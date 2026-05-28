PM मोदी अब जाएंगे फ्रांस, ट्रंप से होगी मुलाकात? पहली बार करेंगे इस देश का भी दौरा

PM Modi France Visit: भारत और यूरोप के बदलते रिश्तों के बीच अगले महीने एक बड़ी कूटनीतिक हलचल होने जा रही है. ताजा जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून में फ्रांस और स्लोवाकिया के बेहद अहम दौरे पर रवाना होंगे. इस यात्रा के दौरान जहां एक तरफ फ्रांस के एवियन-लेस-बैंस शहर में होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन में वैश्विक मुद्दों पर मंथन होगा, वहीं दूसरी तरफ इतिहास में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री स्लोवाकिया की धरती पर कदम रखेगा.

मैक्रों का न्योता और ट्रंप के साथ कोल्ड वॉर पर टिकी नजरें

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने PM मोदी को बतौर प्रमुख आउटरीच पार्टनर आमंत्रित किया है. भारत 2019 से लगातार इस समिट का हिस्सा बनता आ रहा है, जिसकी शुरुआत खुद फ्रांस ने ही की थी. 15-17 जून तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन, क्लाइमेट चेंज और यूक्रेन-पश्चिम एशिया के युद्ध जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा होगी. लेकिन इस समिट की सबसे बड़ी सुर्खी बन सकती है PM मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संभावित मुलाकात.

बता दें कि फरवरी 2025 के बाद से दोनों नेताओं में आमने-सामने बात नहीं हुई है. मई 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच ट्रंप की मध्यस्थता के दावे और भारत पर लगाए गए टैरिफ (आयात शुल्क) के चलते दोनों देशों के रिश्तों में थोड़ी तल्खी आई थी. ट्रंप के 'नरक जैसा देश' (hellhole) वाले बयान का समर्थन करने से भी विवाद बढ़ा था. हालांकि अब वो टैरिफ हटा लिए गए हैं और दोनों देश ट्रेड डील पर काम कर रहे हैं. अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो के हालिया भारत दौरे ने भी माहौल को थोड़ा शांत किया है, ऐसे में फ्रांस में मोदी-ट्रंप की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी.

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मिशन स्लोवाकिया

फ्रांस के नीस और पेरिस शहरों का दौरा करने के बाद, PM मोदी स्लोवाकिया के लिए उड़ान भरेंगे. साल 1993 में स्लोवाकिया के गठन के बाद से यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक यात्रा होगी. इस साल फरवरी में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी 'इंडिया AI इम्पैक्ट समिट' के लिए भारत आए थे, जिसके बाद से दोनों देशों के रिश्तों को एक नई रफ्तार मिली है. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार ₹11.5 हजार करोड़ (€1.3 बिलियन) को पार कर चुका है. अब दोनों देश डिफेंस, स्पेस टेक, न्यूक्लियर एनर्जी और इंडस्ट्री 4.0 के क्षेत्र में हाथ मिलाने को तैयार हैं.

क्यों खास है ये दौरा?

स्लोवाकिया को दुनिया का यूरोप का डेट्रॉइट कहा जाता है, क्योंकि यह प्रति व्यक्ति कार उत्पादन के मामले में दुनिया में सबसे आगे है. यहां हर साल करीब 10 लाख कारें बनती हैं. भारत का इस देश से सबसे मजबूत नाता भारतीय कंपनी 'टाटा मोटर्स' के जरिए है. टाटा के स्वामित्व वाली Jaguar Land Rover (JLR) ने स्लोवाकिया के नित्रा (Nitra) शहर में करीब ₹12.5 हजार करोड़ (€1.4 बिलियन) का भारी-भरकम निवेश करके एक अत्याधुनिक प्लांट लगाया है. यहीं से दुनिया भर के बाजारों के लिए मशहूर 'Land Rover Defender' और 'Discovery' मॉडल्स तैयार होते हैं. PM मोदी का यह दौरा इस बात का गवाह होगा कि कैसे एक भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी यूरोप के ऑटोमोटिव हब पर राज कर रही है.

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चीन पर निर्भरता कम करने की यूरोपीय रणनीति

PM मोदी का यह दौरा नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की हालिया यात्राओं की अगली कड़ी है. भारत इस समय यूरोप के साथ 'फ्री ट्रेड एग्रीमेंट' (FTA) को जल्द से जल्द फाइनल करना चाहता है. यूक्रेन संकट और वैश्विक तनाव के बीच, भारत और यूरोपीय देश दोनों ही चीन पर अपनी निर्भरता कम करके एक मजबूत और सुरक्षित ग्लोबल सप्लाई चेन बनाना चाहते हैं, और यह दौरा इसी रणनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है.