DNA: पीएम मोदी का यूरोप दौरा, 6 दिन-5 देश और 'मिशन सेमीकंडक्टर' की महाडील!

अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'एक दिन, एक देश' वाली विदेश यात्रा का विश्लेषण करेंगे. पीएम मोदी कल UAE में थे और आज से उनकी यूरोप यात्रा शुरू हो चुकी है. पीएम ने 4 देशों की अपनी यूरोप यात्रा की शुरुआत नीदरलैंड्स से की. जिस तरह पीएम की केवल 4 घंटों की अबूधाबी यात्रा के दौरान भारत और UAE के बीच 7 अहम समझौते हुए. ठीक उसी तरह नीदरलैंड्स में पीएम मोदी के 35 घंटे..सेमीकंडक्टर समेत कई सेक्टर के लिए अहम हैं. नीदरलैंड्स के अलावा यूरोप में बाक़ी 3 देशों की पीएम की यात्रा का एजेंडा भी महत्वपूर्ण है. किस तरह ये दौरा भारत-यूरोप संबंधों के लिए गेमचेंजर साबित होने वाला है, ये जानने से पहले आपको देखना चाहिए कि नीदरलैंड्स दौरे में क्या-क्या हो रहा है.

प्रधानमंत्री मोदी का ये दूसरा नीदरलैंड्स दौरा है. इससे पहले 2017 में वो नीदरलैंड्स पहुंचे थे. नीदरलैंड्स में द्विपक्षीय बातचीत और व्यापार समझौतों से पहले उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय समुदाय को संबोधित किया. ब्रिटेन के बाद यूरोप में भारतीय समुदाय के सबसे ज़्यादा लोग नीदरलैंड्स में रहते हैं. क़रीब ढाई लाख भारतीय मूल के लोग नीदरलैंड्स के IT, इंजीनियरिंग और हाई स्किल सेक्टर में काम करते हैं. उनके बीच आज पीएम मोदी को भारत जैसा एहसास हुआ.

ऐतिहासिक चोलवंश के ताम्रपत्र भारत को वापस मिले

प्रधानमंत्री के इस दौरे में सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी एक सफलता भी मिली. नीदरलैंड्स सरकार ने चोल राजवंश के ऐतिहासिक ताम्र पत्र भारत को वापस सौंप दिए. 11वीं शताब्दी के ये ताम्र पत्र पिछले 300 साल से लीडेन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रखे हुए थे. 17वीं शताब्दी में एक डच मिशनरी इन्हें भारत से लेकर गए थे. सरकार साल 2012 से ही इन ऐतिहासिक प्लेट्स को वापस देश लाने की कोशिश कर रही थी. अब जाकर इसमें सफलता मिली है. यानी लगभग 400 साल बाद भारत को ये ऐतिहासक धरोहर वापस मिली है.

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सेमीकंडक्टर, एआई सहित कई मामलों पर डील की उम्मीद

भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वॉटर मैनेजमेंट और क्लीन एनर्जी समेत कई सेक्टर में समझौते होने की उम्मीद है. इनमें से सेमीकंडक्टर को लेकर समझौता भारत के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है. दोनों देशों के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में अब से कुछ समय पहले टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की कंपनी ASML के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए. नीदरलैंड्स दुनिया के उन गिने-चुने देशों में से है जिसके पास डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग मशीनों तक, पूरी सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन मौजूद है.

नीदरलैंड्स को दुनिया में सेमीकंडक्टर के निर्माण उपकरणों का पावरहाउस माना जाता है.

दुनिया में बनने वाली 85% चिप में किसी न किसी स्तर पर डच तकनीक का इस्तेमाल होता है.

ASML दुनिया की अकेली कंपनी है जो एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी मशीन बनाती है.

ये मशीन सबसे एडवांस्ड चिप बनाने के लिए जरूरी है.

ASML की मशीन के बिना दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां हाई-परफॉर्मेंस AI चिप नहीं बना सकतीं

नीदरलैंड्स कर रहा भारत को सहयोग

नीदरलैंड्स के इसी महत्व को देखते हुए भारत अपने सेमीकंडक्टर मिशन को आगे बढ़ाने में उसके साथ रणनीतिक साझेदारी कर रहा है. नीदरलैंड्स के लिए भी ये फायदे का सौदा है. अमेरिका-चीन के बीच टेक वॉर की वजह से अमेरिका ने नीदरलैंड्स से कहा है कि वो चीन को सेमीकंडक्टर मशीनों की बिक्री बंद करे. ऐसे में भारत उसके लिए वैकल्पिक बाज़ार बनेगा. नीदरलैंड्स यूरोप में भारत के सबसे बड़े व्यापार साझेदारों में से एक है.

दोनों देशों के बीच 2024-25 में क़रीब 28 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ.

इसके अलावा नीदरलैंड्स भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक भी है.

