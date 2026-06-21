/अचानक प्रोटोकॉल तोड़कर लोगों के बीच पहुंचे पीएम मोदी! बताने लगे योगासन का सही तरीका, देखें VIDEO

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में लोगों के साथ योग किया. इस दौरान उन्होंने योगा कर रहे प्रतिभागियों से बातचीत करते हुए कहा कि योग केवल शरीर को फिट रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह मन को शांत और जीवन को संतुलित बनाने का भी प्रभावी तरीका है. पीएम मोदी ने इस दौरान जो लोग गलत मुद्रा में योगासन कर रहे थे उनकी मुद्रा भी ठीक करवाई. उनके मार्गदर्शन से प्रतिभागियों को न केवल प्रेरणा मिली, बल्कि योगाभ्यास से जुड़ी कई व्यावहारिक और उपयोगी जानकारियां भी प्राप्त हुईं.
पीएम मोदी ने भी कोलकाता के रेड रोड से 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया जहां हजारों लोगों ने उनके साथ सुबह योगाभ्यास किया. इस दौरान पीएम मोदी का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है. वायरल वीडियो में पीएम मोदी लोगों के बीच जाकर उनका पोस्चर ठीक करने में मदद कर रहे हैं. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रतिभागियों के साथ योग से जुड़े अपने अनुभव साझा किए और विभिन्न आसनों को सही तरीके से करने के बारे में उपयोगी सुझाव दिए.
Getting your yoga posture checked is one thing.
Getting it checked by PM @narendramodi? That's a different level altogether
Today, PM Modi stepped in as a yoga guide, interacting with participants, sharing tips, and helping them perfect their asanas.#IDY2026… pic.twitter.com/KY7WsdwidG
MyGovIndia (@mygovindia) June 21, 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने पोस्ट में लिखा कि आज सुबह कोलकाता के रेड रोड पर योग दिवस का एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया और सभी के जीवन में योग के महत्व का एक अहम संदेश दिया. इस बार कार्यक्रम की थीम 'स्वस्थ आयु के लिए योग' थी, जिसमें हर उम्र में फिट और स्वस्थ रहने के लिए योग के महत्व पर जोर दिया गया.
इसके पहले पीएम मोदी ने योग दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि आखिर 21 जून को ही अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का दिन क्यों निर्धारित किया गया? पीएम मोदी ने बताया कि 21 जून ही वो दिन है जो , पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है. भारत में इस बार योग दिवस का उत्साह देश के लगभग हर हिस्से में देखने को मिला. उत्तर में हिमालय की वादियों से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर के तटों तक, पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर पश्चिम के सौराष्ट्र क्षेत्र तक बड़ी संख्या में लोगों ने योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. सार्वजनिक स्थलों, पार्कों, विद्यालयों, संस्थानों और सामुदायिक केंद्रों में आयोजित सत्रों में विभिन्न आयु वर्ग के लोग शामिल हुए.