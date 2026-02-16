Advertisement
trendingNow13112036
Hindi Newsदेशफ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के दौरे से क्या-क्या हो सकता है, टकटकी लगाकर देख रहे; चीन-PAK और अमेरिका

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के दौरे से क्या-क्या हो सकता है, टकटकी लगाकर देख रहे; चीन-PAK और अमेरिका

Emmanuel Macron India Visit: जिस वक्त यूरोप और अमेरिका के बीच दूरियां बढ़ रही हैं. उस वक्त इमैनुएल मैक्रों का भारत दौरा हमारे देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है. अमेरिका-चीन और पाकिस्तान, मैक्रों के भारत दौरे को किस तरह देख रहे हैं?

 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Feb 17, 2026, 01:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के दौरे से क्या-क्या हो सकता है, टकटकी लगाकर देख रहे; चीन-PAK और अमेरिका

French President Emmanuel Macron India Visit: जर्मनी के पड़ोसी देश फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भारत पहुंच रहे हैं. मैक्रों 17 से 19 फरवरी तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे. फ्रांस, भारत का सदाबहार मित्र है. आजकल फ्रांस को भारत का रफाल वाला यार भी कहा जाता है. इसलिए आपको ये जानना चाहिए कि जिस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के मुद्दे पर मैक्रों के रुख से काफी नाराज हैं. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का ये चौथा भारत दौरा है. लेकिन वो पहली बार देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शहर मुंबई में जाएंगे. प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में मैक्रों से मुलाकात करेंगे. ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब रक्षा सहयोग और एआई टेक्नोलॉजी वैश्विक एजेंडे में सबसे ऊपर है और दुनिया के प्रभावशाली देश अपने अपने सहयोगियों का चुनाव कर रहे हैं.

भारत-फ्रांस के बीच कौन से अहम समझौते हो सकते?

भारत-फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी पहले से मजबूत है. अब इसे नई तकनीकों, स्पेस, साइबर सिक्योरिटी और इंडो-पैसिफिक सुरक्षा तक बढ़ाने की तैयारी है. पहले दुनिया को दो अलग-अलग समुद्री क्षेत्रों हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में देखा जाता था. अब रणनीतिक दृष्टि से इन्हें एक ही बड़े क्षेत्र के रूप में देखा जाता है. जिसे  इंडो-पैसिफिक कहा जाता है.

भारत और फ्रांस इसी क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता और समुद्री सुरक्षा को लेकर एक जैसी सोच रखते हैं. इसीलिए भारत और फ्रांस हिंद महासागर क्षेत्र में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और लॉजिस्टिक सपोर्ट बढ़ाने पर समझौता करने वाले हैं. फ्रांस भारत का भरोसेमंद रक्षा साझेदार रहा है. इस दौरे में दोनों देशों के बीच हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी और जेट इंजन टेक्नोलॉजी में नए समझौते संभव हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

मैक्रों के दौरे पर चीन-PAK-अमेरिका की  नजर

इसके अलावा भारत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए रफाल फाइटर जेट का मरीन वर्जन भी खरीद रहा है. इस दौरे में रफाल मरीन के दामों पर भी चर्चा हो सकती है. रफाल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीनी फाइटर जेट से लड़ रहे पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाए थे. इसलिए मैक्रों के भारत दौरे पर चीन और पाकिस्तान की भी नजर रहेगी.

भारत की योजना 10 साल के लिए फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग समझौते का नवीनीकरण करने की भी है. इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच हैमर मिसाइलों के संयुक्त निर्माण के लिए समझौता हो सकता है. भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस मिसाइल का इस्तेमाल करने पाकिस्तान में जैश और लश्कर के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था

मैक्रों AI इम्पैक्ट समिट में भी भाग लेंगे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक और स्टार्टअप सहयोग पर भी कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है.

भारत और फ्रांस के बीच छठा भारत-फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद होने जा रहा है. ये संवाद दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच होगा. पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों कर्नाटक के वेमगल में टाटा एयरबस की एच 125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे. H125 हेलीकॉप्टर डिजाइन और मूल तकनीक फ्रांस की है. जिसका भारत में निर्माण किया जा रहा है. यानी मैक्रों का ये दौरा भारत के लिए रक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में गेमचेंजर साबित हो सकता है. इस दौरे के जरिए भारत और फ्रांस वैश्विक शक्तियों को संदेश भी देंगे. दोनों देश किसी भी स्थिति में आंख मूंदकर किसी महाशक्ति के पीछे चलने को तैयार नहीं है, बस इतनी सी बात ट्रंप को परेशान कर सकती है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Emmanuel Macron india visit

Trending news

राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे से क्या-क्या हो सकता है, टकटकी लगाकर देख रहे; चीन-PAK-US
Emmanuel Macron india visit
राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे से क्या-क्या हो सकता है, टकटकी लगाकर देख रहे; चीन-PAK-US
J-K में 8000 फेक अकाउंट्स का भंडाफोड़, चीन-पाकिस्तान से जुड़े तार
Jammu Kashmir Cyber Crime
J-K में 8000 फेक अकाउंट्स का भंडाफोड़, चीन-पाकिस्तान से जुड़े तार
मैं गांधीवादी, नेहरूवादी लेकिन राहुलवादी नहीं... वर्तमान नेतृत्व से कितने दुखी अय्यर
Mani Shankar Aiyar
मैं गांधीवादी, नेहरूवादी लेकिन राहुलवादी नहीं... वर्तमान नेतृत्व से कितने दुखी अय्यर
DNA: देशभक्ति बड़ी या खेल बड़ा... भारत-पाक मैच में 'हैंडशेक' क्यों बना बहस का मुद्दा
DNA
DNA: देशभक्ति बड़ी या खेल बड़ा... भारत-पाक मैच में 'हैंडशेक' क्यों बना बहस का मुद्दा
DNA: मुख्तार अंसारी के परिवार में बगावत! भाई ही बना दुश्मन, सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग
DNA
DNA: मुख्तार अंसारी के परिवार में बगावत! भाई ही बना दुश्मन, सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग
'राष्ट्र का सम्मान सबसे जरूरी...', अमृत विल्सन के OCI कार्ड विवाद पर HC की टिप्प्णी
Amrit Wilson
'राष्ट्र का सम्मान सबसे जरूरी...', अमृत विल्सन के OCI कार्ड विवाद पर HC की टिप्प्णी
सोनम वांगचुक मामले में SC का सरकार को झटका, स्पीच के अनुवाद को लेकर लगाई फटकार
Supreme Court
सोनम वांगचुक मामले में SC का सरकार को झटका, स्पीच के अनुवाद को लेकर लगाई फटकार
अचानक सेना के वेस्टर्न कमांड क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत? अब राजनीति हुई तेज
defence news
अचानक सेना के वेस्टर्न कमांड क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत? अब राजनीति हुई तेज
अकाली, BJP और INC ने पंजाब को नशे में डुबोया, AAP बना रही नशा मुक्त; गरजे केजरीवाल
Punjab
अकाली, BJP और INC ने पंजाब को नशे में डुबोया, AAP बना रही नशा मुक्त; गरजे केजरीवाल
असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कहां खड़ी कांग्रेस? चुनौतियां कम नहीं
assembly elections
असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कहां खड़ी कांग्रेस? चुनौतियां कम नहीं