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प्रकृति से पुराना रिश्ता, टेक्नोलॉजी का नया साथ! PM मोदी ने दुनिया के सामने रखा भारत का क्लाइमेट मॉडल; गिनाईं उपलब्धियां

नई दिल्ली में आयोजित NGT के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में पीएम मोदी ने भारत की जलवायु नीति का मजबूत पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि देश प्राचीन परंपराओं और आधुनिक तकनीक के तालमेल से पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की मिसाल पेश कर रहा है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 19, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 02:51 PM IST
प्रकृति से पुराना रिश्ता, टेक्नोलॉजी का नया साथ! PM मोदी ने दुनिया के सामने रखा भारत का क्लाइमेट मॉडल; गिनाईं उपलब्धियां

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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