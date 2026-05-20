'Melo-Di डिप्लोमेसी' के क्या हैं मायने? दो देशों के रिश्ते में कितनी घुलेगी मिठास

आज भारत से लेकर इटली तक इंटरनेट पर जो शब्द सबसे ज्यादा वायरल है, वो है मेलोडी. और इस मेलोडी के वायरल होने की वजह है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का वो स्पेशल गिफ्ट जो उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को दिया. ये गिफ्ट भारत में लोकप्रिय सिर्फ 1 रुपये की चॉकलेट मेलोडी का एक पैकेट था. कुछ लोग इस गिफ्ट को बहुत सकारात्मक तरीके से ले रहे हैं. इस चॉकलेट की मिठास को दो देशों और दो नेताओं के रिश्तों में महसूस कर रहे हैं. लेकिन कुछ लोग इस गिफ्ट से नाराज़ हैं. उनको डिप्लोमेसी का ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा. ऐसे लोगों का नेतृत्व भारत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री मोदी के इस गिफ्ट की जानकारी जॉर्जिया मेलोनी ने खुद एक वीडियो बनाकर सबको दी, जिसमें वो और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मेलोडी चॉकलेट का पैकेट पकड़े नजर आ रहे हैं. मेलोडी चॉकलेट का जो पैकेट ​प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के हाथ मे है, वो मेलोडी चॉकलेट का कोई प्रीमियम पैकेट नहीं है. यानी प्रधानमंत्री मोदी ने चॉकलेट का सामान्य पैकेट मेलोनी को गिफ्ट किया. ये पैकेट सामान्य दुकानों पर 50 रुपये का मिलता है. कुछ प्लेटफॉर्म पर छूट के साथ ये चार-पांच रुपये सस्ता भी मिल जाता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए लगभग 50 रुपये के इस गिफ्ट की जितनी चर्चा हो रही है, वो शायद महंगे और विशिष्ट गिफ्टों की भी नहीं होती. मेलोडी वाले गिफ्ट के होने वाले बड़े प्रभाव को जान लीजिए.

जॉर्जिया मेलानी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेलोडी गिफ्ट वाली जो पोस्ट शेयर की, उसे कुछ ही घंटों में 100 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देख लिया. यानी 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा, जबकि इटली की आबादी 6 करोड़ से भी थोड़ा कम है.

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ये पोस्ट इंस्टाग्राम पर सबसे तेज 100 मिलियन व्यू वाला पोस्ट बन गया. भारतीय समय के मुताबिक मेलोनी ने ये पोस्ट सुबह 11 बजकर 48 मिनट के आस पास किया था. कुछ ही घंटों में ये 100 मिलियन के आंकड़े को पार गया. इस वक्त इस पोस्ट को 13 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं. लगभग 65 लाख लोगों ने इसको शेयर किया है और 75 लाख से ज़्यादा लोग इसको लाइक कर चुके हैं. ये संख्या लगातार बढ़ रही है. इस पोस्ट से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की झालमुड़ी वाली रील के पास सबसे तेज 100 मिलियन व्यू पूरा करने वाली पॉलिटिकल रील का रिकॉर्ड था. यानी प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी ने मिलकर प्रधानमंत्री मोदी का ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है.

इस पोस्ट का इतना असर हुआ कि क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से मेलोडी चॉकलेट आउट ऑफ स्टॉक हो गई. मतलब लोगों में इसे खरीदने की होड़ मच गई.

मेलोडी की इस लोकप्रियता का फायदा एक ऐसी कंपनी को भी हुआ, जिसका इस टाफी से कुछ लेना-देना भी नहीं था. जो पैकेट प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी को दिया, उसमें पारले लिखा दिखाई दे रहा है. इस वीडियो से पारले के लिए सेंटीमेंट मजबूत हुए और पारले इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर 5 परसेंट से ज्यादा उठ गए. हालांकि, मेलोडी चॉकलेट पारले इंडस्ट्रीज लिमिटेड नहीं बनाती. मेलोडी चॉकलेट बनाने वाली कंपनी का नाम पारले प्रोडक्ट है, लेकिन ये कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है. इसलिए फायदा पारले इंडस्ट्रीज लिमिटेड को मिल गया. हालांकि मेलोडी चॉकलेट को बनाने वाली पारले प्रोडक्ट कंपनी ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्होंने मेलोडी को वैश्विक पहचान दिला दी. लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के इटली में दिए गए इस गिफ्ट से नाराज हैं. विपक्ष के नेता राहुल गांधी को मोदी का जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी वाला गिफ्ट पसंद नहीं आया. इसके अलावा उनको प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से भी आपत्ति है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की केमिस्ट्री इंटरनेट पर मेलोडी के नाम से सुर्खियां बटोरती हैं. इसकी वजह दोनों के नाम में भी छिपी है. जॉर्जिया मेलोनी के सरनेम के शुरुआती अक्षर MELO और नरेन्द्र मोदी के सरनेम के आखिरी अक्षर DI मिलकर मेलोडी बनते हैं. इसीलिए दोनों की केमिस्ट्री मेलोडी के नाम से मशहूर है.

