'मेड इन इंडिया' से 'मेक फॉर वर्ल्ड' की ओर तेजी से बढ़ रहा भारत, गुजरात में पीएम मोदी ने भरी हुंकार

Maruti E Vitara: पीएम मोदी ने आज अपने गुजरात दौरे में पहले वैश्विक रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ( BEV) ई विटारा को हरी झंडी दिखाई. इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत अब वैश्विक स्तर पर 'मेक फॉर द वर्ल्ड' के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है.
PM Modi Gujarat Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज गुजरात दौरे का दूसरा दिन है. इस दौरान उन्होंने मंगलवार 26 अगस्त 2025 को अहमदाबाद के हंसलपुर में सुजुकी के पहले वैश्विक रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ( BEV) ई विटारा को हरी झंडी दिखाई. इस दौरान पीएम ने कहा कि अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो इलेक्ट्रिक वाहन चलेगा उसमें 'मेड इन इंडिया' लिखा होगा.
'मेक फॉर द वर्ल्ड' के लक्ष्य में बढ़ रहा भारत
पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि भारत अब वैश्विक स्तर पर 'मेक फॉर द वर्ल्ड' के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है. उन्होंने बताया कि अब भारत में बनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) को 100 से अधिक देशों में निर्यात किया जाएगा. देश में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग की भी शुरुआत हो गई है.पीएम मोदी ने याद दिलाया कि भारत की सफलता की कहानी के बीज करीब 13 साल पहले बोए गए थे. साल 2012 में जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने मारुति सुजुकी को हंसलपुर में जमीन अलॉट की थी. उन्होंने कहा,' विजन तब भी आत्मनिर्भर भारत का था और मेक इन इंडिया का था. हमारे तब के प्रयास आज देश के संकल्पों को पूरा करने में इतनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं.'
भारत में भी बैटरी उत्पादन शुरू
प्रधानमंत्री ने कहा,' इलेक्ट्रिक वाहनों के इकोसिस्टम में बैटरी सबसे महत्वपूर्ण घटक है. कुछ साल पहले तक भारत पूरी तरह से बैटरियों के लिए आयात पर निर्भर था. इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण को मजबूत करने के लिए भारत में भी बैटरी उत्पादन शुरू करना जरूरी था. इसी दृष्टिकोण के साथ हमने 2017 में TDSG बैटरी प्लांट की नींव रखी. इस कारखाने में 3 जापानी कंपनियां मिलकर बैटरी सेल का निर्माण करेंगी. यह स्थानीयकरण हमारे आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को नई ताकत देगा.'
2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य
प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से आग्रह किया कि वे इस मौके का पूरा लाभ उठाएं. उन्होंने कहा,' मैं सभी राज्यों को निमंत्रण देता हूं. आइए रिफॉर्म की स्पर्धा करें, प्रो-डेवलपमेंट पॉलिसी की स्पर्धा करें, गुड गवर्नेंस की स्पर्धा करें.' इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने. (इनपुट-IANS)
