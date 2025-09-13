सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की शांति और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध

Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सुशीला कार्की को नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने पर बधाई दी. एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि नेपाल की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने पर माननीय सुशीला कार्की जी को हार्दिक बधाई।

नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने पर माननीय सुशीला कार्की जी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेपाल के भाई-बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। — Narendra Modi (@narendramodi) September 13, 2025 Add Zee News as a Preferred Source

पीएम मोदी ने कहा कि भारत नेपाल के भाइयों और बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. बता दें, भारत और नेपाल 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं (5 भारतीय राज्यों - सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में)। भारत- नेपाल संबंध लोगों के बीच गहरे संबंधों के साथ-साथ धर्म, भाषा और संस्कृति में समानताओं द्वारा परिभाषित होते हैं। बता दें कि भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के अनुरूप प्रधानमंत्री मोदी मई 2014 से पांच बार नेपाल की यात्रा कर चुके हैं तथा नेपाल के प्रधानमंत्रियों ने मई 2014 से दस बार भारत की यात्रा की है .

नेपाल में मार्च, 2026 में होंगे चुनाव

इससे पहले नेपाल की संसद को शुक्रवार देर रात औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया और 5 मार्च, 2026 को नए चुनाव निर्धारित किए गए. इसके कुछ ही घंटों बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को देश के नए अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई. निर्णय की घोषणा करते हुए राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि कार्की द्वारा रात्रि 11 बजे बुलाई गई पहली कैबिनेट बैठक में विघटन को मंजूरी दी गई जिससे 6 महीने की संक्रमणकालीन सरकार की शुरुआत हुई जिसका काम देश को चुनावों की ओर ले जाना है. काठमांडू स्थित राष्ट्रपति निवास में शपथ लेने वाली कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं.