'मोदी भी उसका हकदार नहीं होगा...', वीमेन रिजर्वेशन बिल पर पीएम ने विपक्ष को सुनाया

PM Modi in Lok Sabha: पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद में कहा कि कभी-कभी राष्ट्र के जीवन में कुछ अहम पल आते हैं. हम देश को एक नई दिशा देने जा रहे हैं. यह संसदीय इतिहास के लिए अहम पल है. सदन की तमाम पार्टियों के लिए एक अहम समय है. इस अवसर को जाने ना दें.
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PM Modi on Women Reservation Bill: पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद में कहा कि राष्ट्र के जीवन में कुछ अहम पल आते हैं, और उस समय की समाज की मन स्थिति एवं नेतृत्व की क्षमता उस पल को कैप्चर कर एक राष्ट्र की अमानत बना देती हैं, एक मजबूत धरोहर तैयार करती हैं. भारत के संसदीय इतिहास में ये वैसा ही पल है. पीएम मोदी ने कहा, हम सभी सांसद इस अहम मौके को जाने न दें. हम भारतीय मिलकर देश को नई दिशा देने जा रहे हैं. हमारी शासन व्यवस्था को एक संवेदनशीलता से भरने का एक सार्थक प्रयास करने जा रहे हैं. मुझे विश्वास है कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा, वह देश की राजनीति के रूप-स्वरूप को तय करने के साथ देश की दिशा और दशा भी तय करेगा.
पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत का मतलब सिर्फ अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर या इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता. हम चाहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास की भावना विकसित भारत की नीति-निर्माण में दिखे. भारत की आधी आबादी का योगदान फैसला लेने वाले पार्ट में होना चाहिए. यह समय की मांग है.
PM मोदी ने आगे कहा, 'हमारे देश में जब से महिला आरक्षण को लेकर चर्चा हुई और उसके बाद जब-जब चुनाव आया है, महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिस-जिसने विरोध किया है, महिलाओं ने उसे माफ नहीं किया है. 2024 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ, ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तब सबने सर्वसम्मति से इसे पारित किया तो यह विषय ही नहीं रहा. अगर हम सब साथ आ जाते हैं, तो इतिहास गवाह है, ये किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा.
महिला आरक्षण बिल पर उन्होंने आगे कहा, 'ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा, देश की सामूहिक निर्णय शक्ति के पक्ष में जाएगा और हम सब उस यश के हकदार होंगे. न ट्रेजरी बैंक उसका हकदार होगा और न ही मोदी उसका हकदार होगा. इसलिए जिन किसी को भी इससे राजनीति की बू आ रही है, वो पिछले 30 साल के खुद के परिणामों को देख लें. फायदा उनका भी इसी में है. जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाआगे. इसलिए इसे राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है.
पीएम मोदी ने कहा, 'महिलाएं कहती हैं कि झाड़ू कचरा वाले काम में तो हमें जोड़ देते हो, अब हमें निर्णय प्रक्रिया में जोड़ों और निर्णय प्रक्रियाएं विधानसभा और लोकसभा में होती हैं. इसलिए राजनीतिक जीवन में जो लोग प्रगति चाहते हैं, उनको ये मानकर चलना पड़ेगा कि पिछले 25—30 साल में ग्रास रूट लेवल पर लीडर बन चुकी हैं. वो सिर्फ यहां नहीं, वहां भी आपके फैसलों को प्रभावित करने वाली हैं. जो आज विरोध करेंगे, उन्हें लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी.
परिसीमन प्रक्रिया को लेकर पीएम मोदी ने कहा, 'इसके तहत किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा. हमारी एक्टिविस्ट, संविधान के जानकारों से बात हुई. यहां बैठकर हमारे संविधान ने किसी को टुकड़ों में सोचने का अधिकार ही नहीं दिया. एक राष्ट्र के रूप में विचार करना हमारा दायित्व है. सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए बवंडर खड़ा किया जा रहा है. मैं इस सदन से कहना चाहता हूं कि चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, छोटे राज्य हों या बड़े राज्य हों, परिसीमन प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी. यह निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी, जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ, वह अनुपात उनके समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा. अगर गारंटी कहिए तो मैं गारंटी देता हूं. वादा की बात करें तो वादा करता हूं. जब नीयत साफ है तो हमें शब्दों का खेल करने की जरूरत नहीं है.'
पीएम मोदी ने सदन में कहा, यहां कुछ लोगों को लगता है कि इसमें मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है. इस पर विपक्ष से आवाजें आने लगी कि हां है. नारेबाजी के बीच पीएम मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे इनको बोलने दीजिए भाई, बंगाल में कोई बोलने नहीं देता. इस पर सदन में ठहाके लगे. फिर पीएम ने कहा कि अगर इसका विरोध करेंगे तो राजनीतिक लाभ मुझे होगा.
पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें इसका क्रेडिट नहीं चाहिए. उन्होंने कहा कि यह कानून बन जाए तो कल के कल अखबार में सबकी फोटो के साथ बधाई संदेश छपवाने को तैयार हूं. जिसका भी फोटो छपवााना हो, सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं.
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