पुतिन के घर पर यूक्रेनी ड्रोन से हमले की जैसे आई सूचना, पीएम मोदी हुए तत्काल एक्टिव, 'जिगरी दोस्त‌' के लिए जानें क्या‌ किया?

Ukraine attacked Putin home: 'हम बहुत चिंतित हैं'; पुतिन के घर पर हमले को लेकर पीएम मोदी नेरूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने 91 ड्रोन से राष्ट्रपति पुतिन के नोवगोरोड वाले घर पर हमला करने की कोशिश की, सभी ड्रोन मार गिराए गए हैं. जैसे ही इसकी सूचना पीएम मोदी को मिली, उन्होंने तुरंत चिंता जताते हुए बहुत बड़ी बात कह दी.
Trending Photos
PM Modi deep concern over targeting of Putins residence: रूस-यूक्रेन जंग में एक नई खबर ने सबको चौंका दिया है है. रूस का दावा है कि यूक्रेन ने उनके राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन के घर को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की है. इस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी चिंता दिखाई है. उन्होंने साफ कहा कि ऐसी हरकतें गलत हैं और शांति के रास्ते को कमजोर करती हैं. पीएम मोदी ने मंगलवार को शांति की अपील करते हुए कहा कि किसी भी तरह के विवाद को कूटनीतिक तरीके से ही हल किया जाना चाहिए. रूस ने दावा किया है कि 91 यूक्रेनी ड्रोन ने मास्को के उत्तर में नोवगोरोड क्षेत्र में पुतिन के आवास पर हमले की कोशिश की थी.
मैं बहुत चिंतित हूं
न्यूज एजेंसी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि दुश्मनी खत्म करने और स्थाई शांति पाने के लिए चल रहे डिप्लोमैटिक प्रयास ही सबसे सही रास्ता हैं. उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से इन कोशिशों पर ध्यान देने और ऐसे किसी भी काम से बचने की अपील की जो उन्हें कमजोर कर सकता है. पीएम ने एक्स पोस्ट में लिखा: “रूसी संघ के राष्ट्रपति के घर को निशाना बनाने की खबरों से बहुत चिंतित हूं. दुश्मनी खत्म करने और शांति पाने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयास ही सबसे सही रास्ता हैं. हम सभी संबंधित पक्षों से इन कोशिशों पर ध्यान देने और ऐसे किसी भी काम से बचने की अपील करते हैं जो उन्हें कमजोर कर सकता है.
पुतिन के घर पर हमला
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने टेलीविजन बयान में कहा कि रविवार और सोमवार की मध्य रात्रि को लंबी दूरी के 91 ड्रोन से हमला किया गया, हालांकि उससे कोई नुकसान नहीं हुआ.सभी ड्रोन को मार गिराया गया था.उन्होंने चेतावनी दी कि रूस उचित समय पर जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. यूक्रेन ने ऐसे किसी भी हमले की खबर से इनकार किया है. रूसी मीडिया के मुताबिक, 'क्रेमलिन' के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने राष्ट्रपति ट्रंप को इससे अवगत कराया तो वो "स्तब्ध रह गए थे." (इनपुट आईएएनएस से)
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.