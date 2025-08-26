भारत में लॉन्च हुई मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी, यूरोप-जापान में होगी एक्सपोर्ट
PM Modi Inaugrated Maruti E Vitara:  पीएम मोदी ने अपने गुजरात दौरे पर मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार मारुति ई विटारा को हरी झंडी दिखाई. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 26, 2025, 11:59 AM IST
Maruti E Vitara:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों गुजरात दौरे पर हैं. अपने दूसरे दिन की यात्रा में उन्होंने मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार मारुति ई विटारा को फ्लैग ऑफ किया. इस दौरान पीएम ने अहमदाबाद के हंसलपुर स्थित प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के लोकल प्रोडक्शन का भी उद्घाटन किया. मारुति सुजुकी की इस इलेक्ट्रिक SUV का प्रोडक्शन आज से शुरू कर दिया गया है. इसे यूरोप और जापान समेत दुनिया के 100 से अधिक देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा.    

बैटरी का होगा लोकल प्रोडक्शन 
पीएम मोदी ने आज से मारुति सुजुकी के इस प्लांट में  कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार 'मारुति ई विटारा' के उत्पादन के लिए असेबंली लाइन का उद्घाटन किया. आज से इस इलेक्ट्रिक SUV का लोकल प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया है, जिसे अन्य देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा. वहीं तोशिबा, डेंसो और सुजुकी के ज्वाइंट वेंचर वाले TDS लिथियम-आयन बैटरी प्लांट में  बैटरी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड का लोकल प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया है. इसके साथ अब घरेलू स्तर पर 80 फीसदी से ज्यादा बैटरी का निर्माण किया जा सकेगा.  

खबर अपडेट की जा रही है.

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लि...और पढ़ें

;