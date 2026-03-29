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मन की बात में मिडिल ईस्ट जंग पर बोले PM मोदी, स्वार्थ की राजनीति ना करें; 10 बड़ी बातें

PM Modi in Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ में वैश्विक तनाव, पड़ोसी युद्ध और ईंधन संकट पर चिंता जताई. उन्होंने खाड़ी देशों के सहयोग की सराहना की, अफवाहों से बचने और एकजुट रहने की अपील की. पीएम ने भरोसा जताया कि भारत मिलकर इस चुनौती से बाहर निकल जाएगा.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 29, 2026, 11:56 AM IST
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PM मोदी की ‘मन की बात’
PM मोदी की ‘मन की बात’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम के 132वें एपिसोड में कहा कि मार्च का महीना वैश्विक स्तर पर काफी हलचल भरा रहा. उन्होंने याद दिलाया कि कोविड-19 महामारी के दौरान पूरी दुनिया ने लंबा संघर्ष देखा था. उम्मीद थी कि इसके बाद दुनिया तेजी से प्रगति करेगी, लेकिन अब अलग-अलग क्षेत्रों में युद्ध और तनाव की स्थिति बन गई है. ऐसे हालातों ने वैश्विक स्थिरता को प्रभावित किया है और हर देश के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. आइए जानते हैं PM की 10 बड़ी बातें क्या-क्या है. 

क्या दुनिया फिर संकट के दौर में पहुंच गई है?

दुनिया एक बार फिर अनिश्चित हालातों से गुजर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ में कहा कि मार्च का महीना वैश्विक स्तर पर काफी हलचल भरा रहा. कोविड के बाद उम्मीद थी कि दुनिया आगे बढ़ेगी, लेकिन अब युद्ध और तनाव ने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं.

कोरोना के बाद उम्मीदें क्यों टूटीं?

पीएम मोदी ने याद दिलाया कि कोविड-19 के समय दुनिया ने लंबा संघर्ष देखा था. सभी को उम्मीद थी कि इसके बाद हालात सुधरेंगे, लेकिन अलग-अलग क्षेत्रों में लगातार संघर्ष और युद्ध ने विकास की रफ्तार को प्रभावित कर दिया है.

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पड़ोस में युद्ध से भारत पर कितना असर?

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पड़ोस में एक महीने से भीषण युद्ध चल रहा है. इसका असर भारतीय परिवारों पर पड़ रहा है, क्योंकि लाखों लोगों के रिश्तेदार इन देशों में रहते हैं और काम करते हैं.

खाड़ी देशों का सहयोग क्यों अहम है?

पीएम मोदी ने खाड़ी देशों का आभार जताया, जहां एक करोड़ से ज्यादा भारतीय रहते हैं. उन्होंने कहा कि संकट के समय ये देश भारतीयों को हर संभव मदद दे रहे हैं, जिससे लोगों को राहत मिली है.

ऊर्जा संकट क्यों बन रहा बड़ी चिंता?

प्रधानमंत्री ने बताया कि युद्ध वाला क्षेत्र ऊर्जा का बड़ा केंद्र है. ऐसे में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिससे दुनिया भर में ईंधन संकट गहराता जा रहा है.

भारत इस चुनौती से कैसे निपट रहा है?

पीएम ने कहा कि भारत अपने मजबूत वैश्विक संबंधों और पिछले एक दशक में बनी क्षमता के कारण इन हालातों का डटकर मुकाबला कर रहा है. सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है.

क्या यह समय और भी चुनौतीपूर्ण है?

प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि यह समय निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है. उन्होंने कहा कि ऐसे समय में धैर्य और समझदारी से काम लेने की जरूरत है ताकि हालात को बेहतर बनाया जा सके.

राजनीति और अफवाहों पर क्या कहा गया?

पीएम मोदी ने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. यह 140 करोड़ लोगों के हित से जुड़ा है. अफवाह फैलाने वाले देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए लोगों को सतर्क रहना चाहिए.

लोगों से क्या अपील की गई?

प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की कि वे जागरूक रहें और अफवाहों के बहकावे में न आएं. उन्होंने कहा कि केवल सरकार की आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें और उसी के आधार पर कदम उठाएं.

क्या भारत इस संकट से उबर पाएगा?

अंत में पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि जैसे देश ने कोरोना संकट को पार किया, वैसे ही इस चुनौती से भी बाहर निकलेगा. उन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोगों की एकजुटता ही देश की सबसे बड़ी ताकत है.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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