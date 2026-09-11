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भगवद्गीता के बाद अब पुतिन को PM मोदी ने भेंट की 2000 साल पुरानी तमिल किताब, ‘थिरुक्कुरल’ में क्या है खास?

दिल्ली में ब्रिक्स समिट 2026 को लेकर भारत दौरे पर पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पीएम मोदी ने मुलाकात की. मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने उन्हें तमिल के प्राचीन ग्रंथ ‘थिरुक्कुरल’ का रूसी संस्करण भेंट किया. यह करीब 2000 साल पहले लिखी गई किताब है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 11, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 05:03 PM IST
भगवद्गीता के बाद अब पुतिन को PM मोदी ने भेंट की 2000 साल पुरानी तमिल किताब, ‘थिरुक्कुरल’ में क्या है खास?
Image Credit: पुतिन को मिली ये खास किताब

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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