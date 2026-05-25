सिर्फ तस्वीरें नहीं, 100 अरब डॉलर का निवेश और 10 लाख नौकरियां! पीएम मोदी के 5 देशों के दौरे ने दुनिया को दिखा दिया भारत की 'रणनीतिक ताकत' का ट्रेलर

PM Modi Europe Tour 2026 Analysis: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाल ही में संपन्न छह दिन और पांच देशों का यूरोप दौरा ऐसे समय हुआ, जब दुनिया एक बेहद अस्थिर भू-राजनीतिक दौर से गुजर रही है. पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने एक बार फिर ऊर्जा बाजारों और वैश्विक सप्लाई चेन को अस्थिर कर दिया है. देश के भीतर भी इस दौरे के समय और आवश्यकता को लेकर राजनीतिक सवाल उठे. लेकिन अंतरराष्ट्रीय कूटनीति कभी घरेलू राजनीति के कैलेंडर से नहीं चलती. यही वजह है कि यह दौरा केवल एक विदेश यात्रा नहीं था, बल्कि पिछले एक दशक में भारत की बदलती कूटनीतिक सोच का विस्तार था- ऐसी कूटनीति जो केवल औपचारिक मुलाकातों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, तकनीक, रक्षा साझेदारी और वैश्विक प्रभाव जैसे ठोस परिणाम लेकर लौटती है.

साल 2014 से अब तक प्रधानमंत्री मोदी 83 देशों की 105 से अधिक विदेश यात्राएं कर चुके हैं. अगर इन यात्राओं को एक साथ देखा जाए, तो साफ दिखाई देता है कि भारत की विदेश नीति अब केवल प्रतीकात्मक नहीं रही. 2014 को आधार निर्माण का वर्ष माना गया, 2015 को वैश्विक ब्रेकथ्रू का दौर, 2016 में रक्षा और कनेक्टिविटी पर जोर दिखा, 2017 सबसे आक्रामक वैश्विक आउटरीच का साल बना और 2023 में भारत ने खुद को वैश्विक मंच पर निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित किया.

कूटनीति का नया ढांचा: रिश्तों से आगे, परिणामों की राजनीति

प्रधानमंत्री मोदी के शुरुआती विदेश दौरों ने ही यह संकेत दे दिया था कि भारत अब पारंपरिक कूटनीति से आगे बढ़ने जा रहा है. अगस्त-सितंबर 2014 में जापान दौरे के दौरान भारत को पांच वर्षों में 35 अरब डॉलर के निवेश का भरोसा मिला. रक्षा तकनीक और रणनीतिक सहयोग के कई समझौते हुए. बाद में यही रिश्ते मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना और गहरे रणनीतिक सहयोग में बदल गए.

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2015 में संयुक्त अरब अमीरात का दौरा इस नई कूटनीतिक सोच का बड़ा उदाहरण बना. 34 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का UAE दौरा हुआ था. इस दौरान 75 अरब डॉलर के निवेश ढांचे की घोषणा हुई. इससे भारत-UAE संबंध केवल तेल और प्रवासी भारतीयों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा और रणनीतिक निवेश तक पहुंच गए.

इसी दौरान सिलिकॉन वैली दौरे में पांच अरब डॉलर से ज्यादा के तकनीकी निवेश और साझेदारी सामने आईं. डिजिटल इंडिया जैसे घरेलू अभियानों को वैश्विक टेक कंपनियों के साथ जोड़ा गया. यह पहली बार था जब विदेश नीति और घरेलू विकास मॉडल एक-दूसरे के पूरक बनते दिखाई दिए.

जब कूटनीति रणनीतिक ताकत में बदलने लगी

2016 के बाद भारत की विदेश नीति और अधिक रणनीतिक होती चली गई. ईरान दौरे में चाबहार पोर्ट परियोजना आगे बढ़ी, जिससे भारत को पाकिस्तान को बायपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच का रास्ता मिला. सऊदी अरब के साथ संबंध केवल ऊर्जा तक सीमित नहीं रहे, बल्कि रक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग तक पहुंचे. रूस के साथ रिश्ते भी इसी दौरान नए स्तर पर पहुंचे. तमाम अंतरराष्ट्रीय दबावों के बावजूद भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सौदा आगे बढ़ाया. यह संदेश साफ था कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता नहीं करेगा.

2017 में प्रधानमंत्री मोदी का इजरायल दौरा भी ऐतिहासिक रहा. पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल की यात्रा की. कृषि, जल प्रबंधन और अत्याधुनिक रक्षा तकनीक में सहयोग बढ़ा. 2018 में इंडोनेशिया के सबांग पोर्ट तक भारत की पहुंच बनी, जो मलक्का जलडमरूमध्य के बेहद करीब है. यही वह समुद्री मार्ग है, जहां से भारत का बड़ा व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति गुजरती है. उस समय कई लोग इन यात्राओं को केवल प्रतीकात्मक मान रहे थे, लेकिन धीरे-धीरे यही समझौते भारत की रणनीतिक ताकत का हिस्सा बनते गए.

