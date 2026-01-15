'आस्था, संस्कृति और...', PM मोदी ने की गौ सेवा, मकर संक्रांति पर खिलाया चारा

PM Modi: पीएम नरेंद्र मोदी संक्रांति के मौके पर लोक कल्याण मार्ग (LKM) स्थित अपने घर पर अपनी गायों को चारा खिलाया. साथ ही लोगों को इस त्योहार की अहमियत भी बताई. जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा.
Makar Sankranti 2026: देशभर में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है. इस अवसर पर लोग दान करते हैं, इस दिन गंगा में स्नान करना काफी शुभ माना जाता है, इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति के मौके पर लोक कल्याण मार्ग (LKM) स्थित अपने घर पर अपनी गायों को चारा खिलाया. गायों को पारंपरिक त्योहारों के हिसाब से सजावटी कपड़ों से सजाया गया था. इससे पहले पीएम ने लोगों को शुभकामनाएं भी दी.
पीएम ने खिलाया चारा
मकर संक्रांति पर PM मोदी बाहर लॉन में खड़े होकर गायों को चारा खिलाते हुए दिखे. गायों को पारंपरिक त्योहारों के हिसाब से सजावटी कपड़ों से सजाया गया था. पीएम ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह फसल का त्योहार है जो पूरे भारत में क्षेत्रीय परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है, यह त्योहार सूर्य के मकर राशि में जाने का प्रतीक है और इसे सर्दियों के बीच में फसल काटने के त्योहार के रूप में मनाया जाता है. संक्रांति का यह पवित्र अवसर देश के अलग-अलग हिस्सों में स्थानीय रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है.
आस्था, संस्कृति और सेवा... यही है नए भारत की पहचान! pic.twitter.com/xBgixaDngV
पोंगल में शामिल हुए थे पीएम
इससे पहले PM मोदी बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में पोंगल समारोह में भी शामिल हुए, और इसे दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक को दिखाने वाला एक ग्लोबल त्योहार बताया. यहां केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पर समारोह में मोदी की मौजूदगी, जिसमें हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पराशक्ति की कास्ट सहित तमिल समाज के जाने-माने लोग शामिल थे. लोगों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि यह त्योहार किसानों की कड़ी मेहनत का जश्न मनाता है और ज़मीन और सूरज के प्रति आभार जताता है.
ग्लोबल त्योहार बना है पोंगल
आगे कहा कि पोंगल प्रकृति के साथ तालमेल बनाए रखने का संदेश देता है, एक ग्लोबल त्योहार बन गया है, जिसे दुनिया भर के तमिल लोग पसंद करते हैं. पोंगल का त्योहार हमें याद दिलाता है कि आभार सिर्फ शब्दों से आगे बढ़कर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बनना चाहिए, जब धरती हमें इतना कुछ देती है, तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे संजोएं और बचाएं.
