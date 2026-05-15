PM ने UAE पर हुए हमलों की निंदा की, कहा- भारत आपके साथ है, हर संभव सहयोग करेंगे

PM Modi UAE Visit: पीएम मोदी के संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान अबू धाबी में उनका बेहद भव्य स्वागत किया गया. UAE के राष्ट्रपति Mohamed bin Zayed Al Nahyan के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों को खास बताते हुए भावुक अंदाज में अपनी बात रखी. प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत के लिए UAE नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें ऐसा महसूस होता है, जैसे वे अपने दूसरे घर आए हों.

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपके गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. जैसा कि आपने कहा, मैं अपने दूसरे घर आया हूं. यह भावना मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है. पीएम मोदी के इस बयान को भारत और UAE के मजबूत होते रणनीतिक और भावनात्मक रिश्तों के रूप में देखा जा रहा है.

#WATCH | Abu Dhabi, UAE: In his delegation-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, PM Narendra Modi says, "I express heartfelt gratitude to you for the warm welcome. Just like you said - I have come to my second home. This sentiment is a huge capital… pic.twitter.com/PWCNIqO2pq Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) May 15, 2026

इस दौरान पीएम मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात पर हुए हालिया हमलों की कड़ी निंदा करते हुए UAE को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया है. अबू धाबी में UAE के राष्ट्रपति Mohamed bin Zayed Al Nahyan के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इस कठिन समय में पूरी मजबूती के साथ UAE के साथ खड़ा है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमलों की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं. भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ है और हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है.

UAE एयरफोर्स ने किया विशेष एस्कॉर्ट

प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान UAE वायु सेना द्वारा दिए गए विशेष सम्मान का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि अबू धाबी पहुंचने पर UAE एयरफोर्स के जेट विमानों ने उनके विमान को एस्कॉर्ट किया, जो भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए सम्मान की बात है. उन्होंने कहा कि आज आपकी वायु सेना के जेट विमानों ने मुझे एस्कॉर्ट किया. यह भारत की जनता के लिए गर्व और सम्मान का विषय है.

आतंक और हिंसा के खिलाफ एकजुटता का संदेश

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसी भी प्रकार की हिंसा और आतंकवाद मानवता के खिलाफ है और इससे निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर एकजुट प्रयास जरूरी हैं. उन्होंने दोनों देशों के बीच सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर भी जोर दिया.

भारत-UAE रिश्तों में बढ़ी मजबूती

बीते कुछ वर्षों में भारत और UAE के संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं. व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और निवेश जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है. ऐसे समय में हमलों पर भारत का खुला समर्थन UAE के लिए बड़ा कूटनीतिक संदेश माना जा रहा है.