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गुजरात और महाराष्‍ट्र को मिलेगा गिफ्ट: पीएम मोदी गुजरात को देंगे 35 हजार करोड़ रुपए की सौगात, मुंबई में करेंगे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन

PM Modi Gujarat-Mumbai Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार (8 सितंबर 2026) को गुजरात और मुंबई के दौरे पर रहने वाले हैं. इस दौरान पीएम कई डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट का लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे और नई ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 08, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 08:40 AM IST
गुजरात और महाराष्‍ट्र को मिलेगा गिफ्ट: पीएम मोदी गुजरात को देंगे 35 हजार करोड़ रुपए की सौगात, मुंबई में करेंगे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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