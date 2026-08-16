/PM मोदी के ‘दिमागी नक्सल’ बयान पर बवाल! रिजिजू ने बताई पहचान; चिदंबरम का पलटवार- ‘मुझे गर्व है’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 80वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में ‘दिमागी नक्सल’ शब्द का इस्तेमाल किए जाने के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. पीएम मोदी ने कहा था कि जंगलों में हथियार उठाने वाले नक्सलियों के खिलाफ देश ने बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन नक्सली विचारधारा से प्रभावित कुछ लोग अब भी मौजूद हैं. उन्होंने ऐसे लोगों को पहचानने और अलग-थलग करने की जरूरत बताई थी.
लाल किले से दिए भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि हथियारबंद नक्सलवाद पर काफी हद तक काबू पाया जा चुका है, लेकिन ‘दिमागी नक्सल’ देश के लिए चुनौती बने हुए हैं. उनके अनुसार, ऐसे लोग हिंसा और गलत विचारधारा के जरिए देश को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास कर सकते हैं. इस टिप्पणी ने विपक्ष को प्रधानमंत्री पर निशाना साधने का मौका दिया.
विवाद बढ़ने के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सफाई दी कि प्रधानमंत्री ने विपक्षी नेताओं को ‘दिमागी नक्सल’ नहीं कहा था. रिजिजू के मुताबिक यह शब्द उन लोगों के लिए था जो माओवाद का समर्थन करते हैं, भारतीय संविधान को अस्वीकार करते हैं, अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं या देश की एकता को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों का समर्थन करते हैं.
PM @narendramodi ji didn't say opposition leaders as Dimagi Naxals. Only following are Dimagi Naxals:
1. Who support Maoists and reject Indian Constitution.
2. Who stand with separatists & support Article 370.
4. Who want to cut chicken neck to separate North-East from India.
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) August 16, 2026
रिजिजू ने अपनी सफाई में ‘चिकन नेक’ का भी उल्लेख किया. यह पश्चिम बंगाल में स्थित लगभग 22 किलोमीटर चौड़ा भू-भाग है, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है. उन्होंने कहा कि इस गलियारे को काटकर पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने की बात करने वालों को भी प्रधानमंत्री की टिप्पणी के संदर्भ में समझा जाना चाहिए.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्हें ‘दिमागी नक्सल’ होने पर गर्व है. चिदंबरम की इस प्रतिक्रिया के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी और तेज हो गई.
प्रधानमंत्री के भाषण के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ‘दिमागी नक्सल’ शब्द को लेकर आपत्ति जताई. विपक्षी नेताओं का कहना है कि इस तरह की भाषा राजनीतिक असहमति और आलोचना को एक खास विचारधारा से जोड़ने का प्रयास है. दूसरी ओर, सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि प्रधानमंत्री की टिप्पणी का उद्देश्य संवैधानिक व्यवस्था और देश की एकता को चुनौती देने वाली ताकतों की ओर इशारा करना था.
इस पूरे विवाद ने स्वतंत्रता दिवस के प्रधानमंत्री के भाषण को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है. एक तरफ सरकार ‘दिमागी नक्सल’ शब्द को माओवादी और अलगाववादी विचारों से जोड़कर देख रही है, वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक बयानबाजी के रूप में चुनौती दे रहा है. फिलहाल किरेन रिजिजू की सफाई और पी चिदंबरम के पलटवार ने इस मुद्दे को और चर्चा में ला दिया है.