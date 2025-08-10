उधर PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी.. इधर यात्रियों से बातचीत भी करने लगे फडणवीस-गडकरी

Vande Bharat inauguration: रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर अजनी से पुणे तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस मौके पर रेलवे की ओर से खास इंतजाम किए गए थे. ट्रेन के उद्घाटन से पहले नागपुर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यात्रियों और बच्चों से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने ट्रेन की आधुनिक सुविधाओं के बारे में जानकारी दी और यात्रियों से उनके अनुभव भी साझा किए.

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक नागपुर से पुणे के बीच चलने वाली इस नई वंदे भारत एक्सप्रेस से यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी. हाई स्पीड आधुनिक डिजाइन और अत्याधुनिक तकनीक से लैस यह ट्रेन यात्रियों को तेज सुरक्षित और आरामदायक सफर मुहैया कराएगी. साथ ही यह सेवा व्यापार पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा देगी.

तीन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई

प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन से तीन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जिनमें बेंगलुरु–बेलगावी अमृतसर–श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर (अजनी)–पुणे सेवाएं शामिल हैं. इन ट्रेनों से देश के अलग अलग हिस्सों में तेज और बेहतर संपर्क मिलेगा जिससे यात्रा समय घटेगा और यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी.

#WATCH | Karnataka | Prime Minister Narendra Modi inaugurates the Yellow line from RV Road (Ragigudda) to Bommasandra of the Bangalore Metro Phase-2 project, having a route length of over 19 km with 16 stations worth around Rs 7,160 crore. (Source: ANI/DD) pic.twitter.com/HfYQrIzUG9 — ANI (@ANI) August 10, 2025

शनिवार को पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर अपने कार्यक्रम की जानकारी दी थी. उन्होंने कहा था कि 10 अगस्त को बेंगलुरु में तीन वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया जाएगा. साथ ही शहर के शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन और बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 की आधारशिला रखी जाएगी. उन्होंने बेंगलुरु में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को भी संबोधित करने का जिक्र किया था.

Little Passengers, Big Smiles! Interacted with little schoolchildren travelling on the Nagpur–Pune Vande Bharat Express. Their beaming smiles and eager conversations turned into a truly special moment.@narendramodi #Maharashtra #Nagpur #VandeBharatExpress pic.twitter.com/r0DQP64ddq — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 10, 2025

रविवार दोपहर करीब 1 बजे पीएम मोदी ने बेंगलुरु में शहरी संपर्क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. उन्होंने बेंगलुरु मेट्रो फेज 2 के तहत आरवी रोड (रागीगुड्डा) से बोम्मासंद्रा तक येलो लाइन का उद्घाटन किया. 19 किलोमीटर से अधिक लंबाई और 16 स्टेशनों वाली इस लाइन पर लगभग 7,160 करोड़ रुपये की लागत आई है. इसके शुरू होने से मेट्रो नेटवर्क 96 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगा जो बड़ी संख्या में यात्रियों को लाभ पहुंचाएगा. साथ ही पीएम ने 15,610 करोड़ रुपये की लागत वाले बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 की आधारशिला भी रखी. Ians Input