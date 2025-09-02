बहुत गरीबी में मेरी मां ने मुझे पाला...उनका क्‍या गुनाह था जो भद्दी गालियां दी गईं? PM मोदी ने उठाए सवाल
Advertisement
trendingNow12906074
Hindi Newsदेश

बहुत गरीबी में मेरी मां ने मुझे पाला...उनका क्‍या गुनाह था जो भद्दी गालियां दी गईं? PM मोदी ने उठाए सवाल

PM Modi Mother Abuse Row: प्रधानमंत्री ने उनकी माता का अपमान करने को लेकर कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा है. उन्होंने बिहार में अपने संबोधन में दोनों पार्टी को जमकर सुनाया. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 02, 2025, 02:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बहुत गरीबी में मेरी मां ने मुझे पाला...उनका क्‍या गुनाह था जो भद्दी गालियां दी गईं? PM मोदी ने उठाए सवाल

PM Modi: पीएम मोदी हाल ही में अपनी जापन और चीन की यात्रा कर भारत आए हैं. मंगलवार 2 सिंतबर 2025 को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार की ग्रामीण महिलाओं के लिए 'बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड' का उद्घाटन किया. इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) पर जमकर हमला बोला. पीएम मोदी ने अपनी माता का किए गए अपमान से निराश नजर आए. 

'बिहार में जो हुआ उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता...' 
पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान अपनी मां का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में जो हुआ उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं. मां का अपमान पीड़ा देने वाला था. उन्होंने कहा,' मेरी मां का कांग्रेस-राजद के मंच से अपमान किया गया. ये मेरी मां का नहीं, बल्कि हर मां का अपमान है.' प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,' हमारी सरकार के लिए मां की गरिमा, उसका सम्मान और उसका स्वाभिमान बहुत बड़ी प्राथमिकता है. इस संस्कारवान बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ, उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी. बिहार में राजद-कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गईं. ये सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है. ये देश की माताओं, बहनों और बेटियों का अपमान है. आप सभी को बिहार की हर मां को ये देखकर और सुनकर कितना बुरा लगा होगा, इस बात को मैं जानता हूं, जितना दर्द मेरे दिल में है उतना ही दर्द बिहार के लोगों को भी है.'  

ये भी पढ़ें- सड़कें बही, बिजली ठप, हाईवे बंद...जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता 

Add Zee News as a Preferred Source

पीएम मोदी का छलका दर्ज 
पीएम ने कहा,' मैं भी एक बेटा हूं और इतने सारे माता-बहनों को देखकर आज मैं अपना दुख साझा कर रहा हूं ताकि आप लोगों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं. मैं करीब 55 साल से समाज और देश सेवा में लगा हूं. समाज के लिए मुझसे जो हो सकता है, उसे करने का प्रयास किया है. ऐसा करने के लिए मुझे मेरी मां का आशीर्वाद प्राप्त रहा है. मेरी मां ने मां भारती की सेवा करने को कहा, लेकिन मुझे इस बात की पीड़ा है कि जिन्होंने देशसेवा के लिए भेजा, उन्हें ही अपमानित किया गया.'

ये भी पढ़े- बेंगलुरु पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री, भारत को बताया इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का प्रमुख साझेदार, ट्रंप को मिलेगा झटका!

कांग्रेस पर साधा निशाना 
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा,' आप सब जानते हैं कि अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है. कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके, वो हम सबको छोड़कर चली गईं. मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है, जिसका शरीर भी अब नहीं है. मेरी उस मां को राजद-कांग्रेस के मंच से भद्दी-भद्दी गालियां दी गईं. ये बहुत ही दुख, कष्ट और पीड़ा देने वाला है. उस मां का क्या गुनाह है कि उसे भद्दी गालियां सुना दी गईं?' पीएम ने कहा कि एक बेटे की पीड़ा शाही खानदान वाले समझ नहीं सकते हैं. बहुत गरीबी में मेरी मां ने मुझे पाला है. मां का स्थान देवी स्थल से ऊंचा है और उन्हें अपमानित किया गया. ( इनपुट- IANS)  

FAQ  

पीएम मोदी ने किस पर हमला बोला? 
पीएम मोदी ने  कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोला. बीते दिनों राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की उपस्थिति में एक व्यक्ति ने पीएम मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की.

पीएम मोदी ने क्या कहा?
पीएम मोदी ने कहा कि उनकी मां का अपमान सिर्फ उनकी मां का नहीं, बल्कि देश की सभी माताओं, बहनों और बेटियों का अपमान है. उन्होंने कहा कि एक बेटे के रूप में यह पीड़ा उन्हें बहुत कष्ट दे रही है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लि...और पढ़ें

TAGS

PM Modi

Trending news

कांग्रेस विधायक की कुर्सी पर संकट, 1 लाख छात्राएं सोनिया गांधी को लिखेंगी पत्र
Rahul Mamkootathil harassment case
कांग्रेस विधायक की कुर्सी पर संकट, 1 लाख छात्राएं सोनिया गांधी को लिखेंगी पत्र
जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता
Jammu-Kashmir Rainfall
जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता
इस राज्‍य में होने जा रहे चुनाव, राजनीति क्‍या न करा दे! बाप ही लेगा बेटे पर एक्शन
Tamilnadu
इस राज्‍य में होने जा रहे चुनाव, राजनीति क्‍या न करा दे! बाप ही लेगा बेटे पर एक्शन
बेंगलुरु पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री, भारत को बताया प्रमुख साझेदार
World News
बेंगलुरु पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री, भारत को बताया प्रमुख साझेदार
राहुल गांधी को मूर्ख मत समझिए.. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्यों कहा ऐसा?
Kiren Rijiju
राहुल गांधी को मूर्ख मत समझिए.. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्यों कहा ऐसा?
नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट से टकराया पक्षी, पायलट ने दिखायी फुर्ती
IndiGo flight news
नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट से टकराया पक्षी, पायलट ने दिखायी फुर्ती
जिद पर अड़े मनोज जरांगे, नहीं खाली करेंगे आजाद मैदान, मुख्यमंत्री को दे डाली चेतावनी
Manoj Jarange
जिद पर अड़े मनोज जरांगे, नहीं खाली करेंगे आजाद मैदान, मुख्यमंत्री को दे डाली चेतावनी
'मैं कल रात ही...', चुटीले अंदाज में बोले PM आप लोग ताली किस बात पर बजा रहे हैं?
PM Modi
'मैं कल रात ही...', चुटीले अंदाज में बोले PM आप लोग ताली किस बात पर बजा रहे हैं?
मनोज जरांगे के आंदोलन पर छगन भुजबल का जवाब, कहा- OBC कोटे में घुसपैठ नहीं होने देंगे
Maharashtra
मनोज जरांगे के आंदोलन पर छगन भुजबल का जवाब, कहा- OBC कोटे में घुसपैठ नहीं होने देंगे
इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
sabrimala
इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
;