इससे पहले जब जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री मोदी की इटली के अपुलिया में G7 समिट के दौरान मुलाकात हुई थी. तब उन्होंने मेलोडी कमेस्ट्री वाला पहला वीडियो बनाया था.

इस वीडियो में मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी वीडियो बनाया था, जिसमें दोनों नेता मुस्कुराते हुए कैमरे में हाथ हिला रहे हैं. मेलोनी ने इस वीडियो में लोगों को मेलोडी टीम की तरफ से हेलो कहा था. दो साल बाद जब मोदी दोबारा इटली पहुंचे तो उन्होंने भारत में बनी मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट करके इस मेलोडी केमिस्ट्री को और मजबूत कर दिया.

एक संयोग देखिए. प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को जो मेलोडी टॉफी गिफ्ट की, उसका प्रोडक्शन 1983 में शुरू हुआ था. इसी साल विपक्ष के नेता राहुल गांधी की माता जी सोनिया गांधी जो मूल रूप से इटली की हैं, उन्होंने अपनी इटली की नागरिकता छोड़कर भारत की नागरिकता ली थी. हालांकि आज मेलोडी के अलावा इटली में भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत की तस्वीरें और दोनों देशों के नेताओं की केमिस्ट्री भी काफी सुर्खियां बटोर रही है. आज आपको इसका भी एक वीडियो विश्लेषण देखना चाहिए.

आज भारत और इटली ने अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप का एलान किया. पीएम मोदी और मेलोनी के बीच हुई बैठक में दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई. भारत और इटली 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक ले जाने पर सहमत हुए हैं. दोनों देशों ने समझौता किया है कि भारत और इटली मिलकर अफ्रीका जैसे देशों में संयुक्त बाजार तलाश करेंगे. इसके अलावा आतंकवाद के आर्थिक नेटवर्क को तोड़ने के लिए भी मिलकर काम करेंगे. भारत और इटली के बीच इस दौरे में कौन-कौन से महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, जिन्हें गेमचेंजर कहा जा रहा है, ये भी जानिए.

दोनों देशों में क्या-क्या हुए समझौते?

- आज दोनों देशों के बीच शिपिंग, बंदरगाह विकास और समुद्री सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने का MoU साइन किया गया. - दोनों देश खेती से जुड़े सामान के व्यापार, नई कृषि तकनीक साझा करने और खाद्य सुरक्षा मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे. - भारत और इटली, लिथियम, कोबाल्ट जैसे क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन में सहयोग करेंगे. ये समझौता सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी के लिए महत्वपूर्ण हैं. - इसके अलावा आर्थिक अपराधों से लड़ाई के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी पर दोनों देशों ने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने का समझौता किया है. - दोनों देश मिलकर हथियार और सैन्य उपकरण बनाएंगे. इसके अलावा नई तकनीक साझा करने पर काम किया जाएगा. भारत और इटली मिलकर सेना के लिए हेलीकॉप्टर और सबमरीन के उपकरण का संयुक्त उत्पादन करेंगे. - स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन, सौर-पवन ऊर्जा और स्मार्ट बिजली व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा. - टेक्नोलॉजी और AI में डिजिटल सेवाओं, सुरक्षित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा पर सहयोग बढ़ेगा. भारत मध्य-पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर को मजबूत करने पर खास जोर दिया गया. इसके तहत इटली को यूरोप में भारत के लिए एक बड़े प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करने की योजना है. दोनों देशों ने हर साल प्रधानमंत्री स्तर की बैठक आयोजित करने का फैसला किया है. इसके अलावा भारत और इटली के विश्वविद्यालय अब छात्रों और शिक्षकों के आपसी आदान-प्रदान, साथ में डिग्री कोर्स चलाने और रिसर्च में मिलकर काम करने पर जोर देंगे. यानी दोनों देशों के आर्थिक-शैक्षणिक और सामाजिक संबंध मजबूत होंगे.

इन समझौतों से इटली की कंपनियों का भारत में निवेश बढ़ेगा, जिससे मेन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, दवा, टेक्सटाइल और टेक सेक्टर में नौकरियां बढ़ेंगी. IMEC कॉरिडोर बनने से सामान की आवाजाही तेज और सस्ती होगी, जिससे व्यापार को फायदा मिलेगा. इटली से समझौते के बाद यूरोप से भारत की साझेदारी और मजबूत होगी. समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक रास्तों की सुरक्षा बढ़ेगी और यही सब हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की यात्रा की थी.