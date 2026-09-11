/भगवद्गीता के बाद अब पुतिन को PM मोदी ने भेंट की 2000 साल पुरानी तमिल किताब, ‘थिरुक्कुरल’ में क्या है खास?

थिरुक्कुरल को रूसी राष्ट्रपति को भेंट करना भारत समेत दक्षिण भारत के लिए भी बहुत खास है. पीएम मोदी के कदमों में दक्षिण भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रमुखता देने की झलक लगातार दिखाई दे रही है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को थिरुक्कुरल का रूसी ट्रांसलेट भेंट करना भी इसी कड़ी में देखा जा सकता है. इससे पहले संसद के नए भवन में तमिल परंपरा से जुड़े ऐतिहासिक सेंगोल को स्थापित कर उसे देश की लोकतांत्रिक यात्रा से जोड़ा गया था. तमिल भाषा, संस्कृति और दक्षिण भारत की विरासत से जुड़े इन प्रतीकों को राष्ट्रीय विमर्श में जगह देने के जरिए पीएम मोदी दक्षिण भारत के साथ सांस्कृतिक जुड़ाव को लगातार मजबूत करने का संदेश देते नजर आते हैं.