LIVE: PM मोदी के Twitter हैंडल से ट्वीट कर रही है महिलाएं, सुना रही हैं अपनी कहानी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (International Women's Day) पर नारी शक्ति के प्रति सम्मान जताने के लिए ट्विटर को महिलाओं को समर्पित कर दिया है. खुद महिलाएं रविवार को मोदी के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऑपरेट कर रही हैं.

सबसे पहले स्नेहा मोहन दास ने पीएम मोदी के ट्वीटर हैंडल से ट्वीट किया. स्नेहा ने बताया कि उन्होंने एक फूड बैंक की शुरुआत की है. उन्होंने बताया कि वह कई वॉलंटियर्स के साथ काम करती हैं. स्नेहा ने बताया कि उन्होंने अपनी मां से प्रेरित होकर यह काम किया है.

You heard of food for thought. Now, it is time for action and a better future for our poor. Hello, I am @snehamohandoss. Inspired by my mother, who instilled the habit of feeding the homeless, I started this initiative called Foodbank India. #SheInspiresUs pic.twitter.com/yHBb3ZaI8n — Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2020

पीएम मोदी ट्विटर हैंडल से दूसरा ट्वीट मालविका अय्यर ने किया. मालविका ने अपने दोनों हाथ बीकानेर बम ब्लास्ट में खो दिए थे. हाथों के साथ ही मालविका के पैर भी काफी जख्मी थे. मालिविका ने अपने वीडियो संदेश में बताया है कि कैसे शिक्षा से उसका आत्मविश्वास वापस आया और कैसे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम के साथ एक मुलाकात ने उसकी जिंदगी बदल दी.

Acceptance is the greatest reward we can give to ourselves. We can’t control our lives but we surely can control our attitude towards life. At the end of the day, it is how we survive our challenges that matters most. Know more about me and my work- @MalvikaIyer #SheInspiresUs pic.twitter.com/T3RrBea7T9 — Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2020

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को एक ट्वीट के जरिए कहा था कि वह सोशल मीडिया छोड़ने की सोच रहे हैं. लेकिन एक दिन बाद ही मंगलवार को उन्होंने खुलासा किया कि आठ मार्च को महिला दिवस पर वह अपना अकाउंट ऐसी महिलाओं को देंगे, जिनका जीवन हमें प्रेरित करता है.

This Women's Day, I will give away my social media accounts to women whose life & work inspire us. This will help them ignite motivation in millions. Are you such a woman or do you know such inspiring women? Share such stories using #SheInspiresUs. pic.twitter.com/CnuvmFAKEu — Narendra Modi (@narendramodi) March 3, 2020

प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर पर 5.34 करोड़, इंस्टाग्राम पर 3.54 करोड़ और फेसबुक पर 44,649,542 फॉलोअर्स हैं.