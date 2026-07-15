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'महान साधक श्री नंद किशोर गोयनका जी का जाना अपूरणीय क्षति', PM मोदी ने जताया गहरा शोक, RSS समेत इन दिग्गजों ने भी दी श्रद्धांजलि

समाज सेवा और गो सेवा के लिए समर्पित रहे श्री नंद किशोर गोयनका जी बुधवार को पंचतत्व में विलीन हो गए. उनके निधन पर पीएम मोदी समेत देशभर की तमाम हस्तियों ने गहरा दुख जताया. पीएम मोदी ने अपने शोक संदेश में लिखा,'महान साधक श्री नंद किशोर गोयनका जी का जाना अपूरणीय क्षति है, जिसे भरा नहीं जा सकता है.'

Edited By:Devinder Kumar
Published: Jul 15, 2026, 11:56 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 12:08 AM IST
'महान साधक श्री नंद किशोर गोयनका जी का जाना अपूरणीय क्षति', PM मोदी ने जताया गहरा शोक, RSS समेत इन दिग्गजों ने भी दी श्रद्धांजलि

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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