PM Gujarat Visit: पीएम ने किया अत्याधुनिक डेयरी परिसर का उद्घाटन, करेंगे रोड शो

PM Modi To Inaugrate Who Global Centre Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) तीन दिन के गुजरात (Gujarat) दौरे पर हैं. उनके दौरे का आज दूसरा दिन है. पीएम मोदी आज WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखेंगे. यह गुजरात के जामनगर (Jamnagar) में स्थित है.

आयुष मंत्रालय ने जानकारी दी कि जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखे जाने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मॉरीशस प्रविंद जगन्नाथ (Pravind Jugnauth), WHO के डायरेक्टर जनरल Tedros Ghebreyesus भी मौजूद रहेंगे. इसके अलावा पीएम मोदी जामनगर में डेढ़ बजे रोड शो करेंगे. इसके बाद पीएम मोदी शाम 5 बजे अहमदाबाद में रोड शो करेंगे.

हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन वैश्विक आरोग्य को आगे बढ़ाने के लिए चिकित्सा की पारंपरिक पद्धति का इस्तेमाल करने के प्रयासों को मजबूती देगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि छात्रों को प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें इसके साथ खेल और सामाजिक जीवन को भूलना नहीं चाहिए.

पीएम मोदी ने अपनी गुजरात यात्रा की शुरुआत राज्य की राजधानी गांधीनगर में ‘विद्या समीक्षा केंद्र’ के दौरे के साथ की, जो स्कूलों से सालाना 500 करोड़ से अधिक डेटा सेट इकट्ठा करता है और उनका एनालिसिस करता है.

