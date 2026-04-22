'उन्हें कभी नहीं भुलाया जाएगा...,' पहलगाम हमले की बरसी पर एकजुट हुए वर्ल्ड लीडर्स, पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि

Pahalgam Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल में से एक पहलगाम में आज ही के दिन बीते साल 22 अप्रैल 2026 को बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें घाटी की सैर करने पहुंचे 26 पर्यटकों को लश्कर-ए- तैयबा से जुड़े आतंकी संगठनों ने मौत के घाट उतार दिया. बैसरन घाटी में हुई इस घटना को आज पूरे एक साल होने पर पीएम मोदी ने पहलगाम के शहीदों को याद किया. वहीं दुनियाभर से भी पहलगाम टेरर अटैक पर श्रद्धांजलि देखने को मिली.

पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

पीएम मोदी ने अपने 'X' हैंडल पर लिखा,' बीते साल इसी दिन पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को याद करता हूं. उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं, जो इस दुख से उबरने की कोशिश कर रहे हैं. एक राष्ट्र के रूप में, हम शोक और दृढ़ संकल्प में एकजुट हैं. भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे कभी नहीं झुकेगा. आतंकवादियों के घिनौने मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे.

Remembering the innocent lives lost in the gruesome Pahalgam terror attack on this day last year. They will never be forgotten. My thoughts are also with the bereaved families as they cope with this loss. Add Zee News as a Preferred Source As a nation, we stand united in grief and resolve. India will never bow to… — Narendra Modi (@narendramodi) April 22, 2026

बता दें कि पीएम मोदी के अलावा विश्व नेताओं ने भी पहलगाम हमले के पीड़ितों को याद किया.

इजरायल-ऑस्ट्रेलिया ने किया याद

भारत में इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने कहा,' पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान जाने की दुखद घटना को एक साल हो गया है. हम उन्हें याद करते हैं. आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजरायल भारत के साथ खड़ा है.'

One year since the tragic loss of 26 innocent lives in the Pahalgam Terror Attack.

We remember. Israel stands with India in the fight against terror. pic.twitter.com/bg8AHyJS99 — Reuven Azar (@ReuvenAzar) April 22, 2026

वहीं भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने कहा,' एक साल पूरा होने पर, हम अपने भारतीय मित्रों और सहयोगियों के साथ पहलगाम में हुए भयावह आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को याद करते हैं. हम पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, जो आज भी शोक में डूबे हुए हैं. ऑस्ट्रेलिया आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ खड़ा है.'

One year on, we join our Indian friends & colleagues to remember the innocent lives lost in the horrific terrorist attack in #Pahalgam. We honour the victims & their families who continue to grieve today. Australia stands against terrorism in all its forms. @narendramodi @AlboMP — Philip Green OAM (@AusHCIndia) April 22, 2026

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आतंकवाद का कोई स्थान नहीं है: EU

भारत में यूरोपीय संघ (EU) के प्रतिनिधिमंडल के राजदूत हरवे डेल्फिन ने कहा,' यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों के मिशन प्रमुखों के साथ, हम एकजुट होकर भारत के साथ खड़े हैं और हमारा एक ही संदेश है. हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को नहीं भूले हैं. आतंकवाद का कोई स्थान नहीं है और न ही इसका कोई औचित्य है.'

On the commemoration day of the heinous terrorist attack in #Pahalgam, the EU and its 27 Member States stand in solidarity with people of India in remembrance of the innocent victims murdered one year ago. pic.twitter.com/WnUp7Ah4AR — EU in India (@EU_in_India) April 22, 2026

उन्होंने आगे कहा,' पहलगाम में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की बरसी पर, यूरोपीय संघ और उसके 27 सदस्य देश एक साल पहले मारे गए निर्दोष पीड़ितों की याद में भारत के लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं.'

इजरायल आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ: गिदोन सार

इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने अपने 'X' हैंडल पर लिखा,' इजरायल राज्य की ओर सेपहलगाम आतंकी हमले के एक साल बाद, हम जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों की स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवारों के साथ शोक की इस घड़ी में खड़े हैं. इजरायल आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ अपनी लड़ाई में दृढ़ और अडिग है. भारत के साथ मिलकर, हम इस खतरे का दृढ़ता से सामना करने और शांति, सुरक्षा और स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए अपने सहयोग को मजबूत करना जारी रखेंगे.'

On behalf of the State of Israel, on one year to the Pahalgam terror attack, we honor the memory of the innocent lives lost and stand with their families in grief.

Israel remains resolute and unwavering in its fight against terrorism in all its forms.

Together with India, we… — Gideon Sa'ar (@gidonsaar) April 22, 2026

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'उन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता...'

भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कौसिनो ने लिखा,' पहलगाम आतंकी हमले की घटना को एक साल पूरा हो गया है. अर्जेंटीना सरकार और अर्जेंटीना की जनता की ओर से हम उन निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने पिछले वर्ष इसी दिन अपनी जान गंवाई. उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा. हमारी संवेदनाएं उनके परिवारों और प्रियजनों के साथ हैं. हम भारत के साथ खड़े हैं और आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करते हैं.'

One year since the tragedy of Pahalgam Terror Attack against India. On behalf of the Argentine Government and the Argentine People we convey our tribute to those innocent people lost on this day last year. They shall never be forgotten. Our thoughts with their families and loved… — Mariano Caucino (@CaucinoMariano) April 22, 2026

इसके अलावा भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने पहलगाम आतंकी हमले को पूरे एक साल होने पर अपने 'X' हैंडल में लिखा,' पहलगाम में हुए भयावह हमले की पहली बरसी पर, हम निर्दोष पीड़ितों को याद करते हैं और उनके परिवारों के साथ शोक व्यक्त करते हुए उनकी स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका भारत के लोगों के साथ खड़ा है.'

On the one-year anniversary of the horrific attack in Pahalgam, we remember the innocent victims and honor their memory as we mourn with their families. The United States stands with the people of India in their fight against terrorism. — Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) April 22, 2026

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'पहलगाम जैसी घटना को होने से दोबारा रोकेंगे: उमर अब्दुल्ला

विदेशियों के अलावा भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई नेताओं ने भी अपने 'X'हैंडल में पहलगाम हमले पर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी. वहीं जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी उमर अब्दुल्ला ने एकता का आह्वान किया और पहलगाम जैसी घटना को दोबारा होने से पूरी तरह रोकने का संकल्प लिया. उन्होंने कहा कि सरकार पहलगाम हमले जैसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगी. उन्होंने घाटी में शांति-सुरक्षा बनाए रखने की भी बात कही.