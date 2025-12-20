कोहरे ने रोकी पीएम मोदी की उड़ान! पश्चिम बंगाल में नहीं उतर पाया हेलीकॉप्टर, जानें आगे क्या होगा?

Fog delayed PM Modi flight: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के तहेरपुर जाने का कार्यक्रम आज कोहरे के कारण प्रभावित हो गया है. अधिकारियों के अनुसार, पीएम का हेलिकॉप्टर तहेरपुर हेलिपैड पर उतरने में असफल रहा और उसे कम दृश्यता के कारण कोलकाता लौटना पड़ा. हेलिकॉप्टर ने कुछ समय हेलिपैड के ऊपर उड़ान भरी और फिर यू-टर्न लेकर कोलकाता एयरपोर्ट पर वापस आ गया.

प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए इंतजार

सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी तब तक कोलकाता एयरपोर्ट पर ही इंतजार कर रहे थे. अधिकारियों ने बताया कि अब यह तय किया जा रहा है कि मौसम साफ होने का इंतजार कर फिर से तहेरपुर के लिए उड़ान भरी जाए या पीएम सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचें. इस बीच, तहेरपुर हेलिपैड के पास बड़ी संख्या में लोग पहले से ही जमा हो चुके हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं. वहां मौजूद विजुअल्स में भीड़ की जानकारी सामने आई है, जो उत्साह और उमंग से भरी हुई है.

प्रधानमंत्री मोदी सुबह करीब 10.40 बजे कोलकाता पहुंचे थे. उनका उद्देश्य तहेरपुर में एक सड़कों और हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन करना था. इसके बाद उन्हें भाजपा के कार्यक्रम परिवर्तन संकल्प सभा को संबोधित करना था.

हालांकि मौसम की खराब स्थिति ने कार्यक्रम में अस्थायी व्यवधान पैदा कर दिया, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है. पीएम मोदी की यात्रा और कार्यक्रम के संबंध में लगातार अपडेट मिलते रहेंगे.

