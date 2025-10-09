PM मोदी ने गाजा सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई, ट्रेड पर भी की समीक्षा

PM Modi Talks Donald Trump: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा सीजफायर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की है. पीएम मोदी ने ट्रंप को बधाई देते हुए कहा कि आपके प्रयासों से गाजा में शांति कायम हो पाई. इसके अलावा पीएम मोदी ने ट्रंप से ट्रेड को लेकर के भी कुछ बातों की समीक्षा की. पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत में दोनों नेताओं के बीच आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप के साथ निकट संपर्क की सहमति भी बनी.

