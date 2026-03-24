PM Modi Live: आने वाले समय में यह संकट देश की परीक्षा लेगा...पश्चिम एशिया युद्ध को लेकर बोले PM

Pm Modi Live in Rajya Sabha: लोकसभा में बोलने के एख दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में मिडिल ईस्ट पर बोलते हुए कहा सरकार का पक्ष साझा किया. पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध को तीन सप्ताह से ज्यादा हो चुके हैं. भारत के लिए यह स्थिति चिंताजनक है, इससे हमारी व्यापारिक रास्ते प्रभावित हो रहे हैं. इससे पेट्रोल, डीजल और गैस जैसे चीजों की आवाजाही प्रभावित हो रही थी.

पीएम मोदी ने आगे कहा,'दुनिया भर के कई जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे हुए हैं और उन पर बड़ी संख्या में भारतीय क्रू सदस्य सवार हैं, जो भारत के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय है. ऐसी कठिन स्थिति में, यह जरूरी है कि भारत की संसद के इस उच्च सदन से, शांति और बातचीत के लिए एक एकजुट आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे. युद्ध शुरू होने के बाद से, मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ फोन पर बातचीत के दो दौर किए हैं. हम सभी खाड़ी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं और हम ईरान, इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका के भी संपर्क में हैं.' PM मोदी ने कहा,'खाड़ी देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं. उनकी जान और रोजी-रोटी की सुरक्षा भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है. होर्मुज में कई जहाज फंसे हुए हैं. उन जहाजों पर बड़ी संख्या में भारतीय क्रू सदस्य फंसे हुए हैं. यह भी भारत के लिए एक बड़ी चिंता का कारण है. ऐसी मुश्किल स्थिति में, यह जरूरी है कि भारत का उच्च सदन शांति और बातचीत की एक एकजुट आवाज उठाए. पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 11 साल में भारत ने 53 लाख मीट्रिक टन तेल का रणनीतिक भंडार तैयार किया है और अब 65 लाख मीट्रिक टन की अतिरिक्त क्षमता बनाने पर काम चल रहा है. इसका मतलब है कि देश भविष्य में किसी भी संकट, जैसे युद्ध या तेल की कमी, से निपटने के लिए पहले से तैयारी कर रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने 70,000 करोड़ रुपये का एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत भारत में ही जहाज बनाए जाएंगे. इससे देश को विदेशों से जहाज मंगाने की जरूरत कम होगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. पश्चिम एशिया के हालात पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास आत्मनिर्भर बनने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है. यानी देश को अपनी जरूरतों के लिए खुद पर निर्भर होना होगा, ताकि बाहरी परिस्थितियों का असर कम पड़े.