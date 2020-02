पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल को दी सीएम बनने की बधाई, दिया ये बयान

नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने रविवार को रामलीला मैदान में तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इस मौके पर उन्हें पूरी दुनिया से बधाई संदेश आ रहे हैं. देश के पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने भी केजरीवाल को जीत की बधाई दी है.

पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, 'मैं दिल्ली के सीएम के रूप में शपथ लेने पर अरविंद केजरीवाल को बधाई देता हूं. सफल कार्यकाल के लिए उन्हें शुभकामनाएं.' पीएम मोदी की ये बधाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शपथ लेने के बाद रविवार को केजरीवाल ने यह कहा था कि वह पीएम मोदी और केंद्र सरकार से दिल्‍ली को आगे बढ़ाने के लिए आशीर्वाद चाहते हैं.

दरअसल केजरीवाल ने कहा था, 'हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे. हमने पीएम को भी न्‍यौता भेजा था, वह शायद किसी अन्‍य कार्यक्रम में व्‍यस्त हैं. मैं पीएम और केंद्र सरकार से दिल्‍ली को आगे बढ़ाने के लिए उनका आशीर्वाद चाहता हूं.'

पीएम मोदी का केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल ना होने की एक वजह ये भी थी कि वह कई प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग के लिए अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे. वहीं केजरीवाल ने भी पीएम मोदी की इस बधाई को स्वीकार करते हुए कहा, 'हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद सर. काश आज आप आ पाते, लेकिन मैं समझता हूं कि आप व्यस्त थे. हमें अब दिल्ली को सभी भारतीयों के लिए गर्व का शहर बनाने की दिशा में मिलकर काम करना चाहिए.'

Thank you for the warm wishes sir. I wish you could come today, but I understand you were busy. We must now work together towards making Delhi a city of pride for all Indians https://t.co/hHFvH8cLCJ

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 16, 2020