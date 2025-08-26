SCO समिट से इतर कई राष्ट्राध्यक्षों से सीधे मिलेंगे PM मोदी, टैरिफ की 'दादागिरी' से निपटने का होगा इंतजाम?
देश

SCO समिट से इतर कई राष्ट्राध्यक्षों से सीधे मिलेंगे PM मोदी, टैरिफ की 'दादागिरी' से निपटने का होगा इंतजाम?

PM Modi China visit: पीएम मोदी की चीन यात्रा का खाका तैयार हो गया है. अमेरिकी टैरिफ का मुकाबला करने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से इतर कुछ द्विपक्षीय बैठकें कर सकते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 26, 2025, 05:34 PM IST
SCO समिट से इतर कई राष्ट्राध्यक्षों से सीधे मिलेंगे PM मोदी, टैरिफ की 'दादागिरी' से निपटने का होगा इंतजाम?

PM Modi bilateral meetings with SCO countries: पीएम नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में शामिल होंगे. विदेश मंत्रालय (MEA) से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी समिट से इतर कुछ द्विपक्षीय बैठकें कर सकते हैं. विदेश मंत्रालय में सेक्रेट्री (पश्चिम) तन्मय लाल ने बताया कि पीएम मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के न्योते पर शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए तियानजिन सिटी का दौरा करेंगे. प्रधानमंत्री की जापान और चीन यात्रा से पहले हुई एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाल ने कहा, तियानजिन में 31 अगस्त की शाम स्वागत भोज होगा, जिसके आगे कुछ द्विपक्षीय बैठकें होने की उम्मीद है.

विक्रम मिसरी का बड़ा बयान

वहीं विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, 'यात्रा के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की जाएंगी. हम अभी भी उन बैठकों को अंतिम रूप दे रहे हैं और आपको उनकी कार्यवाही के बारे में जानकारी देते रहेंगे. वहीं बैठकों से पहले ये अनुमान लगाना और कहना कि बैठकों में किन विषयों पर चर्चा होगी और किन विषयों पर नहीं, शायद मेरे लिए थोड़ा जल्दबाजी होगी.'

ये भी पढ़ें- भारत को डबल क्रॉस कर रहा चीन? सियाचिन के पास मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा

पीएम ने अटैंड किये सारे समिट

आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के मुकाबले से जुड़े एससीओ के प्राइमरी प्राथमिक लक्ष्यों पर प्रकाश डालते हुए, लाल ने कहा SCO देशों के बीच सहयोग के क्षेत्रों की एक व्यापक श्रृंखला है. पीएम मोदी ने पिछले विभिन्न एससीओ शिखर सम्मेलनों में लगातार भाग लिया है. साल 2018 में चेंगदाओ में, 2019 में बिश्केक में, 2020 में मॉस्को में वर्चुअल प्रारूप में, 2021 में दुशांबे में वर्चुअल प्रारूप में, 2022 में ताशकंद में और 2023 में नई दिल्ली वर्चुअल प्रारूप में पीएम मोदी ने इसकी हर समिट पर फोकस किया है. हमेशा की तरह इस बार भी भारत की प्राथमिकता एक 'सुरक्षित' SCO की ओर बढ़ता कदम हो सकता है. जहां सुरक्षित का अर्थ सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और व्यापार, संपर्क, एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता और पर्यावरण के लिए सम्मान है.

ये भी पढ़ें- तो सुधर गए भारत-चीन के संबंध! PM मोदी, पुतिन की आगवानी करने को बेताब शी जिनपिंग; बैठक में किन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा?

FAQ-

सवाल- चीनी विदेश मंत्री के दौरे के बाद केंद्र सरकार ने क्या कहा?
जवाब- प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और चीन के बीच स्थिर, पूर्वानुमानित और रचनात्मक संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति एवं समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देंगे.

सवाल- द्विपक्षीय बैठकों की रणनीति क्या होगी?
जवाब- सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी टैरिफ का मुकाबला करने के लिए पीएम मोदी क्वाड जैसे संगठनों के साथियों और भारत से स्वाभाविक मित्रता रखने वाले देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात के दौरान टैरिफ जैसी अन्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान निकाल सकते हैं.

सवाल- SCO और भारत?
जवाब- SCO में भारत, बेलारूस, चीन, ईरान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान हैं. भारत 2017 से SCO का सदस्य है और 2005 से वह पर्यवेक्षक था. सदस्यता अवधि के दौरान भारत ने 2020 में SCO शासनाध्यक्ष परिषद और 2022-2023 के दौरान SCO राष्ट्राध्यक्ष परिषद की अध्यक्षता की है.

