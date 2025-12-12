गोंगुरा पनीर, पालकुरा ​​पप्पू, बंगाली रसगुल्ला, कश्मीर का कहवा... पीएम मोदी ने NDA सांसदों को क्या-क्या खिलाया, डिनर का मेन्यू वायरल

PM Modi Dinner For NDA MPs: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम अपने सरकारी आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर NDA के सभी सांसदों को डिनर पर बुलाया. ये डिनर बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की भारी जीत के बाद का जश्न था. इस बार गठबंधन ने 202 सीटें जीतीं हैं. एनडीए के सांसद बसों में अलग-अलग ग्रुप में पहुंचे और सबने एक साथ खाना खाया. सभी को खाना खिलाने की जानकारी पीएम मोदी ने अपने एक्स पर देते हुए लिखा 'आज शाम 7, लोक कल्याण मार्ग पर NDA MPs को डिनर पर होस्ट करके बहुत खुशी हुई. NDA परिवार अच्छे शासन, राष्ट्रीय विकास और क्षेत्रीय उम्मीदों के लिए एक साझा कमिटमेंट दिखाता है. हम सब मिलकर आने वाले सालों में अपने देश के विकास के सफ़र को मज़बूत करने के लिए काम करते रहेंगे.

Was a delight to have hosted NDA MPs for dinner at 7, Lok Kalyan Marg this evening. The NDA family represents a shared commitment to good governance, national development and regional aspirations. Together, we will continue working to strengthen our nation’s development journey… — Narendra Modi (@narendramodi) December 11, 2025 Add Zee News as a Preferred Source

पीएम मोदी के डिनर मेन्यू का नाम देखें

इस बार का डिनर कोई साधारण डिनर नहीं था. पूरा मेन्यू देश के हर कोने के स्वाद से भरा था. सभी का नाम देखें.

ड्रिंक्स और सूप

अदरक वाला संतरे का जूस

अनार का जूस

सब्ज़ बादाम शोरबा (मौसमी सब्जियां + बादाम)

स्टार्टर्स

काकुम मटर अखरोट की शम्मी (बाजरा और अखरोट की टिक्की)

महाराष्ट्र की फेमस कोथिंबीर वड़ी

आंध्र का गोंगुरा पनीर

मेन कोर्स

खुबानी मलाई कोफ्ता (खुबानी भरे कोफ्ते काजू ग्रेवी में)

गाजर-मेथी-मटर की सब्ज़ी

गुजराती स्टाइल भिंडी सांभरिया (तिल-मूंगफली-गुड़ वाली)

आंध्र की पालकुरा पप्पू दाल

काले चने और चिलगोजा वाला पुलाव

ब्रेड और मिठाई

मिक्स इंडियन ब्रेड्स (मिस्सी रोटी, लच्छा पराठा, नान)

बेक्ड पिस्ता लंगचा (बंगाल स्टाइल लेकिन पिस्ता भरकर)

केरल का अदा प्रदामन (ताड़ गुड़ और नारियल दूध वाली खीर)

ताज़े फल, कश्मीरी कहवा और बंगाल का रसगुल्ला!

सोशल मीडिया पर छाया मेन्यू

डिनर के बाद जैसे ही मेन्यू की फोटो और लिस्ट बाहर आई, ट्विटर-इंस्टाग्राम पर वायरल होने लगा. लोग लिख रहे हैं – “एक प्लेट में पूरा भारत सर्व कर दिया PM साहब ने!” कोई कह रहा है कि ये सिर्फ़ डिनर नहीं, देश की एकता का संदेश है.