पीएम मोदी मुंबई के न्यू साणंद (उत्तर), न्यू मकरपुरा, न्यू उंबरगांव और न्यू जेएनपीटी से मालगाड़ी सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे. इसके अलावा वह वडोदरा और टांडा रोड के बीच एक नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे वडोदरा, छोटा उदेपुर और अलीराजपुर जिलों के लोगों को लाभ होगा. साथ ही पीएम मोदी छोटा उदयपुर-धार प्रोजेक्ट के तहत बनी जोबाट-टांडा रोड नई रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे. यह नई रेल लाइन अलीराजपुर के दूर-दराज और आदिवासी इलाकों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी. वह मंगलवार को 329 किलोमीटर लंबी और 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली तीन रेलवे प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे. इनमें वडोदरा-रतलाम तीसरी और चौथी लाइन, मियागाम करजन-चोरंडा-मलसर गेज कन्वर्जन और विश्वमित्री-दभोई दोहरीकरण प्रोजेक्ट शामिल हैं. इन प्रोजेक्ट्स से यात्री और माल ढुलाई क्षमता बढ़ेगी और गुजरात-मध्य प्रदेश के बीच संपर्क मजबूत होगा. (इनपुट-IANS)