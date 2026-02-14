हाईवे बना एयरबेस, C-130J से उतरे PM; ऐतिहासिक लैंडिंग ने नॉर्थईस्ट का बढ़ाया कद

PM Modi lands first ELF in NorthEast: पीएम नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर पहली बार मोरन में C-130J विमान से नॉर्थईस्ट के पहले इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर लैंड किया है. इस दौरान पीएम मोदी गुवाहाटी के लाचित घाट पर कई विकास कार्यों का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे.
Trending Photos
PM Modi lands first ELF in NorthEast: पीएम नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं, वहां उन्होंनें मोरन में C-130J विमान से नॉर्थईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर एतिहासिक लैंडिग करने का काम किया है. इस दौरान पीएम मोदी ने इसे अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है. उन्होंनें कहा था कि ईएलएफ आपातकालीन आगे चलकर बहुत काम आने वाला है, यहां चुनौती पूर्ण परिस्थितियों के दौरान बचाव और राहत कर्यों के समय यहां आसानी से तैनाती हो सकती है.
6 लेन वाले पुल का करेंगे निरीक्षण
कहा जा रहा है कि पीएम मोदी अपने इस दौरे के दौरान असम में कई बड़ी परियोजनाओं का निरीक्षण और उद्घाटन करेंगे. दोपहर करीब 1 बजे वह ब्रह्मपुत्र नदी पर बने नए कुमार भास्कर वर्मा सेतु का निरीक्षण करेंगे. यह पुल गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ता है. छह लेन वाला यह पुल लगभग 3,030 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ है. यह पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्स्ट्राडोज्ड ब्रिज माना जा रहा है. इसके शुरू होने से गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी के बीच सफर का समय घटकर करीब सात मिनट रह जाएगा.
यह पुल भूकंप के लिहाज से संवेदनशील इलाके में बनाया गया है. इसलिए इसमें खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. पुल में फ्रिक्शन पेंडुलम बेयरिंग के जरिए बेस आइसोलेशन की व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही हाई परफॉर्मेंस स्टे केबल लगाए गए हैं. एक ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया गया है. इससे पुल की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा सकेगी और सुरक्षा बेहतर बनी रहेगी.
विकास परियोजनाओं का होगा उद्घाटन
इसके बाद प्रधानमंत्री गुवाहाटी के लाचित घाट पहुंचेंगे. यहां वह 5,450 करोड़ रुपये से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे. इन योजनाओं का मकसद पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी, डिजिटल ढांचा, उच्च शिक्षा और शहरी परिवहन को मजबूत करना है. इन परियोजनाओं से क्षेत्र में विकास की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.