Hindi Newsदेश

संसद में आते नहीं, बाहर खड़े होकर बड़े-बड़े बयान देते हैं... कांग्रेस का PM पर पलटवार, कहा- ड्रामा आप कर रहे हैं

Jairam Ramesh: संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी संसद में कभी नहीं जाते और विपक्ष से संवाद नहीं करते, जिससे कार्यवाही प्रभावित होती है. रमेश ने आरोप लगाया कि मोदी केवल बड़े बयान देते हैं, लेकिन विपक्ष के उठाए गए मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा नहीं होने देते.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 01, 2025, 12:42 PM IST
Winter Session: संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गंभीर आरोप लगाए. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कभी संसद नहीं जाते और संसद की कार्यवाही को कमजोर करते हैं. रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री विपक्ष से संवाद नहीं करते और उनकी नीतियों का असर संसद की सुचारू कार्यवाही पर पड़ता है. कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन के बाहर खड़े होकर बड़े-बड़े बयान देते हैं, लेकिन कभी संसद में विपक्ष से बात नहीं करते. वे विपक्ष से 'कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन' की बात करते हैं, लेकिन कभी भी उन मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा नहीं होने देते जो विपक्ष उठाता है. 

विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं देते पीएम मोदी: रमेश

जयराम रमेश ने यह भी कहा कि यदि संसद की कार्यवाही ठीक से नहीं चलती है, तो इसका जिम्मेदार पूरी तरह से प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि वे विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं देते. रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी संसद में विपक्षी दलों को उनकी बात कहने का मौका नहीं देते और हमेशा अपनी बात ही मनवाने की कोशिश करते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री का हर सेशन से पहले दिया गया बयान महज एक दिखावा है, क्योंकि जब संसद चलती है, तो वे विपक्ष को महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर नहीं देते.

कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री का यह बयान कि यहां नाटक नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए पूरी तरह से राजनीतिक खेल है. जयराम रमेश ने कहा कि सबसे बड़ा ड्रामेबाज वही है, जो संसद में नाटक की बात कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री सिर्फ दिखावे के लिए संसद के बाहर बयान देते हैं, लेकिन जब संसद में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है, तो वे विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं. रमेश ने यह भी कहा कि संसद का उद्देश्य जनता से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चा करना है, लेकिन प्रधानमंत्री इस मौके को नष्ट करते हैं. उन्होंने संसद के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया और कहा कि संसद में विपक्षी दलों को बिना किसी रुकावट के अपने मुद्दे उठाने का अधिकार मिलना चाहिए.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

Winter Session

