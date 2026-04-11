Advertisement
trendingNow13174965
Hindi NewsदेशTMC को सताया हार का डर, भाजपा के खिलाफ रचेगी साजिश...., बंगाल में चुनाव से पहले पीएम का प्रहार, खत्म होगा ममता का खेला?

'TMC को सताया हार का डर, भाजपा के खिलाफ रचेगी साजिश....,' बंगाल में चुनाव से पहले पीएम का प्रहार, खत्म होगा ममता का 'खेला'?


PM Modi In West Bengal: पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी ने चुनावी रैली के दौरान TMC पर निशाना साधा. पीएम ने कहा कि TMC को अपनी हार निश्चित लग रही है. ऐसे में वह आने वाले समय में साजिशों का सहारा ले सकती है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 11, 2026, 04:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'TMC को सताया हार का डर, भाजपा के खिलाफ रचेगी साजिश....,' बंगाल में चुनाव से पहले पीएम का प्रहार, खत्म होगा ममता का 'खेला'?

West Bengal Assembly Elections 2026:  पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर TMC और भाजपा समेत अन्य पार्टियां पूरी तैयारियों में जुटी हैं. पीएम मोदी भी राज्य में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे हैं. इस दौरान मुर्शिदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि बंगाल में चुनाव आने के साथ-साथ TMC को अपनी हार भी निश्चित लगने लगी है. 

TMC की हार तय? 

पीएम मोदी ने जनसभा में कहा,'  जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तृणमूल (TMC) को अपनी हार अपरिहार्य लगने लगी है. परिणामस्वरूप, आने वाले दिनों में वे साजिशों का सहारा लेंगे. हाल ही में असम में भी इसी तरह की चाल चली गई थी और पुडुचेरी में भी ऐसा ही हुआ. वे आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल फर्जी वीडियो बनाकर झूठ फैलाने की कोशिश करेंगे. हमें ऐसे झूठों का शिकार नहीं होना चाहिए.' 

ये भी पढ़ें- पहले हाथ जोड़ा फिर करीब आकर राहुल गांधी से PM मोदी ने की बात, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

TMC का भंडाफोड़ करेगी भाजपा 

पीएम मोदी ने इससे पहले पूर्व बधमान की जनसभा को संबोधित करते हुए TMC पर निशाना साधा था. पीएम ने कहा था कि उनकी सरकार श्वेत पत्र (White Paper) जारी करेगी ताकि TMC के भ्रष्ट मंत्री और गुंडों का भंडाफोड़ हो सके. उन्होंने कहा,' भाजपा भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के संबंध में एक श्वेत पत्र जारी करेगी ताकि TMC के हर गुंडे, गिरोह और भ्रष्ट विधायक या मंत्री को कानून के तहत पूरी तरह से जवाबदेह ठहराया जा सके. इसके अलावा, राजनीतिक हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का भी गठन किया जाएगा.'   

ये भी पढ़ें- 'शांति से बैठो, 15 हजार रुपये देते रहो और खुश रहो', तलाक मांगने पहुंचे पति को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी नसीहत?

बंगाल में चुनाव 

बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस महीने 2 चरण में चुनाव होंगे, जिसके लिए पहले 23 अप्रैल 2026 और फिर 29 अप्रैल 2026 को वोटिंग होगी. चुनाव के परिणाम 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे. बता दें कि इससे पहले साल 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें TMC ने  213 सीटों पर भारी विजयी पाई थी. हालांकि, इस चुनाव में भाजपा के लिए बंगाल जैसे राज्य में 77 सीटों तक पहुंचना भी बड़ी बात थी. इस जीत ने TMC के लिए कड़ा मुकाबला तैयार कर लिया है.  

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

TAGS

West Bengal

Trending news

'लेम्बोर्गिनी से जाइये और सड़कों की सफाई कीजिए',ट्रैफिक तोड़ना रइसजादे को पड़ा महंगा
karnataka
'लेम्बोर्गिनी से जाइये और सड़कों की सफाई कीजिए',ट्रैफिक तोड़ना रइसजादे को पड़ा महंगा
नहीं हटेगा पाक के बुरे कर्मों से ध्यान...इस्लामाबाद मीटिंग पर बोले शशि थरूर
Shashi Tharoor
नहीं हटेगा पाक के बुरे कर्मों से ध्यान...इस्लामाबाद मीटिंग पर बोले शशि थरूर
छगन भुजबल के साथ हादसा, हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान हुई बड़ी चूक, वीडियो वायरल
Chhagan Bhujbal
छगन भुजबल के साथ हादसा, हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान हुई बड़ी चूक, वीडियो वायरल
भाजपा ने बिगाड़ा TMC का गणित? शाह के एक ऐलान से ममता के 'M फैक्टर' में लगेगी सेंध
West Bengal Election 2026
भाजपा ने बिगाड़ा TMC का गणित? शाह के एक ऐलान से ममता के 'M फैक्टर' में लगेगी सेंध
40 दिन लड़कर भी ईरान से क्यों नहीं जीत सका अमेरिका? एक्सपर्ट ने खोल दिया रहस्य
iran america war
40 दिन लड़कर भी ईरान से क्यों नहीं जीत सका अमेरिका? एक्सपर्ट ने खोल दिया रहस्य
पहले हाथ जोड़ा फिर करीब आकर राहुल गांधी से PM मोदी ने की बात, वीडियो वायरल
PM Modi
पहले हाथ जोड़ा फिर करीब आकर राहुल गांधी से PM मोदी ने की बात, वीडियो वायरल
अनाज संकट पर CM मान की प्रह्लाद जोशी के साथ बैठक, लिफ्टिंग-RDF के उठे मुद्दे
Bhagwant Singh Mann
अनाज संकट पर CM मान की प्रह्लाद जोशी के साथ बैठक, लिफ्टिंग-RDF के उठे मुद्दे
ठुकराए जाने पर प्रेमी ने लगाया खूनी इंजेक्शन, परेशान गर्लफ्रेंड ने कर लिया सुसाइड
Hyderabad News
ठुकराए जाने पर प्रेमी ने लगाया खूनी इंजेक्शन, परेशान गर्लफ्रेंड ने कर लिया सुसाइड
बारिश, तेज हवाएं या फिर कुछ और...कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? IMD ने कर दिया अलर्ट
weather update
बारिश, तेज हवाएं या फिर कुछ और...कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? IMD ने कर दिया अलर्ट
'शांति से बैठो, 15 हजार रुपये दो, खुश रहो', पति को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी नसीहत?
Supreme Court
'शांति से बैठो, 15 हजार रुपये दो, खुश रहो', पति को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी नसीहत?