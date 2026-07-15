'महान साधक श्री नंद किशोर गोयनका जी का जाना अपूरणीय क्षति', PM मोदी ने जताया गहरा शोक, RSS समेत इन दिग्गजों ने भी दी श्रद्धांजलि

अंतिम संस्कार में केंद्रीय मंत्री, हरियाणा के मंत्री और कई सांसद-विधायक भी पहुंचे. पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, हांसी के विधायक विनोद भ्याना, हरियाणा के पूर्व मंत्री कमल गुप्ता, आदमपुर के विधायक चंद्रप्रकाश और राजस्थान के नौहर से विधायक अमित चाचाण उपस्थित रहे. उनके अलावा हरियाणा और देश के दूसरे हिस्सों और वर्गों से आए हज़ारों लोगों ने भी श्री नंद किशोर गोयनका जी को अंतिम विदाई दी. केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उनके विचार हमेशा बने रहेंगे.