अमेरिका, रूस, यूरोप और खाड़ी देशों के बीच संतुलन

पिछले एक दशक में भारत ने एक तरफ अमेरिका के साथ संबंध मजबूत किए, तो दूसरी तरफ रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी भी बनाए रखी. यूरोप, खाड़ी देशों, BRICS, QUAD और ग्लोबल साउथ- सभी मंचों पर भारत ने समानांतर उपस्थिति दर्ज कराई. भारत ने खुद को केवल एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में स्थापित करने की कोशिश की. यही वजह है कि आज भारत अलग-अलग वैश्विक समूहों के बीच संतुलन बनाने वाली ताकत के रूप में देखा जा रहा है.

यूरोप दौरा कोई अपवाद नहीं, बल्कि उसी रणनीति की अगली कड़ी था

अगर हालिया यूरोप दौरे को पिछले दस वर्षों की विदेश नीति के संदर्भ में देखा जाए, तो यह साफ हो जाता है कि यह यात्रा कोई अलग घटना नहीं थी. यह उसी परिणाम आधारित कूटनीतिक मॉडल का विस्तार थी, जिसमें विदेश यात्राओं को सीधे भारत के राष्ट्रीय हितों से जोड़ा जाता है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदले क्षेत्रीय समीकरण, पश्चिम एशिया में तनाव और वैश्विक व्यापार की नई चुनौतियों के बीच यह दौरा केवल मुलाकातों का कार्यक्रम नहीं था. इसके पीछे भारत की ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, सप्लाई चेन, रक्षा उत्पादन और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की स्पष्ट कोशिश दिखाई दी.

UAE दौरे में इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में संभावित तनाव के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर गंभीर कदम उठाए. ADNOC और ISPRL के बीच समझौते के तहत विशाखापट्टनम और चांदीखोल में भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में तीन करोड़ बैरल तक कच्चा तेल स्टोर करने की दिशा में प्रगति हुई. साथ ही ADIA, ENDB और IHC जैसी संस्थाओं की ओर से पांच अरब डॉलर के निवेश प्रस्ताव सामने आए.

यूरोप में तकनीक, रक्षा और भविष्य की अर्थव्यवस्था पर फोकस

स्वीडन के साथ संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया. AI, क्रिटिकल मिनरल्स और एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया. Saab Gripen लड़ाकू विमान, Kockums पनडुब्बी तकनीक और Make in India के तहत रक्षा उत्पादन जैसे मुद्दों पर बातचीत ने यह संकेत दिया कि भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि सह-उत्पादन और रक्षा निर्माण का वैश्विक केंद्र बनना चाहता है.

नॉर्वे दौरा भी बेहद महत्वपूर्ण रहा। 43 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने नॉर्वे की यात्रा की. यह केवल प्रतीकात्मक घटना नहीं थी. भारत-नॉर्डिक सहयोग के तहत TEPA फ्रेमवर्क में 100 अरब डॉलर तक के निवेश और भारत में लगभग 10 लाख रोजगार सृजन की संभावनाओं पर चर्चा हुई. 6G तकनीक, ग्रीन इनोवेशन और आर्कटिक सहयोग जैसे भविष्य के क्षेत्रों पर भी फोकस रहा. इटली के साथ भी क्रिटिकल मिनरल्स, समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा सहयोग पर बातचीत आगे बढ़ी. दोनों देशों ने 2029 तक 20 अरब यूरो व्यापार लक्ष्य की दिशा में काम करने का संकेत दिया.

असली परिणाम अक्सर सुर्खियों के बाद दिखाई देते हैं

विदेश यात्राओं को अक्सर तत्काल राजनीतिक प्रतिक्रिया और टीवी डिबेट के नजरिए से देखा जाता है. लेकिन जिन समझौतों को कभी सामान्य कूटनीतिक औपचारिकता माना गया था, वही बाद में भारत की रणनीतिक ताकत का हिस्सा बन गए.

2015 का UAE दौरा, 2017 का इजरायल दौरा या 43 वर्षों बाद हुआ नॉर्वे दौरा- शुरुआत में ये केवल बड़ी खबरें लग रही थीं. लेकिन समय के साथ यही यात्राएं निवेश, तकनीक, रक्षा साझेदारी और रणनीतिक पहुंच का आधार बनीं. 83 देशों की 105 यात्राओं को अगर एक साथ देखा जाए, तो एक पैटर्न साफ दिखाई देता है- भारत की विदेश नीति अब केवल तस्वीरों और प्रतीकों की राजनीति नहीं रही. इसे सीधे ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, रक्षा क्षमता, तकनीकी साझेदारी और वैश्विक प्रभाव से जोड़ा जा रहा है. आज जो साझेदारियां भारत की रणनीतिक ताकत मानी जा रही हैं, उनमें से कई कभी साधारण विदेश यात्राएं समझी जाती थीं. समय के साथ उनके वास्तविक परिणाम सामने आए.