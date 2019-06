प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दीं

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तेलंगाना के स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दीं. प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के लोगों को भी शुभकामनाएं दीं.

दरअसल लंबे आंदोलन के बाद 2014 में आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन कर उसमें से दो राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का गठन किया गया था. राष्ट्रपति ने राज्य पुनर्गठन विधेयक को एक मार्च , 2014 को मंजूरी दी थी. तेलंगाना का गठन दो जून, 2014 को हुआ.

On Telangana’s Statehood Day, my best wishes to the people of this wonderful state. Telangana is known for its hardworking citizens who are making great contributions to our nation’s development. I pray for the progress of Telangana.

