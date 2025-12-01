संसद में आते नहीं, बाहर खड़े होकर बड़े-बड़े बयान देते हैं... कांग्रेस का PM पर पलटवार, कहा- ड्रामा आप कर रहे हैं

Winter Session: संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गंभीर आरोप लगाए. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कभी संसद नहीं जाते और संसद की कार्यवाही को कमजोर करते हैं. रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री विपक्ष से संवाद नहीं करते और उनकी नीतियों का असर संसद की सुचारू कार्यवाही पर पड़ता है. कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन के बाहर खड़े होकर बड़े-बड़े बयान देते हैं, लेकिन कभी संसद में विपक्ष से बात नहीं करते. वे विपक्ष से 'कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन' की बात करते हैं, लेकिन कभी भी उन मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा नहीं होने देते जो विपक्ष उठाता है.

विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं देते पीएम मोदी: रमेश

जयराम रमेश ने यह भी कहा कि यदि संसद की कार्यवाही ठीक से नहीं चलती है, तो इसका जिम्मेदार पूरी तरह से प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि वे विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं देते. रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी संसद में विपक्षी दलों को उनकी बात कहने का मौका नहीं देते और हमेशा अपनी बात ही मनवाने की कोशिश करते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री का हर सेशन से पहले दिया गया बयान महज एक दिखावा है, क्योंकि जब संसद चलती है, तो वे विपक्ष को महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर नहीं देते.

The PM never attends Parliament and undermines it. He never engages with the Opposition. Yet before every session he will stand outside the Parliament building and speak grandly to the nation asking for constructive cooperation from the Opposition to ensure the smooth… — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) December 1, 2025

कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री का यह बयान कि यहां नाटक नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए पूरी तरह से राजनीतिक खेल है. जयराम रमेश ने कहा कि सबसे बड़ा ड्रामेबाज वही है, जो संसद में नाटक की बात कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री सिर्फ दिखावे के लिए संसद के बाहर बयान देते हैं, लेकिन जब संसद में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है, तो वे विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं. रमेश ने यह भी कहा कि संसद का उद्देश्य जनता से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चा करना है, लेकिन प्रधानमंत्री इस मौके को नष्ट करते हैं. उन्होंने संसद के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया और कहा कि संसद में विपक्षी दलों को बिना किसी रुकावट के अपने मुद्दे उठाने का अधिकार मिलना चाहिए.