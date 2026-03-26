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ईरान वॉर के प्रभावों से निपटने के लिए एकजुट हो रहा देश, पीएम कल मुख्यमंत्रियों से करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग

Impact of Iran war on India: ईरान वॉर के प्रभावों से निपटने के लिए देश एक बार फिर एकजुट होने लगा रहा है. पीएम नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर कल यानी शुक्रवार को मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग करने जा रहे हैं. इस मीटिंग में संकट से निपटने के उपायों पर चर्चा कर फाइनल प्लान बनाया जाएगा.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 26, 2026, 05:08 PM IST
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Modi government's preparations to deal with Iran War: यूएस-इजरायल और ईरान के बीच पिछले 27 दिनों से चल रही घमासान जंग के भारत पर पड़ रहे असर को न्यूनतम करने के लिए देश एक बार फिर एकजुट हो रहा है. पीएम मोदी शुक्रवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग करके उन्हें हालात से अवगत कराएंगे. साथ ही, इस संकट से निकलने के उपायों पर चर्चा करेंगे. 

सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी शुक्रवार शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे. इस दौरान वे पश्चिम एशिया की बदल रही स्थिति और उसके भारत पर, खासकर एलपीजी तथा तेल आपूर्ति पर पड़ रहे प्रभावों का आकलन करेंगे. इस बैठक में देश में सप्लाई चेन सुचारू बनाए रखने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पुख्ता करने पर चर्चा होगी. 

गैस की सप्लाई में आ रही है रुकावट

इस बैठक में पीएम मोदी ‘टीम इंडिया’ की भावना के साथ केंद्र और राज्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग की अपील कर सकते हैं. बैठक का विशेष महत्व इसलिए है, क्योंकि देश में फिलहाल एलपीजी की कमी बनी हुई है. जिससे लोगों को रसोई गैस मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. यूएस-इजरायल के हमलों का जवाब देने के लिए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अधिकांश देशों के लिए ब्लॉक कर रखा है, जिससे तेल-गैस की आपूर्ति में रुकावट आई है. हालांकि, ईरान ने भारतीय टैंकरों को गुजरने की अनुमति दे रखी है. इसके बावजूद, जितने तेल-गैस के टैंकर वहां से गुजरने चाहिए, वे नहीं निकल पा रहे हैं. 

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इन सबके बीच सरकार ने गुरुवार को नागरिकों को आश्वासन दिया कि देश में तेल का कोई संकट नहीं है. उसके पास 60 दिनों का ईंधन भंडार उपलब्ध है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में रुकावट के बावजूद भारत 40 से अधिक देशों से विविध स्रोतों से क्रूड ऑयल हासिल  कर रहा है.

देश के पास 60 दिनों का तेल रिजर्व- सरकार

सरकार ने कहा कि देश की कुल ऑयल स्टोरेज क्षमता करीब 74 दिनों की खपत को कवर कर सकती है, जबकि वर्तमान स्टॉक लगभग 60 दिनों का है. इसमें देश का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी शामिल हैं. इससे पहले संसद में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया का संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाल रहा है और लंबे समय तक प्रभाव पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि यह संघर्ष तीन सप्ताह से अधिक समय से चल रहा है, जिससे ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार मार्ग प्रभावित हुए हैं.

‘टीम इंडिया’ की तरह मिलकर करें प्रयास- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि सरकार स्थिति की निगरानी कर रही है और प्रभावों को कम करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की आर्थिक नींव मजबूत है. उन्होंने राज्यों से आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी व कालाबाजारी रोकने और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को भी कहा. उन्होंने कहा कि हम सबको कोविड काल की तरह ‘टीम इंडिया’ के रूप में इकट्ठे होकर गरीबों और प्रवासी मजदूरों समेत कमजोर वर्गों को निरंतर सहायता सुनिश्चित करवानी होगी. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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