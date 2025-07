अब तक 25 देश PM मोदी को दे चुके हैं अपना सबसे बड़ा सम्मान, देख लीजिए पूरी लिस्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश में एक और सम्मान से प्रदान किया गया है. त्रिनिदाद और टोबैगो ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो' से सम्मानित किया. पीएम मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नेता बन गए हैं. इसके साथ ही त्रिनिदाद एंड टोबैगो 25वां देश बन गया है, जिसने पीएम मोदी को अपना सबसे बड़ा सम्मान दिया है. इससे 2 दिन पहले ही घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महामा ने पीएम मोदी को अपने देश का राष्ट्रीय सम्मान 'ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना' प्रदान किया था.

पीएम मोदी ने रचा इतिहास!

बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख मुखिया अमित मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि पीएम मोदी को 25वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला है. इसके साथ ही उन्होंने एक लिस्ट भी शेयर की है, जिसमें पीएम मोदी को मिलने वाले सम्मानों की जानकारी दी गई है. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'पीएम मोदी ने फिर रचा इतिहास! वे कैरेबियाई राष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नेता बन गए हैं. यह किसी विदेशी सरकार द्वारा पीएम मोदी को दिया गया 25वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है.'

अमित मालवीय ने कांग्रेस पर किया कटाक्ष

पीएम मोदी की तारीफ करते हुए अमित मालवीय ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया और बताया कि कांग्रेस की दशकों की सत्ता के दौरान कुल मिलाकर सिर्फ 6 अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिले. उन्होंने लिखा, 'जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह को सत्ता में दशकों के दौरान कुल मिलाकर सिर्फ़ 6 अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिले. और फिर भी, कांग्रेस मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाने की हिम्मत करती है. मजाक सरकार पर नहीं है. मजाक हम पर है कि हमारे पास इतना नासमझ विपक्ष है.'

PM Modi creates history again!

He becomes the first foreign leader to be conferred with the Order of the Republic of Trinidad and Tobago , the highest civilian honour of the Caribbean nation.

This is the 25th international honour awarded to PM Modi by a foreign… pic.twitter.com/44RkRlfxLx

