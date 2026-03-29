तेल संकट के दौर में भारत का गेमचेंजर: क्या है एथेनॉल ब्लेंडिंग और कैसे बदल रही है एनर्जी स्ट्रैटजी?

Ethanol Production In India: नोएडा के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की ऊर्जा सुरक्षा और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों, खासकर पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारत ने ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं.

प्रधानमंत्री ने इस दौरान इथेनॉल ब्लेंडिंग को देश की ऊर्जा रणनीति का प्रमुख स्तंभ बताते हुए कहा कि इससे न केवल आयात पर निर्भरता कम हो रही है, बल्कि किसानों और अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिल रहा है.

इथेनॉल ब्लेंडिंग से आयात में आई बड़ी कमी

पीएम मोदी ने कहा कि यदि पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग न की गई होती, तो भारत को हर साल लगभग 4.5 करोड़ बैरल अतिरिक्त कच्चे तेल का आयात करना पड़ता, जो करीब 700 करोड़ लीटर के बराबर है. उन्होंने बताया कि इथेनॉल उत्पादन के चलते देश को करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है. यह उपलब्धि किसानों के योगदान से संभव हुई है. पीएम मोदी ने कहा कि इस वैश्विक संकट के समय में किसानों के प्रयासों ने देश को बड़ी राहत दी है.

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प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इथेनॉल उत्पादन से किसानों की आय बढ़ी है और उन्हें अतिरिक्त बाजार मिला है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासकर जेवर क्षेत्र, गन्ना उत्पादन के लिए जाना जाता है, जो इथेनॉल निर्माण का प्रमुख स्रोत है. सरकार द्वारा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने के कारण ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, जिससे अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर आम जनता पर कम पड़ा है.

E20 लक्ष्य समय से पहले हासिल

प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण (E20) का लक्ष्य तय समय सीमा 2025 से पहले ही हासिल कर लिया है. एक दशक पहले यह स्तर मात्र 1-1.5% था, जो अब बढ़कर लगभग 20% हो चुका है. यह उपलब्धि भारत के ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.

रेलवे और मेट्रो से भी बचत

ऊर्जा बचत के अन्य उपायों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने रेलवे के तेजी से हो रहे विद्युतीकरण का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि इससे हर साल लगभग 180 करोड़ लीटर डीजल की बचत हो रही है. इसके अलावा, देश में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार से भी ईंधन की खपत में कमी आई है, जिससे पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा दक्षता दोनों को बढ़ावा मिला है.

वैश्विक संकट के बीच भारत की तैयारी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है, लेकिन भारत ने अपनी आपूर्ति को सुरक्षित रखा है. उन्होंने कहा कि भारत विभिन्न स्रोतों से तेल आयात कर रहा है, यहां तक कि संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों से भी, ताकि देश में किसी प्रकार की कमी न हो. पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि सरकार हर संभव कदम उठा रही है ताकि आम नागरिकों पर ईंधन कीमतों का बोझ न पड़े.

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इस बीच, प्रधानमंत्री मोदी ने इस वैश्विक संकट के दौरान राजनीतिक दलों से भी जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार की अपील की. उन्होंने कहा कि ऐसे समय में ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए, जो देशहित के खिलाफ हो. उन्होंने कहा कि यह एक वैश्विक संकट है और हमें मिलकर इसका सामना करना होगा. देश की मजबूती हमारी एकता में ही है.

क्या होता है एथेनॉल ब्लेंडिंग

आपको बता दें कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब होता है पेट्रोल में एथेनॉल (एक प्रकार के बायोफ्यूल) को मिलाना. एथेनॉल आमतौर पर गन्ने, मक्का या अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है.

कैसे काम करता है?

जानकारी के अनुसार, पेट्रोल में एक तय प्रतिशत एथेनॉल मिलाया जाता है. जैसे कि

E10 = 10% एथेनॉल + 90% पेट्रोल

E20 = 20% एथेनॉल + 80% पेट्रोल

भारत में अभी E20 (20%) ब्लेंडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है.

एथेनॉल क्यों मिलाया जाता है?

भारत अपनी जरूरत के तेल का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है. एथेनॉल मिलाने से आयात कम होता है. एथेनॉल आमतौर पर गन्ने, मक्का या अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है. जिससे किसानों की आय बढ़ती है. एथेनॉल जलने पर कम प्रदूषण करता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन भी घटता है.