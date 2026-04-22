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'उन्हें कभी नहीं भुलाया जाएगा...,' पहलगाम हमले की बरसी पर एकजुट हुए वर्ल्ड लीडर्स, पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि

Pahalgam Terror Attack Anniversary: पीएम मोदी समेत दुनियाभर के कई नेताओं ने पहलगाम आतंकी हमले को एक साल पूरा होने पर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि वह भविष्य में इस तरह की घटना को रोकने के लिए पूरी कोशिश करेंगे. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 22, 2026, 04:56 PM IST
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'उन्हें कभी नहीं भुलाया जाएगा...,' पहलगाम हमले की बरसी पर एकजुट हुए वर्ल्ड लीडर्स, पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि

Pahalgam Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल में से एक पहलगाम में आज ही के दिन बीते साल 22 अप्रैल 2026 को बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें घाटी की सैर करने पहुंचे 26 पर्यटकों को लश्कर-ए- तैयबा से जुड़े आतंकी संगठनों ने मौत के घाट उतार दिया. बैसरन घाटी में हुई इस घटना को आज पूरे एक साल होने पर पीएम मोदी ने पहलगाम के शहीदों को याद किया. वहीं दुनियाभर से भी पहलगाम टेरर अटैक पर श्रद्धांजलि देखने को मिली. 

पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि  

पीएम  मोदी ने अपने 'X' हैंडल पर लिखा,' बीते साल इसी दिन पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को याद करता हूं. उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं, जो इस दुख से उबरने की कोशिश कर रहे हैं. एक राष्ट्र के रूप में, हम शोक और दृढ़ संकल्प में एकजुट हैं. भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे कभी नहीं झुकेगा. आतंकवादियों के घिनौने मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे.

बता दें कि पीएम मोदी के अलावा विश्व नेताओं ने भी पहलगाम हमले के पीड़ितों को याद किया. 

इजरायल-ऑस्ट्रेलिया ने किया याद 

भारत में इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने कहा,' पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान जाने की दुखद घटना को एक साल हो गया है. हम उन्हें याद करते हैं. आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजरायल भारत के साथ खड़ा है.' 

वहीं भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने कहा,' एक साल पूरा होने पर, हम अपने भारतीय मित्रों और सहयोगियों के साथ पहलगाम में हुए भयावह आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को याद करते हैं. हम पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, जो आज भी शोक में डूबे हुए हैं. ऑस्ट्रेलिया आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ खड़ा है.' 

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आतंकवाद का कोई स्थान नहीं है: EU 

भारत में यूरोपीय संघ (EU) के प्रतिनिधिमंडल के राजदूत हरवे डेल्फिन ने कहा,' यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों के मिशन प्रमुखों के साथ, हम एकजुट होकर भारत के साथ खड़े हैं और हमारा एक ही संदेश है. हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को नहीं भूले हैं. आतंकवाद का कोई स्थान नहीं है और न ही इसका कोई औचित्य है.'

उन्होंने आगे कहा,' पहलगाम में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की बरसी पर, यूरोपीय संघ और उसके 27 सदस्य देश एक साल पहले मारे गए निर्दोष पीड़ितों की याद में भारत के लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं.'  

इजरायल आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ: गिदोन सार

इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने अपने 'X' हैंडल पर लिखा,' इजरायल राज्य की ओर सेपहलगाम आतंकी हमले के एक साल बाद, हम जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों की स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवारों के साथ शोक की इस घड़ी में खड़े हैं. इजरायल आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ अपनी लड़ाई में दृढ़ और अडिग है. भारत के साथ मिलकर, हम इस खतरे का दृढ़ता से सामना करने और शांति, सुरक्षा और स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए अपने सहयोग को मजबूत करना जारी रखेंगे.' 

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'उन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता...' 

भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कौसिनो ने लिखा,' पहलगाम आतंकी हमले की घटना को एक साल पूरा हो गया है. अर्जेंटीना सरकार और अर्जेंटीना की जनता की ओर से हम उन निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने पिछले वर्ष इसी दिन अपनी जान गंवाई. उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा. हमारी संवेदनाएं उनके परिवारों और प्रियजनों के साथ हैं. हम भारत के साथ खड़े हैं और आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करते हैं.'   

इसके अलावा भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने पहलगाम आतंकी हमले को पूरे एक साल होने पर अपने 'X' हैंडल में लिखा,'  पहलगाम में हुए भयावह हमले की पहली बरसी पर, हम निर्दोष पीड़ितों को याद करते हैं और उनके परिवारों के साथ शोक व्यक्त करते हुए उनकी स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में  अमेरिका भारत के लोगों के साथ खड़ा है.'  

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'पहलगाम जैसी घटना को होने से दोबारा रोकेंगे: उमर अब्दुल्ला 

विदेशियों के अलावा भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई नेताओं ने भी अपने 'X'हैंडल में पहलगाम हमले पर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी. वहीं जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी उमर अब्दुल्ला ने एकता का आह्वान किया और पहलगाम जैसी घटना को दोबारा होने से पूरी तरह रोकने का संकल्प लिया. उन्होंने कहा कि सरकार पहलगाम हमले जैसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगी. उन्होंने घाटी में शांति-सुरक्षा बनाए रखने की भी बात कही. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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