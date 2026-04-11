'TMC को सताया हार का डर, भाजपा के खिलाफ रचेगी साजिश....,' बंगाल में चुनाव से पहले पीएम का प्रहार, खत्म होगा ममता का 'खेला'?

West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर TMC और भाजपा समेत अन्य पार्टियां पूरी तैयारियों में जुटी हैं. पीएम मोदी भी राज्य में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे हैं. इस दौरान मुर्शिदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि बंगाल में चुनाव आने के साथ-साथ TMC को अपनी हार भी निश्चित लगने लगी है.

TMC की हार तय?

पीएम मोदी ने जनसभा में कहा,' जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तृणमूल (TMC) को अपनी हार अपरिहार्य लगने लगी है. परिणामस्वरूप, आने वाले दिनों में वे साजिशों का सहारा लेंगे. हाल ही में असम में भी इसी तरह की चाल चली गई थी और पुडुचेरी में भी ऐसा ही हुआ. वे आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल फर्जी वीडियो बनाकर झूठ फैलाने की कोशिश करेंगे. हमें ऐसे झूठों का शिकार नहीं होना चाहिए.'

#WATCH | West Bengal: While addressing a public rally in Murshidabad, Prime Minister Narendra Modi says, "As the elections draw closer, the Trinamool has begun to perceive their defeat as inevitable; consequently, in the days ahead, they will resort to conspiracies. A similar… pic.twitter.com/sKiLV7eaQU Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) April 11, 2026

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TMC का भंडाफोड़ करेगी भाजपा

पीएम मोदी ने इससे पहले पूर्व बधमान की जनसभा को संबोधित करते हुए TMC पर निशाना साधा था. पीएम ने कहा था कि उनकी सरकार श्वेत पत्र (White Paper) जारी करेगी ताकि TMC के भ्रष्ट मंत्री और गुंडों का भंडाफोड़ हो सके. उन्होंने कहा,' भाजपा भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के संबंध में एक श्वेत पत्र जारी करेगी ताकि TMC के हर गुंडे, गिरोह और भ्रष्ट विधायक या मंत्री को कानून के तहत पूरी तरह से जवाबदेह ठहराया जा सके. इसके अलावा, राजनीतिक हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का भी गठन किया जाएगा.'

#WATCH | Purba Bardhaman: While addressing a public rally, Prime Minister Narendra Modi says, "... The BJP will release a White Paper regarding corruption and law and order so that every TMC goon, syndicate, and corrupt MLA or minister can be held fully accountable under the… pic.twitter.com/0XkvAkfEx2 — ANI (@ANI) April 11, 2026

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बंगाल में चुनाव

बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस महीने 2 चरण में चुनाव होंगे, जिसके लिए पहले 23 अप्रैल 2026 और फिर 29 अप्रैल 2026 को वोटिंग होगी. चुनाव के परिणाम 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे. बता दें कि इससे पहले साल 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें TMC ने 213 सीटों पर भारी विजयी पाई थी. हालांकि, इस चुनाव में भाजपा के लिए बंगाल जैसे राज्य में 77 सीटों तक पहुंचना भी बड़ी बात थी. इस जीत ने TMC के लिए कड़ा मुकाबला तैयार कर लिया है.