भारतीय अर्थव्यवस्था में नीदरलैंड्स ने लगभग 56 अरब डॉलर का निवेश कर रखा है.

300 से ज़्यादा डच कंपनियां भारत में है. जबकि लगभग इतनी ही भारतीय कंपनियां नीदरलैंड्स में काम करती हैं.

शांति और समृद्धि से व्यापार को बढ़ावा देने का मुक्त व्यापार

मशहूर अर्थशास्त्री और नोबल पुरस्कार विजेता मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा था- शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका मुक्त व्यापार है. प्रधानमंत्री का ये यूरोप दौरा उस समय हो रहा है जब कुछ ही महीने पहले भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप दिया गया. इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील भी कहा गया था. भारत और यूरोप- दोनों..यूएस प्रेसिडेंट डॉनल्ड ट्रंप की अस्थिर नीतियों के कारण अमेरिका पर निर्भरता कम करना चाहते हैं. ट्रंप को लेकर दोनों पक्षों की सोच है कि वो भरोसेमंद नहीं हैं. ऐसे में प्रधानमंत्री का ये यूरोप दौरा दोनों पक्षों के बीच विश्वास बढ़ाने की अगली कड़ी है.

ब्लू इकोनॉमी से लेकर कई मुद्दों पर समझौते की उम्मीद

नीदरलैंड्स के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी का अगला पड़ाव स्वीडन, नॉर्वे और इटली है. यहां भी उनकी यात्रा महज़ एक-एक दिन की ही है. लेकिन इस दौरान ग्रीन एनर्जी, AI, रक्षा और ब्लू इकोनॉमी को लेकर समझौतों की उम्मीद है. पीएम का नॉर्वे दौरा इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि 43 वर्षों के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जाएगा. नॉर्वे के साथ द्विपक्षीय बातचीत के अलावा तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे. इस शिखर सम्मेलन में एक तरफ प्रधानमंत्री होंगे और दूसरी तरफ पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्री. अब आपको नॉर्डिक देशों के बारे में भी जानना चाहिए.

नॉर्डिक देशों की हर सेक्टर में खास पहचान

नॉर्डिक देश उत्तरी यूरोप में स्थित 5 देशों का एक भौगोलिक और सांस्कृतिक समूह है. इन देशों में स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं. ये देश अपने अच्छे जीवन स्तर, मजबूत अर्थव्यवस्था और साझा इतिहास के लिए जाने जाते हैं. दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में इनका नाम हमेशा टॉप पर रहता है. नॉर्डिक देशों की कुल आबादी 3 करोड़ से भी कम है. लेकिन हर देश अलग-अलग सेक्टर में अपनी ख़ास जगह बना चुके हैं.

स्वीडन की पहचान इंडस्ट्रियल इनोवेशन और डिफेंस के सेक्टर में है

नॉर्वे ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री आर्थिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है

डेनमार्क ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर है

फिनलैंड डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है

आइसलैंड की पहचान जियो थर्मल एनर्जी के सेक्टर में है

भारत और नॉर्डिक देशों के बीच 2018 में हुआ था शिखर सम्मेलन

भारत और नॉर्डिक देशों के बीच पहला शिखर सम्मेलन 2018 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था. जबकि दूसरा शिखर सम्मेलन डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में. अब 19 मई से ओस्लो में तीसरा शिखर सम्मेलन होने जा रहा है. एक समय और एक ही मंच पर पीएम मोदी यूरोप के 5 देशों के प्रधानमंत्रियों से संवाद करेंगे और नॉर्डिक देशों के साथ भारत के व्यापार संबंधों को अगले स्तर पर ले जाएंगे. नॉर्डिक देशों के साथ भारत के आर्थिक संबंध मज़बूत हैं. 2024 में दोनों के बीच 19 अरब डॉलर का व्यापार हुआ. इस व्यापार की ख़ास बात ये है कि भारत ने जितना निर्यात किया, लगभग उतना ही आयात किया. यानी किसी को भी व्यापार घाटे की चिंता नहीं है.

भारत में नॉर्डिक देशों की 700 से ज़्यादा कंपनियां काम करती हैं.

वहीं नॉर्डिक देशों में भारत की लगभग 150 कंपनियां मौजूद हैं.

नॉर्वे के सॉवरेन फंड GPFG ने भारतीय पूंजी बाजार में 28 अरब डॉलर का निवेश किया है.



नॉर्वे के बाद पीएम अपनी यात्रा के अंत में इटली पहुंचेंगे. वहां भी वो केवल एक दिन ही रहेंगे. लेकिन इस दौरे से दोनों देशों के बीच निवेश से लेकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तक दोस्ती मजबूत होगी. यानी 6 दिनों में 5 देशों की ये यात्रा भारत की ऊर्जा सुरक्षा से लेकर देश की सुरक्षा तक के लिहाज से महत्वपूर्ण है.

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