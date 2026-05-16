तेल-सोना और विदेश यात्रा विवाद... ऐसा क्या हुआ कि PM मोदी को खुद फेक रिपोर्ट पर जवाब देना पड़ा?

Tax On Foreign Travel: पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के चलते बढ़ते तेल की कीमतों को देखते हुए विदेश यात्रा पर टैक्स या अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने वाली खबरों को खारिज किया है. इसको लेकर पीएम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि यह सरासर झूठ है और इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है.

पीएम ने किया खंडन

पीएम मोदी ने शुक्रवार ( 15 मई 2026) को देर रात अपने 'X'हैंडल पर खबर का खंडन करते हुए लिखा,' यह सरासर झूठ है. इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है. विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता. हम अपने लोगों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.'

This is totally false. Add Zee News as a Preferred Source Not an iota of truth in this. There is no question of putting such restrictions on foreign travel. We remain committed to improving ‘Ease of Doing Business’ and ‘Ease of Living’ for our people. https://t.co/9lxjbxz0nV — Narendra Modi (@narendramodi) May 15, 2026

मीडिया संस्थान ने हटाई रिपोर्ट

प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए इस बयान के बाद संबंधित मीडिया चैनल ने अपनी रिपोर्ट हटा दी और अपने 'X'हैंडल पर पोस्ट करते हुए बताया कि उनकी ओर से शेयर की गई वह खबर सही नहीं थी. मीडिया चैनल ने अपनी इस हरकत के लिए खेद जताया. बता दें कि पीएम मोदी फ्यूल की बचत कर लोगों से विदेश यात्रा टालने की अपील कर चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से फॉरेन ट्रैवल पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की कोई घोषणा सामने नहीं आई थी.

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वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ा असर

बता दें कि पश्चिम एशिया में इस साल की शुरुआत से ही तनाव जारी है. इसके चलते ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर काफी दबाव देखने को मिला है. भारत भी अपनी जरूरत का 85 फीसदी से अधिक क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है. ऐसे में इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों का डायरेक्ट असर देश की इकोनॉमी पर पड़ता है. पीएम मोदी ने लोगों से ईंधन बचाने की अपील करते हुए वर्क फ्रॉम होम, वीडिया कॉन्फ्रेंस और वर्चुअल तरीके से काम करने की अपील कर चुके हैं. उन्होंने कुकिंग ऑयल की खपत को कम करने और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने की बात कही.