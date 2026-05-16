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Hindi Newsदेशतेल-सोना और विदेश यात्रा विवाद... ऐसा क्या हुआ कि PM मोदी को खुद फेक रिपोर्ट पर जवाब देना पड़ा?

तेल-सोना और विदेश यात्रा विवाद... ऐसा क्या हुआ कि PM मोदी को खुद फेक रिपोर्ट पर जवाब देना पड़ा?

PM Modi Denies Tax On Foreign Travel: पीएम मोदी ने तेल के बढ़ते दामों को लेकर विदेश यात्रा पर शुल्क लगाए जाने की खबर का खंडन किया है. उन्होंने कहा कि इस तरह की खबर बिल्कुल गलत है और विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 16, 2026, 07:15 AM IST
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तेल-सोना और विदेश यात्रा विवाद... ऐसा क्या हुआ कि PM मोदी को खुद फेक रिपोर्ट पर जवाब देना पड़ा?

Tax On Foreign Travel: पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के चलते बढ़ते तेल की कीमतों को देखते हुए विदेश यात्रा पर टैक्स या अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने वाली खबरों को खारिज किया है. इसको लेकर पीएम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि यह सरासर झूठ है और इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है.

पीएम ने किया खंडन 

पीएम मोदी ने शुक्रवार ( 15 मई 2026) को देर रात अपने 'X'हैंडल पर खबर का खंडन करते हुए लिखा,' यह सरासर झूठ है. इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है. विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता. हम अपने लोगों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.'

मीडिया संस्थान ने हटाई रिपोर्ट

प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए इस बयान के बाद संबंधित मीडिया चैनल ने अपनी रिपोर्ट हटा दी और अपने 'X'हैंडल पर पोस्ट करते हुए बताया कि उनकी ओर से शेयर की गई वह खबर सही नहीं थी. मीडिया चैनल ने अपनी इस हरकत के लिए खेद जताया. बता दें कि पीएम मोदी फ्यूल की बचत कर लोगों से विदेश यात्रा टालने की अपील कर चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से फॉरेन ट्रैवल पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की कोई घोषणा सामने नहीं आई थी. 

ये भी पढ़ें- रूट एक ही, लेकिन किराया 8 हजार से 18 हजार! एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी पर SC ने जताई चिंता 

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ा असर

बता दें कि पश्चिम एशिया में इस साल की शुरुआत से ही तनाव जारी है. इसके चलते ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर काफी दबाव देखने को मिला है. भारत भी अपनी जरूरत का 85 फीसदी से अधिक क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है. ऐसे में इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों का डायरेक्ट असर देश की इकोनॉमी पर पड़ता है. पीएम मोदी ने लोगों से ईंधन बचाने की अपील करते हुए वर्क फ्रॉम होम, वीडिया कॉन्फ्रेंस और वर्चुअल तरीके से काम करने की अपील कर चुके हैं. उन्होंने कुकिंग ऑयल की खपत को कम करने और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने की बात कही.

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About the Author
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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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