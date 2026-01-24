Advertisement
आपके जीवन में आ रहा है बसंत..., पीएम मोदी ने शुरू किया 61 हजार छात्रों के जीवन का नया चैप्टर, दी ये खुशखबरी

'आपके जीवन में आ रहा है बसंत...', पीएम मोदी ने शुरू किया 61 हजार छात्रों के जीवन का नया चैप्टर, दी ये खुशखबरी

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 18वें रोजगार मेले के अवसर पर युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है. पीएम ने में नव नियुक्त 61 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 24, 2026, 12:41 PM IST
'आपके जीवन में आ रहा है बसंत...', पीएम मोदी ने शुरू किया 61 हजार छात्रों के जीवन का नया चैप्टर, दी ये खुशखबरी

Employment Fair: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 18वें रोजगार मेले के अवसर पर विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव नियुक्त 61 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए. इस अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि साल 2026 का आरंभ उनके जीवन में नई खुशियों और नई शुरुआत का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि बसंत कल ही आया है, तो आपके जीवन में भी नए बसंत का आगमन हो रहा है. ये समय आपको संविधान के प्रति अपने दायित्वों से भी जोड़ रहा है. संयोग से इस समय देश में गणतंत्र का महापर्व चल रहा है.

पीएम मोदी ने कहा कि 61 हजार से ज्यादा युवा अपनी जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं. आज आपको सरकारी अपॉइंटमेंट लेटर मिले हैं, जो राष्ट्र निर्माण में हिस्सा लेने का न्योता है. ये लेटर एक वादा हैं, एक विकसित और समृद्ध भारत बनाने की तरफ एक कमिटमेंट हैं, आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है. हमारी सरकार लगातार युवाओं के लिए नए मौके बनाने की कोशिश कर रही है. भारत सरकार अभी कई ट्रेड और मोबिलिटी एग्रीमेंट कर रही है, जिनसे उम्मीद है कि देश भर के युवाओं के लिए बहुत सारे नए मौके खुलेंगे.

आज के इस महत्वपूर्ण दिन देश के 61 हजार से अधिक नौजवान जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैंय आज आप सभी को सरकारी सेवाओं के नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं. ये एक तरह से नेशन बिल्डिंग का निमंत्रण पत्र है. यह विकसित भारत के निर्माण को गति देने का संकल्प पत्र है. उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में रोजगार मेला एक संस्था बन गया है. इसके जरिए लाखों युवाओं को सरकार के अलग-अलग विभागों में नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं. आज भारत, दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है. हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि भारत की युवाशक्ति के लिए देश-दुनिया में नए-नए अवसर बनें.

पीएम ने आगे कहा कि आज भारत सरकार, अनेक देशों से व्यापार और गतिशीलता समझौता कर रही है. ये व्यापार अनुबंध भारत के युवाओं के लिए अनेकों नए अवसर लेकर आ रहे हैं. डिजिटल मीडिया ऐसे अनेक क्षेत्रों में भारत एक ग्लोबल हब बनता जा रहा है. भारत की क्रिएटर इकोनॉमी बहुत तेज गति से बढ़ रही है. पीएम मोदी ने कहा कि भारत का बढ़ता ग्लोबल कॉन्फिडेंस उसके युवाओं के लिए नए मौके खोल रहा है. यह दुनिया की एकमात्र ऐसी इकॉनमी है जिसने एक दशक में अपनी जीडीपी को दोगुना किया है. आज, 100 से ज्यादा देश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई) के जरिए भारत में निवेश कर रहे हैं. 2014 से पहले के दशक की तुलना में एफडीआई का फ्लो 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ गया है. विदेशी निवेश में इस बढ़ोतरी से युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत मौके बन रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा कि आज देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़ा है. इसका उद्देश्य, देश में जीवन और कारोबार, दोनों को आसान बनाने का है. आज के इस आयोजन में 8 हजार से ज्यादा बेटियों को भी नियुक्ति पत्र मिले हैं. बीते 11 वर्षों में देश के वर्कफोर्स में, वीमेन पार्टिसिपेशन में करीब करीब दोगुनी बढ़ोतरी हुई है. भारत तेजी से एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावरहाउस के रूप में उभर रहा है. कई सेक्टर प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों में अभूतपूर्व ग्रोथ देख रहे हैं, 2014 से, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग छह गुना बढ़ गई है, जिससे यह आज 11 लाख करोड़ से ज्यादा का सेक्टर बन गया है. इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट भी 4 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है. ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इसका एक और उदाहरण है, जो देश में सबसे तेज़ी से बढ़ते सेक्टरों में से एक के रूप में सामने आया है. (आईएएनएस)

'आपके जीवन में बसंत आ रहा...',PM ने शुरू किया 61 हजार छात्रों के जीवन का नया चैप्टर
'आपके जीवन में बसंत आ रहा...',PM ने शुरू किया 61 हजार छात्रों के जीवन का नया चैप्टर
