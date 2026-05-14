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Hindi Newsदेशखत्म होगी PNG, LPG की दिक्कत! PM मोदी के 5 देशों के दौरे से बदलेगा समीकरण, UAE में किन मुद्दों पर होगी चर्चा?

खत्म होगी PNG, LPG की दिक्कत! PM मोदी के 5 देशों के दौरे से बदलेगा समीकरण, UAE में किन मुद्दों पर होगी चर्चा?

PM Modi 5 Nation Tour: अमेरिका और ईरान के तनाव के बीच पीएम मोदी विदेश दौरे पर जा रहे हैं, 15 से 20 मई के बीच पीएम यूनाइटेड अरब अमीरात, नीदरलैंड सहित 5 देशों का दौरा करेंगे. PM मोदी के UAE दौरे पर लोगों की निगाहें टिकी हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 14, 2026, 09:13 AM IST
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खत्म होगी PNG, LPG की दिक्कत! PM मोदी के 5 देशों के दौरे से बदलेगा समीकरण, UAE में किन मुद्दों पर होगी चर्चा?

PM Modi Foreign Visits: मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से अभी भी दुनियाभर में LPG,PNG की किल्लत झेलनी पड़ रही है. इन दिक्कतों को दूर करने के लिए पीएम मोदी 5 देशों का दौरा करने जा रहे हैं, 15 से 20 मई के बीच पीएम यूनाइटेड अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के दौरे पर रहेंगे, इस दौरे का फोकस यूरोप और खाड़ी क्षेत्र के साथ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक सहयोग को मजबूत करना है. पीएम मोदी यूएई में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल-नाहयान से मुलाकात करेंगे. यहां पर पीएम LPG और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से जुड़े समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं. 

क्यों खास है UAE का दौरा?

PM मोदी अपने दौरे की शुरुआत 15 मई को UAE के ऑफिशियल दौरे से करेंगे, जहां वे UAE के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बातचीत करेंगे, यहां पर पीएम मोदी पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक और लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित बाइलेटरल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे. सबसे ज्यादा फोकस एनर्जी सहयोग पर रहेगा. 

भारत का तीसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर

इस दौरे से दोनों देशों के बीच जरूरी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट लिंकेज को बढ़ावा मिलेगा. भारत और UAE ने पिछले कुछ सालों में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ाया है. UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और पिछले 25 सालों में कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट का सातवां सबसे बड़ा सोर्स रहा है.  UAE में 45 लाख से ज्यादा भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं, ऐसे में यहां पर उनकी भलाई की भी बात हो सकती है. 

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पीएम मोदी का नीदरलैंड दौरा

इसके बाद पीएम मोदी दौरे के दूसरे हिस्से में 15 से 17 मई तक नीदरलैंड जाएंगे. डच प्रधानमंत्री रॉब जेटन के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा में पीएम मोदी किंग विलेम-अलेक्जेंडर और क्वीन मैक्सिमा से मिलेंगे, और प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ बातचीत करेंगे. यहां पर डिफेंस, सिक्योरिटी, इनोवेशन, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर और पानी पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जैसे अलग-अलग सेक्टर में चर्चा करेंगे. स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में नीदरलैंड्स की विशेषज्ञता भारत को जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकती है.

स्वीडन जाएंगे पीएम मोदी

नीदरलैंड के दौरे के बाद पीएम मोदी 17-18 मई को स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन के इनविटेशन पर पीएम मोदी का ये दौरा होगा, PM मोदी, PM क्रिस्टरसन के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे ताकि द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं का रिव्यू किया जा सके और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए सहयोग के नए रास्ते तलाशे जा सकें. बातचीत में ग्रीन ट्रांजिशन, जलवायु कार्रवाई, उभरती टेक्नॉलॉजीस और मजबूत सप्लाई चेन पर चर्चा होगी. दोनों देशों के बीच व्यापार 7.75 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है. बातचीत के साथ ही साथ पीएम मोदी यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ  यूरोपियन राउंड टेबल को भी संबोधित करेंगे. 

भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन

दौरे के चौथे चरण में, PM मोदी द्विपक्षीय कार्यक्रमों और तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के लिए 18 से 19 मई तक नॉर्वे का दौरा करेंगे, यह प्रधानमंत्री का नॉर्वे का पहला दौरा होगा और 43 सालों में भारत से किसी प्रधानमंत्री का नॉर्वे का पहला दौरा होगा. अपने दौरे के दौरान PM मोदी किंग हेराल्ड V और क्वीन सोनजा से मिलेंगे, और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, यहां पर स्वच्छ और हरित टेक्नोलॉजी, ब्लू इकॉनमी (समुद्री मार्ग पर आधारित अर्थव्यवस्था) और भारत-EFTA व्यापार समझौते सहित कई विषयों पर चर्चा होगी. इसके अलावा पीएम मोदी नॉर्वे के PM के साथ भारत-नॉर्वे बिजनेस और रिसर्च समिट को भी संबोधित करेंगे. 19 मई को ओस्लो में तीसरा भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड के नेता शामिल होंगे.

इटली में किन मुद्दों पर होगी चर्चा?

PM मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर 19 से 20 मई तक इटली जाएंगे, PM मोदी इटली के प्रेसिडेंट सर्जियो मटेरेला से मिलेंगे और प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ बातचीत करेंगे, बातचीत में स्वच्छ ऊर्जा, नवाचार, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, व्यापार और निवेश पर विशेष जोर दिया जा सकता है. दोनों पक्ष जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 को लागू कर रहे हैं, जो अलग-अलग सेक्टर में सहयोग के लिए एक बड़ा रोड मैप है. 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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