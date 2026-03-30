Who was Samprati Maurya in Maurya Dynasty: पीएम मोदी 31 मार्च को गुजरात दौरे पर ‘सम्राट संप्रति संग्रहालय’ का उद्घाटन करेंगे. कौन हैं मौर्य साम्राज्य के पांचवें राजा संप्रति मौर्य? सम्राट अशोक से क्या है उनका रिश्ता?
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Samprati Maurya history: 31 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर रहेंगे. इस दौरे की शुरुआत वे गांधीनगर जिले के कोबा गांव से करेंगे. यहां वे श्री महावीर जैन आराधना केंद्र पहुंचकर नवनिर्मित ‘सम्राट संप्रति संग्रहालय’ का उद्घाटन करेंगे. यह संग्रहालय इतिहास के एक महत्वपूर्ण शासक, सम्राट संप्रति, को समर्पित है, जो सम्राट अशोक के पोते थे. माना जाता है कि उन्होंने 224 से 215 ईसा पूर्व के दौरान शासन किया और जैन धर्म के प्रचार-प्रसार में अहम भूमिका निभाई थी. खासतौर पर ‘अहिंसा’ के सिद्धांत को आगे बढ़ाने में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है. पीएम मोदी का यह दौरा न केवल सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को सम्मान देने वाला है, बल्कि जैन धर्म की परंपराओं और मूल्यों को भी उजागर करने का एक अवसर माना जा रहा है.
‘सम्राट संप्रति संग्रहालय’ इतिहास और संस्कृति का एक अनमोल खजाना है, जहां अतीत की झलक साफ दिखाई देती है. इस संग्रहालय में कुल सात गैलरी बनाई गई हैं, जिनमें दुर्लभ कलाकृतियों और प्राचीन पांडुलिपियों को सहेजकर रखा गया है. यहां सदियों पुरानी जैन कला का अद्भुत संग्रह देखने को मिलता है, जो उस समय की धार्मिक आस्था और शिल्प कौशल को दर्शाता है. इसके साथ ही पत्थर और धातु से बनी सुंदर मूर्तियां भी प्रदर्शित की गई हैं, जिनकी बारीकी और बनावट लोगों को आकर्षित करती है. इस संग्रहालय में रखे ऐतिहासिक सिक्के भी अपने आप में खास हैं, जो बीते समय की अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था की कहानी बयान करते हैं. कुल मिलाकर, यह संग्रहालय इतिहास प्रेमियों के लिए एक ऐसा स्थल है, जहां हर गैलरी एक नई कहानी सुनाती है.
संप्रति मौर्य, मौर्य वंश के उन शासकों में गिने जाते हैं जिनका नाम खासतौर पर उनके धार्मिक योगदान के लिए याद किया जाता है. वे अपने चचेरे भाई दशरथ मौर्य के बाद सिंहासन पर बैठे और लगभग 216 ईसा पूर्व से 207 ईसा पूर्व तक शासन किया. मौर्य साम्राज्य के पांचवें राजा के रूप में उनका कार्यकाल राजनीतिक दृष्टि से भले ही बहुत विस्तृत न रहा हो, लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव के मामले में वे अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं. संप्रति मौर्य को जैन धर्म का महान संरक्षक माना जाता है. कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा जैन धर्म के प्रचार-प्रसार में समर्पित कर दिया. उनके शासनकाल को कुछ स्रोतों में 224 ईसा पूर्व से 215 ईसा पूर्व तक भी बताया गया है, जो प्राचीन इतिहास में तिथियों के अंतर को दर्शाता है.
अपने बाबा अशोक की तरह ही संप्रति ने भी धर्म के मार्ग को अपनाया, लेकिन उन्होंने विशेष रूप से जैन धर्म को बढ़ावा दिया. उनके प्रयासों से जैन धर्म का विस्तार दूर-दराज के क्षेत्रों तक हुआ और अनेक मंदिरों व धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया गया. इस प्रकार, संप्रति मौर्य न केवल एक शासक थे, बल्कि एक ऐसे धर्मनिष्ठ राजा भी थे जिन्होंने अपने विश्वास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया. मौर्य सम्राट अशोक को जैसे बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए याद किया जाता है, उसी तरह जैन धर्म के इतिहास में सम्राट संप्रति का नाम बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है. संप्रति, अशोक के पोते थे और उन्हें अक्सर “जैन अशोक” कहा जाता है. कहा जाता है कि आचार्य सुहस्तिन के प्रभाव से उन्होंने जैन धर्म को अपनाया और उसके बाद अपना जीवन इसके प्रचार में समर्पित कर दिया.
इतिहासकारों जैसे विन्सेंट स्मिथ और रायचौधरी के अनुसार, संप्रति का साम्राज्य अवंति से लेकर पूरे पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था. उनके शासनकाल में जैन धर्म को एक नई दिशा मिली. माना जाता है कि भारत के कई प्राचीन जैन मंदिरों और स्मारकों के निर्माण का श्रेय भी उन्हें ही जाता है. जैन ग्रंथों में संप्रति को एक महान और धर्मनिष्ठ शासक के रूप में चित्रित किया गया है. उन्हें तीन महाद्वीपों वाले भारत का महाराज बताया गया है, जिन्होंने न सिर्फ अपने राज्य में बल्कि गैर-आर्य क्षेत्रों में भी जैन साधुओं के लिए विहार बनवाए. उनके जीवन में उनके गुरु सुहस्तिन का विशेष स्थान था, जिनके मार्गदर्शन में उन्होंने धर्म के कार्यों को आगे बढ़ाया. कुछ विद्वानों के अनुसार, संप्रति ने जंबूद्वीप के अनेक जैन मंदिरों का निर्माण करवाया और जैन मुनियों को 'चेतना मित्र' के रूप में पड़ोसी राज्यों और दूर-दराज के देशों में भेजा, ताकि वे जैन धर्म का संदेश फैलाएं. एस. आर. शर्मा का मानना है कि उन्होंने दक्षिण भारत में सबसे पहले श्वेतांबर परंपरा के मिशन को भी भेजा था. इस तरह संप्रति का योगदान जैन धर्म के इतिहास में उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जितना बौद्ध धर्म में अशोक का.
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