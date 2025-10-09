Advertisement
trendingNow12955019
Hindi Newsदेश

PM मोदी ने गाजा सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई, ट्रेड पर भी की समीक्षा

PM Modi Congratulate to Donald Trump for Gaza Peace: पीएम मोदी ने ट्रंप को बधाई देते हुए कहा कि आपके प्रयासों से गाजा में शांति कायम हो पाई. इसके अलावा पीएम मोदी ने ट्रंप से ट्रेड को लेकर के भी कुछ बातों की समीक्षा की. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 09, 2025, 09:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PM मोदी ने गाजा सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई, ट्रेड पर भी की समीक्षा

PM Modi Talks Donald Trump: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा सीजफायर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की है. पीएम मोदी ने ट्रंप को बधाई देते हुए कहा कि आपके प्रयासों से गाजा में शांति कायम हो पाई. इसके अलावा पीएम मोदी ने ट्रंप से ट्रेड को लेकर के भी कुछ बातों की समीक्षा की. पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत में दोनों नेताओं के बीच आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप के साथ निकट संपर्क की सहमति भी बनी.

 

Add Zee News as a Preferred Source

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

PM ModiDonald Trump

Trending news

कान खोलकर सुन ले BJP, आग से न खेले...! SIR पर ममता ने जमकर सुनाई खरी-खोटी
west bengal news in hindi
कान खोलकर सुन ले BJP, आग से न खेले...! SIR पर ममता ने जमकर सुनाई खरी-खोटी
लग्जरी गाड़ियों के अवैध रैकेट का भंडाफोड़, ED ने मारे छापे; फर्जीवाड़े की खुली पोल
ED
लग्जरी गाड़ियों के अवैध रैकेट का भंडाफोड़, ED ने मारे छापे; फर्जीवाड़े की खुली पोल
वॉन्टेड शीला कल्याणी के केस में CBI को बड़ी सफलता, सऊदी अरब से ले आई भारत
CBI
वॉन्टेड शीला कल्याणी के केस में CBI को बड़ी सफलता, सऊदी अरब से ले आई भारत
ये हमारे लिए शर्म की बात है..., कफ सिरप कांड पर BJP ने DMK को घेरा; उठाई ये मांग
Cough Syrup Scandal
ये हमारे लिए शर्म की बात है..., कफ सिरप कांड पर BJP ने DMK को घेरा; उठाई ये मांग
PM मोदी की ब्रिटिश पीएम से खालिस्तानियों पर दो टूक, कहा- लोकतंत्र में कट्टरपंथ को...
PM Modi
PM मोदी की ब्रिटिश पीएम से खालिस्तानियों पर दो टूक, कहा- लोकतंत्र में कट्टरपंथ को...
PM मोदी की ब्रिटेन पीएम से खालिस्तानियों पर दो टूक, कहा- लोकतंत्र में कट्टरपंथ को...
PM Modi
PM मोदी की ब्रिटेन पीएम से खालिस्तानियों पर दो टूक, कहा- लोकतंत्र में कट्टरपंथ को...
कुरान पढ़ने पर चढ़ा सियासी पारा, कर्नाटक में BJP का कांग्रेस पर हल्ला बोल
Quran recitation
कुरान पढ़ने पर चढ़ा सियासी पारा, कर्नाटक में BJP का कांग्रेस पर हल्ला बोल
Sherry Singh ने किया कमाल, पहली बार भारत को दिलाया Mrs Universe का खिताब
Sherry Singh
Sherry Singh ने किया कमाल, पहली बार भारत को दिलाया Mrs Universe का खिताब
तमिलनाडु-आंध्र समेत इन राज्यों में 10 से 12 अक्टूबर तक झमाझम बारिश, IMD का अलर्ट
weather update
तमिलनाडु-आंध्र समेत इन राज्यों में 10 से 12 अक्टूबर तक झमाझम बारिश, IMD का अलर्ट
कर्नाटक में अब मिलेगी महिलाओं को Period Leave, कैबिनेट से मिली मंजूरी
karnataka
कर्नाटक में अब मिलेगी महिलाओं को Period Leave, कैबिनेट से मिली मंजूरी