से 2014 तक कितने अस्सिटेंट प्रोफेसर SC, ST OBC बनाए. IAS में कितने SC थे? कितने ओबीसी थे ये भी बताएं. 2014 में जब सरकार गई तब कितने SC, ST OBC मंत्री थे ये भी बताएं.

राहुल गांधी जी अपने पिता के कार्यकाल की SC, ST OBC की संख्या थी बताएं. राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे है वो बताता है कि वो ओछी मानसिकता के शिकार है.'

वहीं इसकी वजह जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री को कांग्रेस के नेताओं द्वारा बार-बार अपमानित करने की कोशिश बताया गया. आप खुद सुनिये कैसे कांग्रेस पर 'फायर' हुए बीजेपी के सांसद सुधाशुं त्रिवेदी.

#WATCH | BJP MP and National Spokesperson Sudhanshu Trivedi says, "PM Narendra Modi has completed 4078 consecutive days of his tenure. Surpassing Indira Gandhi's record, after Jawaharlal Nehru, he has become the longest-serving PM...On one hand, the other two PMs' tenures had… pic.twitter.com/M2e4gdlL2t

— ANI (@ANI) July 25, 2025