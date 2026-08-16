'हथियार नहीं, सोच से फैला रहे अराजकता': पूर्व IPS कृष्ण प्रसाद और सांसद बृजलाल ने बताया कौन हैं 'दिमागी नक्सली'?

80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 75 मिनट का लंबा भाषण दिया. अपनी स्पीच में उन्होंने एक खास शब्द का इस्तेमाल किया, जिसने देश की सियासत में भूचाल ला दिया. ये शब्द था 'दिमागी नक्सली'. प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी के बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है.
इसी बीच, 35 साल तक नक्सलियों से लोहा लेने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी और मौजूदा सांसद कृष्ण प्रसाद टेनेटी के अलावा बीजेपी सांसद बृजलाल ने इस मुद्दे पर अपनी बेबाक राय दी है.
पूर्व आईपीएस अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने सांसद बनने से पहले आईपीएस रहते आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जंगलों में 35 साल नक्सलियों के खिलाफ लड़ते हुए बिताए हैं. उन्होंने 'दिमागी नक्सलियों' के काम करने के तरीके की पोल खोलते हुए कहा, 'मैं आईपीएस अधिकारी रहते हुए तेलंगाना और आंध्र में 35 साल तक लड़ता रहा. उस दौरान मैंने यह देखा कि ये नक्सलवादी हमारे देश के युवाओं के भविष्य को खराब करते थे, कई युवा उनके जाल में फंस गए. उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई. सालों तक जंगलों में भटकते रहे, हाथ कुछ नहीं आया, सिर्फ उनका भविष्य खराब हुआ.'
2024 में तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के टिकट पर सांसद बने कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा, 'नक्सलवाद के चलते कई पुलिस अधिकारियों ने बलिदान दिया. मैंने खुद मुश्किल से 300 नक्सलियों का सरेंडर कराया. वो थे जंगली नक्सलाइट, जो हथियार लेकर घूमते थे, लेकिन आज के जमाने में आ गए हैं दिमागी नक्सलाइट. ये दिमागी नक्सलाइट जंगल में नहीं, शहर में हैं. ये सेमिनार कराते हैं, ये दिमागी नक्सलाइट हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, ये बार-बार देश छोड़कर भाग जाते हैं और सेमिनार कराने बाहर से पैसा लाते हैं.'
पूर्व पुलिस अधिकारी ने देश को इन नए तरह के खतरों से आगाह करते हुए कहा, '35 साल अधिकारी रहते हुए मैंने बहुत नजदीक से देखा है कि ये नक्सलिज्म, चाहे माओवादी नक्सलाइट हों या दिमागी नक्सलाइट हों, सब हमारे देश को बर्बाद करने वाले हैं, हमने जंगल वाले नक्सली निकाल दिए, अब दिमागी नक्सलियों की बारी है. हमको एकदम सावधानी से काम करना है, देश को बचाना है, युवाओं को बचाना है, सब एक साथ मिलकर युवाओं को जोड़ेंगे और दिमागी नक्सलाइट लोगों से बचाएंगे.'
इस मुद्दे पर बीजेपी सांसद बृजलाल ने भी अपनी राय दी है. उन्होंने बताया कि आखिर कौन से लोग दिमागी नक्सली हैं और कैसे वो युवाओं को भ्रमित करने में जुटे हैं.
बीजेपी सांसद बृजलाल ने कहा, 'आज, मैं 'दिमागी नक्सल' के बारे में बात करना चाहता हूँ. वे जंगलों या दूर-दराज के जंगली इलाकों में नहीं रहते. वे हथियार नहीं रखते या गोलियां नहीं चलाते, वे सिर्फ अपनी समझ पर भरोसा करते हैं. वे शहरों में पाए जाते हैं, प्रोफेसर, टीचर, NGO हेड, बुद्धिजीवी, कवि और लेखक के तौर पर काम करते हैं. वे आर्टिकल लिखते हैं और कॉन्फ्रेंस और सेमिनार ऑर्गनाइज़ करते हैं, जहां वे आम लोगों, खासकर युवाओं के मन में अपनी हिंसक सोच डालते हैं. इसलिए, वे जंगलों में रहने वाले नक्सल से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं. एक ऐसा ग्रुप जो पहले ही काफी हद तक खत्म हो चुका है, वे हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, ज्यूडिशियरी, सिक्योरिटी फोर्स और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लोगों के बीच अविश्वास के बीज बोते हैं.
बीजेपी सांसद बृजलाल ने आगे बताया कि दिमागी नक्सली वो हैं, जो युवाओं के बीच घुसपैठ करते हैं, उन्हें दिमागी हेरफेर के जरिए हिंसक कामों की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं. इसलिए, हमें इन 'दिमागी नक्सल' से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे ही नक्सलियों का महिमामंडन करते हैं, उनके बारे में लिखते हैं और देश में अराजकता का माहौल बनाए रखने के लिए पैसे जमा करते हैं.'
स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में पीएम मोदी ने देश की युवा पीढ़ी को सचेत करते हुए कहा था कि ऐसे लोग हिंसा और अराजकता के रास्ते खोज रहे हैं. प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया, "इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा और इन्हें आइसोलेट करना होगा, विकसित राष्ट्र बनाने की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा."
पीएम मोदी के 'दिमागी नक्सली' वाले बयान पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि इस शब्द का कोई वास्तविक आधार नहीं है और इसकी तुलना "अर्बन नक्सल" शब्द को लेकर हुई पिछली बहसों से की. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की और "दिमागी नक्सलियों" (विचारधारा वाले नक्सलियों) के खिलाफ उनकी चेतावनियों को खोखली राजनीतिक बयानबाजी करार दिया.
जयराम रमेश ने आरोप लगाया, "दो-तीन साल पहले, उन्होंने (पीएम मोदी) अपने राजनीतिक विरोधियों को 'अर्बन नक्सल' कहा था; उस समय संसद में यह सवाल उठा था कि 'अर्बन नक्सल' की परिभाषा क्या है. गृह मंत्री ने जवाब दिया था कि 'अर्बन नक्सल' जैसी कोई चीज़ नहीं है और न ही इसकी कोई परिभाषा है. आज, प्रधानमंत्री लाल किले से अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए 'मेंटल नक्सल' (विचारधारा वाले नक्सल) शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं."
बढ़ते बवाल के बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मोर्चा संभाला. उन्होंने रविवार को स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री ने विपक्षी नेताओं को 'दिमागी नक्सली' नहीं कहा था. किरेन रिजिजू ने साफ किया कि 'दिमागी नक्सली' का मतलब सिर्फ उन लोगों से है जो माओवादियों का समर्थन करते हैं और भारतीय संविधान को नहीं मानते; जो अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं और जो उत्तर-पूर्व को भारत से अलग करने के लिए 'चिकन नेक' कॉरिडोर को काटने की वकालत करते हैं.